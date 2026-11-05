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Cháy lớn tại khu nhà tạm trường THCS Kim Liên ở Hà Nội, nhiều xe cứu hỏa và cấp cứu tới hiện trường

NHÓM PV - Ảnh: NXH - Như Hoàn
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Trưa 5/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu lớp học tạm của Trường THCS Kim Liên, nằm trên phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội. Khói đen bốc lên dày đặc, bao trùm khu vực trường học.

Lời kể phụ huynh vụ cháy dãy nhà tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên - Clip: Như Hoàn.


- Ảnh 1.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại dãy nhà học tạm lợp tôn của trường.

- Ảnh 2.

Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, toàn bộ học sinh đã được sơ tán sang các sân trường lân cận và khu vực cách xa đám cháy.

- Ảnh 3.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động nhiều phương tiện đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.

- Ảnh 4.

Có hơn 10 xe chữa cháy và nhiều chiến sĩ PCCC được huy động.

- Ảnh 5.

Vụ cháy xảy ra khoảng 12h10. Một nhân viên nhà trường cho biết trường đang trong quá trình xây dựng nên học sinh được bố trí học tại các phòng học tạm dựng bằng tôn.

- Ảnh 6.

Nhiều xe chữa cháy được điều động đến Trường THCS Kim Liên để dập lửa.

- Ảnh 7.

Nhà trường đã gửi thông báo khẩn đến cha mẹ học sinh. Theo đó, phụ huynh khối 8 và 9 được liên hệ đến trường đón con về; học sinh khối 6 và 7 nghỉ học trong ngày 5/11 để đảm bảo an toàn.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp chữa cháy, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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Tags

cháy trường kim liên

Trường THCS Kim Liên

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