HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chế độ ăn ngủ 'độc lạ' của cụ bà 50 năm không vào viện

Thu Hiền(Nguồn QQ)/VTC News |

Thay vì kiêng khem khắt khe, cụ bà 102 tuổi vẫn chạm mốc bách niên nhờ lối sống 'ngược đời' nhưng phù hợp kỳ lạ với cơ địa.

Tại làng Lương Hồ Kiều, Hoàng Nham, thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cụ bà Kim Bảo Lĩnh (Jin Bao Ling) là biểu tượng trường thọ nổi tiếng ở tuổi 102.

Dù gặp những hạn chế tuổi già như thính lực suy giảm hay xương khớp kém linh hoạt, cần dụng cụ hỗ trợ di chuyển, cụ vẫn giữ được tinh thần minh mẫn và thần thái tinh anh. Theo chia sẻ từ gia đình, ngoại trừ một lần phải truyền dịch do cảm cúm thông thường cách đây vài năm, cụ không phải bước chân vào bệnh viện suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Lịch trình sinh hoạt của cụ Kim Bảo Lĩnh (Jin Bao Ling) được coi là hình mẫu của việc dưỡng sinh thuận theo tự nhiên. Cụ có thói quen ngủ sớm vào lúc 19h và thức dậy vào khoảng 9h sáng hôm sau. Sau khi vệ sinh cá nhân, cụ sẽ ra sân ngồi sưởi nắng. Đặc biệt nhất là mỗi buổi trưa, cụ còn ngủ thêm từ một đến hai tiếng. "Tính ra mỗi ngày mẹ tôi ngủ tới 15 tiếng!", ông Hồ Hoa Mai (Hu Hua Mei) – con trai cụ chia sẻ.

Giấc ngủ sâu và chất lượng chính là “chìa khóa” giúp cụ Kim Bảo Lĩnh luôn duy trì được tinh thần phấn chấn. Công thức sinh hoạt đặc biệt: “ngủ sớm, dậy muộn kết hợp ngủ trưa” đã tạo nên nền tảng thể chất dẻo dai của cụ.

Nếu nói về sở thích lớn nhất của cụ Kim, “ăn uống” chắc chắn đứng hàng đầu. Dù thức dậy muộn, cụ chưa bao giờ lơ là ba bữa chính trong ngày. Thực đơn của cụ luôn phong phú và đầy đặn.

Sở thích lớn nhất của cụ là ăn uống (Ảnh: QQ)

Bữa sáng cụ thường ăn bánh bao nhân thịt, sủi cảo hoặc hoành thánh. Bữa trưa và tối sẽ linh hoạt thay đổi giữa các loại mì và cơm. Bà Lý Tú Cầm, con dâu cụ, chia sẻ: “Mỗi bữa cụ đều ăn hết một bát tô vừa".

Đáng chú ý, cụ Kim đặc biệt thích các món thịt, nhất là món chân giò hầm. Mỗi bữa cụ có thể ăn từ hai đến ba miếng lớn, tương đương khoảng 250 gram mỗi ngày. Theo quan niệm y học cổ truyền và văn hóa ẩm thực Trung Hoa, chân giò không chỉ là món ăn bổ dưỡng mà còn được xem là nguồn cung cấp collagen tự nhiên dồi dào, giúp nuôi dưỡng làn da và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Ngoài các bữa chính, cụ Kim còn có sở thích ăn vặt với bánh ngọt, bánh mì và uống nước táo đỏ đường đen. Mỗi ngày cụ đều duy trì thói quen ăn thêm ba quả quýt và hai quả trứng. Tuy nhiên, cụ hiếm khi ăn rau xanh.

Cụ bà bách niên này còn có thói quen uống rượu trái cây trong bữa ăn hàng ngày. Gia đình cụ luôn dự trữ sẵn những vò rượu gạo ngâm táo đỏ, nhãn, vải và thanh mai dành riêng cho cụ.

Dù thính lực và vận động suy giảm theo tuổi tác, cụ Kim vẫn giữ được thị lực tinh tường và bàn tay khéo léo đến kinh ngạc. Ở tuổi 102, cụ vẫn có thể xỏ kim, tự tay khâu tất hay đế giày với đường kim đều và chắc chắn.

Con trai cụ Kim cho rằng bí quyết lớn nhất giúp mẹ mình sống thọ chính là thái độ sống cởi mở và lạc quan. “Cả đời bà chưa từng tranh cãi với ai. Mọi muộn phiền bà đều quên sạch ngay khi chúng vừa ập đến”, ông Hồ chia sẻ.

Câu chuyện của cụ đã trở thành một giai thoại của địa phương, minh chứng rằng trường thọ không nhất thiết đến từ những quy tắc kiêng khem khắc nghiệt, mà bắt nguồn từ một lối sống thuận theo cơ thể, kết hợp cùng tâm thế sống lạc quan và lòng vị tha – đó mới chính là “tiên dược” quý giá nhất.

Những người sống thọ thường có đặc điểm này ở tay: Nghiên cứu trên hơn 2 triệu người đã chứng minh
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

01:20
Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

01:12
Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại