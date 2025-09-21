Cháy ở chung cư TPHCM: 'Chuông inh ỏi, tôi bế con chạy vội, nhiều trẻ nhỏ khóc thét'

Khoảng 18 giờ 45 cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng phát từ một căn hộ ở tầng 11, block GM2 chung cư Golden Maison (đường Phổ Quang, TPHCM), cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2 km.

Thời điểm xảy ra cháy, chuông báo động vang lên khiến nhiều cư dân hoảng hốt chạy xuống. Một số người bế con nhỏ, mang theo thú cưng vội vã thoát thân bằng thang bộ thoát hiểm.

Hàng trăm cư dân tháo chạy xuống sảnh chung cư

Khói đen từ căn hộ cháy lan ra hành lang và bao trùm bên ngoài tòa nhà. Chị Lan, cư dân tầng 10 block GM2, kể lại: “Khi đang nấu ăn thì điện trong căn hộ bị tắt, chuông báo động reo inh ỏi. Tôi phải bật đèn pin điện thoại, bế con chạy xuống dưới. Trời tối đen, nhiều trẻ nhỏ hoảng loạn khóc thét”.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế, không có thương vong.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận tại hiện trường