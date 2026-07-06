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Cháy ngùn ngụt ở siêu thị điện máy cũ trên phố Hà Nội

Minh Tuệ/VTC News
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Ngọn lửa bùng lên tại siêu thị điện máy cũ trên phố Trần Phú, Hà Đông khiến nhiều người hoảng hốt, may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Khoảng 9h ngày 6/7, tại khu nhà là siêu thị điện máy cũ (số 135 Trần Phú, phường Hà Đông, Hà Nội) xảy ra cháy.

Người dân chứng kiến cho biết, thời điểm xảy ra cháy, tại khu nhà trên đang có hoạt động sửa chữa, cắt sắt và tôn ở phía mặt tiền.

Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt ở siêu thị cũ.

Nhiều người phát hiện cháy đã tri hô lấy bình cứu hỏa cầm tay để dập lửa nhưng bất thành. Sau đó, khói nhanh chóng lan rộng khiến một số người trong các ngôi nhà liền kề hoảng hốt bỏ chạy.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động 5 xe cứu hỏa cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 15, 4, 13 đến hiện truờng để dập lửa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tới hiện trường.

Tại hiện trường, cảnh sát xác định ngôi nhà cao 5 tầng, ở phần mặt tiền được quây bởi kính, tôn và gạch. Ở mặt tiền của tòa nhà, công nhân vứt ngổn ngang sắt vụn vừa được cắt dỡ.

Đến khoảng 9h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục phun nước làm mát và thoát khói.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ cháy không thiệt về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

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công an hà nội

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