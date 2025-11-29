HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cháy tại một thẩm mỹ viện ở TPHCM

Anh Vũ |

Ngày 29-11, Công an phường Bàn Cờ, TPHCM đang điều tra vụ cháy tại thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Đình Chiểu.

CLIP: Cảnh sát nỗ lực dập đám cháy tại thẩm mỹ viện.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy tại thẩm mỹ viện

Hơn 15 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ phát ra từ một tòa nhà cao tầng là trụ sở của một thẩm mỹ viện nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ (quận 3 cũ), cách ngã tư giao đường Cao Thắng 100 m.

Phát hiện cháy, người dân kéo ống nước, dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Khói sau đó bốc lên dữ dội. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động nhiều xe chữa cháy và hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa phải đeo mặt nạ phòng độc, liên tục phun nước làm mát để dập lửa.

Theo đại diện UBND phường Bàn Cờ, bước đầu xác định đám cháy xuất phát từ chiếc xe dựng trong tầng hầm tòa nhà.

- Ảnh 2.

Hàng chục cảnh sát được điều động.

- Ảnh 3.

Hỏa hoạn khiến người dân khu vực lo lắng.

- Ảnh 4.

Cảnh sát sử dụng nhiều phương tiện dập lửa.

Từ thảm họa cháy 8 tòa chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc): Nhiều người mắc “sai lầm chết người” này khi thoát hiểm
Tags

tin nóng

TP HCM

cháy

Thẩm mỹ viện

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại