Cháy trại trẻ mồ côi ở Algeria, ít nhất 11 người thiệt mạng

VTV.vn - Ít nhất 11 người thiệt mạng và 19 người bị thương trong vụ cháy tại một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thủ đô Algiers, Algeria.

Vụ cháy xảy ra vào sáng 16/7 theo giờ địa phương. Người dân và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu nạn.

Năm trẻ khuyết tật đã được đưa đến nơi an toàn. Danh tính các nạn nhân hiện chưa được công bố.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cảnh sát canh gác bên ngoài trại trẻ mồ côi bị hư hại do hỏa hoạn tại Mohammedia, gần thủ đô Algiers, Algeria (Ảnh: AP)

Thời tiết nắng nóng cực đoan được xác định là nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ cháy tại Algeria trong thời gian gần đây.

Theo báo cáo mới cập nhật, chỉ trong khoảng một tuần qua, quốc gia Bắc Phi này đã ghi nhận gần 1.000 vụ cháy.