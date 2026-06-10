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Cháy lớn công ty sản xuất nội thất ở TPHCM, cột lửa cao hàng chục mét đỏ rực trời đêm

Nhuyễn Tiến
|

Hỏa hoạn bùng phát trong đêm tại công ty sản xuất đồ gỗ ở phường Bình Cơ (TPHCM), thiêu rụi hàng ngàn mét vuông nhà xưởng, nhiều khu vực bị đổ sập.

Clip: Cột lửa cao hàng chục mét bao trùm công ty sản xuất nội thất ở TPHCM

Rạng sáng 10-6, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TPHCM vẫn đang tích cực khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty sản xuất đồ nội thất bằng gỗ trên địa bàn phường Bình Cơ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 22 giờ ngày 9-6, đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu nhà xưởng của Công ty gỗ G.O. trên đường Hội Nghĩa 94.

- Ảnh 1.

Hàng ngàn mét vuông nhà xưởng bị ngọn lửa bao trùm, nhiều khu vực đổ sập. Ảnh: CTV

Phát hiện sự việc, các công nhân nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy mini và kéo vòi nước để dập lửa tại chỗ. Tuy nhiên, do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội rồi lan rộng ra nhiều khu vực.

- Ảnh 2.

Cột khói và lửa bốc cao tại khu nhà xưởng của công ty sản xuất đồ gỗ trong đêm 9-6. Ảnh: CTV

Ít phút sau, biển lửa bao trùm hàng ngàn mét vuông nhà xưởng, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Nhiều hạng mục bên trong bị lửa thiêu rụi, một số khu vực nhà xưởng đổ sập do nhiệt độ quá cao.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án chữa cháy, ngăn ngọn lửa lan sang các khu vực lân cận.

Đến khoảng 1 giờ ngày 10-6, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước làm mát và khống chế các điểm cháy bên trong khu nhà xưởng.

Vụ cháy làm hàng ngàn mét vuông nhà xưởng đổ sập, nhiều tài sản cháy rụi.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tags

Phòng Cảnh sát Phòng cháy

chữa cháy và cứu nạn

cứu hộ

Công an TPHCM

Cảnh sát Phòng cháy

chữa cháy và cứu nạn

cứu hộ

Công an TPHCM

Công ty gỗ G.O.

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