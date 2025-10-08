Cháu gái nữ NSND quyền lực miền Nam: Chỉ vì 1 câu nói bị quất 3 roi, lạy 100 lần

Mới đây, tại lễ giỗ Tổ ở nhà mình, nghệ sĩ Phượng Mai đã chia sẻ điều cấm kỵ trong nghề và một chuyện bà từng gặp phải.



Nghệ sĩ Phượng Mai

Bà nói: "Có những câu nói cấm kỵ trong nghề này. Ví dụ như đang giỡn chơi với nhau mà nói: "Trời ơi, tôi vừa bị Tổ hại". Tiếp đó, không được đem Tổ nghiệp ra thề. Tối kỵ đừng bao giờ đem Tổ nghiệp ra thề thốt, ngoại Cao Long Ngà cấm điều đó.

Điều thứ ba là không được vì bị đổ oan, giận quá mất khôn mà nói theo kiểu: "Tôi mà làm như vậy thì Tổ lấy nghề tôi đi". Tôi không nói tên ra, chỉ nói nhiều người trong đoàn hát khi giận lên hay nói câu đó.

Bà ngoại Cao Long Ngà tuyệt đối cấm nói như vậy. Chính tôi từng bị. Hồi đó tôi còn nhỏ, đang hát đoàn đồng ấu, chung với mấy nghệ sĩ cùng tuổi. Mấy đứa đang giỡn với nhau và tôi lỡ miệng nói bị Tổ hại.

Bà ngoại tôi ở đó nghe thấy liền tát thẳng một cái chát, đau điếng hồn, khiến tôi không biết chuyện gì xảy ra.

Tiếp đó, bà ngoại bảo ông ngoại: " Ngày mai đi đặt ngay cho tôi một con heo quay liền", rồi bà đem heo quay cùng hương hoa ngũ quả ra bàn thờ Tổ cúng, kêu tôi đi theo.

Trước khi cúng, bà ngoại kêu tôi quỳ xuống rồi cầm cây vông quất đủ 3 phát vào lưng rồi bắt tôi đứng dạy lạy Tổ nghiệp. Tôi còn nhỏ quá, đâu biết mình làm sai điều gì, chỉ ngồi khóc.

Bà ngoại bắt đầu khấn: "Con xin mạn phép thay cháu con lấy lại lời nói đó". Tôi phải lạy cụng đầu xuống đất đúng 100 lạy.

Sau đó, bà ngoại dạy tôi: "Kể từ giờ phút này, con không bao giờ được nói câu đó". Từ đó tôi mới nhớ nằm lòng. Đó chính là cách giáo dục truyền thống từ tông nòi ra mà tôi vẫn nhớ mãi, về sự kính trọng, nghiêm khắc với nghề nghiệp, để có được ngày hôm nay.

Sau này tôi thương nhắc mấy đứa đàn em nhưng chúng cũng chẳng biết gì".

Tính theo gia phả, Phượng Mai là đời thứ 6 trong một gia tộc cải lương, sân khấu, gọi NSND Kim Cương (nữ NSND quyền lực, danh giá bậc nhất giới nghệ sĩ miền Nam là cô). Bà ngoại Phượng Mai là nghệ sĩ Cao Long Ngà, một cây gạo cội thuộc hàng Tổ nghề trong giới cải lương miền Nam.

Dù sinh sống tại nước ngoài đã lâu nhưng nghệ sĩ Phượng Mai vẫn luôn hướng về sân khấu, kính trọng Tổ nghề và hàng năm tổ chức lễ cúng Tổ tại dinh thự ven hồ trị giá vài chục tỷ đồng của mình. Năm nay cũng vậy, nữ nghệ sĩ làm lễ cúng khá lớn với đầy đủ đồ lễ, mời bạn bè đồng nghiệp tham dự.