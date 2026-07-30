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Cháy xe khách trên đường Hồ Chí Minh, hành khách may mắn thoát hiểm

Minh Minh
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Xe khách đang đi trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Ea Hleo (Đắk Lắk) thì bốc lửa ở phần đầu rồi cháy trơ khung.

Tối 30/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên đường Hồ Chí Minh vừa xảy ra vụ cháy xe khách khiến phương tiện hư hỏng nặng, rất may toàn bộ 11 người trên xe được đưa ra ngoài kịp thời nên không có thương vong.

Xe khách bốc cháy trên đường Hồ Chí Minh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h50 cùng ngày, ô tô khách biển kiểm soát 47H-048.XX của nhà xe D.M đang chạy trên đường Hồ Chí Minh (Km1673+550, đoạn qua thôn 3, xã Ea Hleo) theo hướng Đắk Lắk - Huế thì bị bốc khói từ phần đầu xe.

Phát hiện sự việc, tài xế Văn Hữu T. (sinh năm 1974, trú xã Cưôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk) nhanh chóng cho xe tấp vào lề phải, đưa 8 hành khách, 2 tài xế và 1 phụ xe cùng hành lý xuống xe an toàn.

Chiếc xe khách bị cháy trơ khung.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng đến hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) hỗ trợ đưa người và tài sản ra khỏi xe.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm xe khách hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính trên 100 triệu đồng.

Trước đó, trưa 29/7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa kịp thời khống chế vụ cháy xe khách 45 chỗ trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, không để cháy lan và tránh gây thiệt hại về người.

Xe bị cháy là ô tô khách 45 chỗ của nhà xe M.K mang biển kiểm soát 93B-008.XX, do tài xế Nguyễn Đức T. (sinh năm 1970) điều khiển. Tuy không có thiệt hại về người nhưng xe hư hỏng gần như hoàn toàn, thiệt hại ước tính 1,2 tỷ đồng.

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