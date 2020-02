"Cháy nhà ra mặt chuột": Saraqeb sụp đổ, lộ diện thế lực đang giải vây cho khủng bố Syria?

Ngày 6/2/2020, trang tin Southfront xuất bản bài viết "Syrian army captured Saraqib. Netanyahu and Erdogan to the rescue" (tạm dịch: Quân đội Syria giải phóng thành phố Saraqeb. Các tổng thống Netanyahu và Erdogan tìm cách giải cứu).

Nhằm đem lại cái nhìn khách quan trong bối cảnh các mũi tấn công của Quân đội Arab Syria (SAA) đang áp sát những khu vực trọng yếu còn lại thuộc tỉnh Idlib do phiến quân và các nhóm khủng bố kiểm soát, chúng tôi xin được lược dịch bài viết.

Quân đội Thổ và các nhóm phiến quân-khủng bố ở Saraqeb đã "sập bẫy" ra sao?

Tuyến phòng thủ của nhóm khủng bố Hayyat Tahrir al-Sham (HTS) và các "mục tiêu ưa thích" khác của ngoại bang ủng hộ cái gọi là "dân chủ" ở Syria trong khu vực "Idlib lớn" (các khu vực thuộc tỉnh Idlib, Latakia, Aleppo hiện do phiến quân và khủng bố kiểm soát) đang tan vỡ.

Được sự yểm trợ của Không quân Vũ trụ Nga, SAA đã kiểm soát một số ngôi làng ở phía đông nam Idlib và tây nam Aleppo bao gồm Resafa, al-Dhahabiyah, Ajlas, Talafih và Judiydat Talafih trong ngày 5/2/2020.

Với chiến thắng này, quân chính phủ Syria đã bao vây một cứ điểm của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gần Tal Toqan và cơ động tới một cứ điểm khác gần al-Sheikh Mansur.

Toàn cảnh chiến sự tây bắc Syria hôm 5/2 và vòng vây xung quanh Saraqeb hôm 6/2.

Vào cuối ngày 5/2, Sư đoàn 25 đặc nhiệm (Lực lượng Tiger) đã kiểm soát lối vào phía đông của Saraqib và thiết lập hỏa lực bao phủ trên các tuyến đường ra vào thành phố. Theo các nguồn tin địa phương, HTS và các nhóm khủng bố và phiến quân khác đã bắt đầu rút lui khỏi Saraqeb.

Còn binh lính Thổ, họ đã mắc kẹt một số cứ điểm xung quanh thành phố, rõ ràng nỗ lực của quân đội Thổ nhằm ngăn đà tiến của SAA đã không giúp ích nhiều cho các nhóm vũ trang ở tây bắc Syria.

Rạng sáng ngày 6/2/2020, lực lượng chính phủ đã chiếm được khu vực Duwayr, cắt đứt đường cao tốc M5 phía bắc Saraqib nối với khu vực tây Aleppo và xa hơn là Afrin do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát.

Cao tốc M5 tới tây Aleppo bị cắt đứt đồng nghĩa với con đường tỉnh lộ xuyên qua thị trấn Sarmin trở thành tuyến đường "độc đạo" mở ra hướng đào thoát cho các tay súng còn lại trong Saraqeb.

Tuy nhiên, con đường này nằm hoàn toàn dưới hỏa lực của SAA và chỉ vài giờ sau, Saraqeb đã được giải phóng.

Binh sĩ Sư đoàn 25 đặc nhiệm (Lực lượng Tiger) bên trong thành phố Saraqeb tối ngày 6/2/2020 (Nguồn: ANNA News).

Các nhóm khủng bố sụp đổ và hành động của Thổ-Israel



Huyện Saraqeb (bao gồm cả thành phố) là tiểu khu lớn nhất của tỉnh Idlib nằm tại nơi giao cắt giữa hai tuyến đường cao tốc M4 và M5. Dân số trước chiến tranh của nó là khoảng 88.000 người.

Saraqeb rơi vào tay Damascus và các đồng minh sẽ cho phép quân chính phủ tiếp tục chiến dịch nhằm quét sạch các nhóm vũ trang khỏi cao tốc M5 và kiểm soát tuyến đường có thể phát triển tấn công đến thành phố Idlib thủ phủ của tỉnh hiện do HTS kiểm soát

Trong lúc SAA tấn công Saraqib, Không quân Israel đã thực hiện một cuộc tập kích diện rộng vào các mục tiêu tại thủ đô Damascus và ở tỉnh Daraa miền nam Syria.

Khu vực Al-Kiswa, Marj al-Sultan, Cầu Baghdad và khu vực phía nam của Izraa là một trong những mục tiêu được xác nhận bị tập kích.

Syria tuyên bố rằng lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ hầu hết các tên lửa của Israel trước khi chúng tiếp cận mục tiêu còn các nguồn tin ủng hộ Israel tuyên bố rằng cuộc tập kích đã thành công trong việc phá hủy các kho vũ khí và căn cứ của các lực lượng được Iran hậu thuẫn.

Phòng không Syria đánh chặn tên lửa đối phương trên bầu trời Damascus.

Với hành động "tình cờ" kể trên, Israel đã một lần nữa biến mình thành một quốc gia bị nghi ngờ tham gia "câu lạc bộ ủng hộ khủng bố" ở Syria.

Một thành viên khác khó có thể bác bỏ cáo buộc ủng hộ khủng bố là Thổ Nhĩ Kỳ. Vào ngày 5.2/2020, Tổng thống Erdogan tuyên bố Thổ sẽ triển khai các hệ thống phòng không được chế tạo trong nước dọc biên giới với Syria.

Ông Erdogan không đề cập chi tiết về loại vũ khí nào sẽ được sử dụng tuy nhiên nhiều khả năng hệ thống phòng không tầm thấp HERAR-A sẽ được triển khai dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và tỉnh Idlib.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đưa ra tối hậu thư cho Syria tuyên bố rằng nếu SAA không rút khỏi các cứ điểm và "điểm giám sát ngưng bắn" của Thổ ở Idlib vào tháng 2/2020, quân đội nước này sẽ có nghĩa vụ thực hiện điều đó (đẩy lui SAA).

Nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành một cuộc xung đột trực tiếp với quân đội Syria, điều có thể khẳng định là các nhóm khủng bố và phiến quân, đặc biệt là HTS, những kẻ đang thống trị "Idlib lớn" sẽ hưởng lợi nhiều nhất.