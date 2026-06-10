Cháu bé 10 tuổi có nhiều vết bầm tím trên người: Bất ngờ lời khai của bố

Trước đây, cháu bé 10 tuổi này sống cùng mẹ. Đến năm 2025, cháu chuyển về sống cùng bố.

Theo thông tin từ Công an xã Quỳnh Anh (Nghệ An), vào khoảng 14h30 ngày 8/6, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của bà Bùi Thị Lâm (SN 1976, trú tại xóm Tân Hợp, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An).

Trong đơn, bà Lâm tố cáo anh Ng.B.Đ. (SN 1991, trú tại thôn Đồng Tương, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An) đã có hành vi bạo hành trẻ em. Theo nội dung trình báo, anh Đ. bị cho là đã đánh con trai ruột là cháu Ng.Tr.U. (SN 2016, trú cùng địa chỉ) dẫn đến việc cháu bé bị thương tích ở nhiều vị trí trên cơ thể vào ngày 5/6.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cùng ngày Công an xã Quỳnh Anh đã cử tổ công tác trực tiếp đến nơi xảy ra vụ việc để tiến hành xác minh các nội dung liên quan. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã mời anh Ng.B.Đ. đến trụ sở để làm việc, phục vụ công tác xác minh và làm rõ vụ việc.

Hình ảnh bố của cháu U. tại cơ quan công an. (Nguồn: Công an xã Quỳnh Anh)

Tại cơ quan công an, anh Đ. thừa nhận đã dùng roi tre đánh con. Theo lời khai ban đầu, do bực tức vì cho rằng con hư, khó bảo nên người này đã sử dụng roi để dạy dỗ. Hình ảnh được gia đình cung cấp cho thấy cháu bé có nhiều vết bầm tím ở vùng lưng, ngực và cánh tay.

Thông tin trên Lao Động, người mẹ của cháu bé cho biết, chị và anh Đ. đã ly hôn. Trước đây, cháu U. sống cùng mẹ. Đến năm 2025, sau khi tòa án giải quyết vụ việc, anh Đ. được quyền nuôi con, từ đó cháu chuyển về sống cùng bố.

Thời gian qua, mẹ của cháu U. gặp nhiều khó khăn trong việc thăm nom con. Gần đây, khi được gặp lại con, chị phát hiện trên cơ thể cháu có nhiều dấu hiệu bất thường. Nghi ngờ con bị bạo hành dẫn đến thương tích, người mẹ đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Hiện Công an xã Quỳnh Anh đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ và các thông tin liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh. Vụ việc sẽ được xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật sau khi có đầy đủ căn cứ.