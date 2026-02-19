“Cháy” 10.000 bao cao su chỉ trong 3 ngày tại Thế vận hội Mùa đông 2026

Toàn bộ 10.000 chiếc bao cao su này được Ban tổ chức Thế vận hội Mùa đông 2026 phát miễn phí cho các vận động viên. Việc cung cấp bao cao su miễn phí trong Làng vận động viên vốn là thông lệ từ năm 1988, nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tình dục và phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên, nhu cầu tại kỳ Thế vận hội năm nay được cho là đã vượt dự kiến ban đầu của ban tổ chức.

Hiện có khoảng 3.000 vận động viên tranh tài tại Italy. Với số lượng 10.000 bao cao su được phân phát ban đầu, trung bình mỗi vận động viên chỉ có thể được nhận khoảng 3 chiếc. Con số này thấp hơn rất nhiều so với số lượng được phát vào Thế vận hội Mùa đông 2024 được tổ chức tại Paris (Pháp), khi 300.000 chiếc bao cao su được phát cho khoảng 10.000 vận động viên, tương đương 30 chiếc/người.

10.000 chiếc bao cao su được phát miễn phí cho Làng vận động viên của Thế vận hội Mùa đông năm 2026 đã hết sạch trong 3 ngày đầu tiên (Ảnh: @fontanaufficiale/Instagram).

Một vận động viên giấu tên chia sẻ với báo chí Italy rằng nguồn cung đã “hết sạch chỉ trong ba ngày” và ban tổ chức hứa sẽ bổ sung thêm trong thời gian tới.

Có ý kiến cho rằng không phải tất cả số bao cao su này đều được sử dụng đúng mục đích, mà một phần được các vận động viên mang về làm quà lưu niệm của kỳ Thế vận hội Mùa đông năm nay.

Thống đốc vùng Lombardy, ông Attilio Fontana, khẳng định việc cung cấp bao cao su miễn phí là chính sách phòng ngừa sức khỏe có trách nhiệm và không nên bị xem là nhạy cảm.

“Chúng tôi cung cấp bao cao su miễn phí cho các vận động viên trong Làng vận động viên của Thế vận hội. Nếu điều này khiến ai đó thấy lạ, có lẽ họ chưa hiểu thông lệ đã tồn tại từ Thế vận hội Mùa đông Seoul năm 1988”, ông nói. Theo ông, mục tiêu chính là nâng cao nhận thức về phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt trong môi trường quy tụ hàng nghìn vận động viên trẻ từ khắp nơi trên thế giới.

Trong nhiều năm qua, Làng vận động viên vẫn được xem là không gian sinh hoạt đặc biệt, nơi các vận động viên vừa thi đấu, vừa giao lưu văn hóa. Bên cạnh các khu vực tập luyện và hồi phục thể lực, các đội tuyển quốc gia cũng nỗ lực tạo cảm giác “như ở nhà” cho thành viên của mình.