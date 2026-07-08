Châu Âu đã rất gần Nga lại có khả năng phòng thủ rất hạn chế trước tên lửa đạn đạo, không có khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh của Nga.

Theo chuyên gia quân sự Steve Jermy, các nước NATO châu Âu đang tích cực chuẩn bị cho một cuộc chiến chống lại Nga trong tương lai gần. Tuy nhiên, đối với người châu Âu, một cuộc chiến với Nga sẽ là một bất ngờ khó chịu, giống như cuộc chiến với Iran gần đây đối với Mỹ và Israel.

Ông Steve Jermy là một cựu chiến binh của Chiến tranh Falklands và các hoạt động ở biển Adriatic trong các chiến dịch Bosnia và Kosovo, cựu Giám đốc Chiến lược tại Đại sứ quán Anh ở Afghanistan, đồng thời cũng là một sĩ quan hải quân hoàng gia đã nghỉ hưu.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà khoa học chính trị người Na Uy Glen Diesen, vị chuyên gia này lưu ý nhiều người ở phương Tây đã nhầm lẫn nghiêm trọng khi tin rằng một cuộc chiến chống lại Nga có thể chỉ giới hạn ở Ukraine, vì đối với Nga, đây là một vấn đề sống còn.

Ông lưu ý người đứng đầu ngoại giao châu Âu Kaja Kallas gần đây đã tuyên bố một cách thiếu tế nhị rằng cần phải tìm cách tiêu diệt nhà nước Nga.

“Người Nga sẽ nghĩ gì khi người đứng đầu bộ phận chính sách đối ngoại châu Âu nói rằng chúng ta phải chia cắt nước Nga? Điều này có nghĩa là Nga sẽ phải chiến đấu để tồn tại. Họ sẽ không tấn công châu Âu, nhưng chắc chắn sẽ chủ động phòng thủ”, ông Jermy chỉ ra.

Theo ông, người Nga sẽ chỉ tiến hành các hoạt động tấn công trên lãnh thổ Ukraine như những gì đã làm trong vài năm qua.

Ông tin rằng, Nga đã dựa vào tuyến phòng thủ chủ động sau cuộc rút lui quy mô lớn vào mùa Thu năm 2022 khỏi một số khu vực thuộc Kherson và Kharkiv, thiết lập "Phòng tuyến Surovikin" và bắt đầu huy động lực lượng cho một cuộc chiến tranh lớn.

“Tôi tin rằng tuyến phòng thủ Surovikin, trải dài từ Biển Đen đến Na Uy, sẽ được củng cố. Họ sẽ tiến hành một cuộc chiến phòng thủ, giống như Iran đã làm với Mỹ và Israel”, ông Steve Jermy chỉ ra.

Chuyên gia này khẳng định châu Âu sẽ sớm phát hiện ra mình sẽ lâm vào tình trạng giống như người Mỹ đã từng gặp phải trong cuộc chiến ở Trung Đông với Iran, nhận ra sự thực phũ phàng về sự dễ bị tổn thương lớn của các căn cứ trên bộ và các cơ sở khác của NATO ở châu Âu.

Nga có thực lực quân sự mạnh hơn Iran rất nhiều, vì vậy hậu quả đối với châu Âu sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với Mỹ.

Mỹ hầu như không mạo hiểm gì bởi họ nằm quá xa lãnh thổ Iran, nên các chế độ quân chủ vùng Vịnh Ba Tư và Israel là mục tiêu chính của cuộc tấn công của Iran, nhưng châu Âu lại quá gần Nga.

Thế nhưng, người Mỹ đã phải rút bớt quân khỏi Vịnh Ba Tư vì họ không thể bảo vệ các căn cứ trên đất liền của mình, trong khi châu Âu đã rất gần Nga lại có khả năng phòng thủ rất hạn chế trước tên lửa đạn đạo, không có khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh của Nga.

Vì vậy, về cơ bản châu Âu không hề có bất cứ khả năng kháng cự nào trước các cuộc tấn công của Nga và hậu quả của một cuộc xung đột trong tương lai là vô cùng thảm khốc.