HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cháu nữ NSND quyền lực phía Nam làm lễ cúng Tổ tại dinh thự vài chục tỷ ở Mỹ

Tùng Ninh |

Sở dĩ nghệ sĩ Phượng Mai làm lễ cúng Tổ lớn vì trong nhà có thờ cốt cây vông của Tổ nghiệp.

Mới đây, nghệ sĩ Phượng Mai đã tổ chức lễ cúng Tổ nghiệp tại dinh thự hàng chục tỷ ở Mỹ. Được biết, nghệ sĩ Phượng Mai là một nghệ sĩ cải lương, tuồng cổ nổi tiếng.

Cháu nữ NSND quyền lực phía Nam làm lễ cúng Tổ tại dinh thự vài chục tỷ ở Mỹ- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Phượng Mai

Tính theo gia phả, Phượng Mai là đời thứ 6 trong một gia tộc cải lương, sân khấu, gọi NSND Kim Cương (nữ NSND quyền lực, danh giá bậc nhất giới nghệ sĩ miền Nam là cô). Bà ngoại Phượng Mai là nghệ sĩ Cao Long Ngà, một cây gạo cội thuộc hàng Tổ nghề trong giới cải lương miền Nam.

Dù sinh sống tại nước ngoài đã lâu nhưng nghệ sĩ Phượng Mai vẫn luôn hướng về sân khấu, kính trọng Tổ nghề và hàng năm tổ chức lễ cúng Tổ tại dinh thự ven hồ trị giá vài chục tỷ đồng của mình. Năm nay cũng vậy, nữ nghệ sĩ làm lễ cúng khá lớn với đầy đủ đồ lễ, mời bạn bè đồng nghiệp tham dự.

Trong đó có nghệ sĩ Hồng Loan và ca sĩ Bảo Lộc (con gái, con rể nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc). Vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc hiện đang ở Việt Nam nên không thể tham dự.

Sở dĩ nghệ sĩ Phượng Mai làm lễ cúng Tổ lớn vì trong nhà có thờ cốt cây vông của Tổ nghiệp. Bà từng tiết lộ: "Đúng là ở Mỹ này chỉ mình tôi sở hữu bàn thờ Tổ có cốt cây vông của ông Tổ nghiệp.

Cháu nữ NSND quyền lực phía Nam làm lễ cúng Tổ tại dinh thự vài chục tỷ ở Mỹ- Ảnh 2.

Nhiều người bảo tôi thỉnh từ Việt Nam sang nhưng khó thỉnh lắm, làm sao dễ dàng thế được. Bàn thờ Tổ nhà tôi là kế thừa từ nghệ sĩ cải lương Hoài Trúc Linh. Sau khi anh Hoài Trúc Linh mất không có ai thờ nên các nghệ sĩ tiền bối gửi bàn thờ Tổ về cho tôi, tôi thờ đến giờ.

Tôi đã bước vào nghề này là phải quý trọng Tổ nghiệp. Tôi sinh ra, lớn lên trong gia đình nhà nòi nên được may mắn theo nghề đến giờ. Tôi là đời thứ 6 trong gia đình theo nghề sân khấu, còn cô NSND Kim Cương là đời thứ 5".

Tại lễ cúng Tổ, nghệ sĩ Phượng Mai thành tâm dâng nén hương lên Tổ nghiệp và đứng khấn thành tâm. Sau đó, nữ nghệ sĩ còn diễn lại một trích đoạn cải lương tuồng cổ gắn với sự nghiệp của mình.

Ở tuổi 69, nghệ sĩ Phượng Mai vẫn giữ được giọng hát mùi mẫn, khỏe khoắn là thần thái cải lương không lẫn đi đâu được.

Nam diễn viên bị Quang Minh cắt vai phải bỏ nghề, Hồng Đào nói điều sốc nặng
Tags

Mỹ

sao Việt

showbiz

kim cương

nghệ sĩ việt

Cải lương

tổ nghề

NSND

nsnd Kim Cương

giỗ tổ

Hải ngoại

phượng mai

nhà mỹ

nghệ sĩ phượng mai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại