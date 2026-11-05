Cháy lớn tại khu nhà tạm trường THCS Kim Liên ở Hà Nội, nhiều xe cứu hỏa và cấp cứu tới hiện trường

Trưa 5/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu lớp học tạm của Trường THCS Kim Liên, nằm trên phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội. Khói đen bốc lên dày đặc, bao trùm khu vực trường học.
Lời kể phụ huynh vụ cháy dãy nhà tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên - Clip: Như Hoàn.
Hiện lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp chữa cháy, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Theo
doisongphapluat
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