“Chắp cánh ước mơ 2025”: Hành trình tái tạo vẹn tròn - Trọn vẹn yêu thương sau đoạn nhũ

Mất đi một phần cơ thể không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn để lại những tổn thương sâu trong tâm hồn. Với những phụ nữ buộc phải đoạn nhũ vì ung thư, chấn thương hay bị bỏng,... nỗi đau ấy càng nặng nề hơn. Và tái tạo vú chính là giải pháp tối ưu, giúp họ khôi phục được vóc dáng nữ tính vốn có, tìm lại sự tự tin và hạnh phúc.

Với mong muốn đồng hành và trao cơ hội tái tạo vú miễn phí cho những phụ nữ kém may mắn, từ ngày 7/9 - 16/9/2025, Bệnh viện Hồng Ngọc phối hợp cùng Tổ chức NUOY (Hoa Kỳ) triển khai chương trình phẫu thuật từ thiện "Chắp cánh ước mơ: Tái tạo vẹn tròn, trọn vẹn yêu thương". Trong chương trình, các bác sĩ của bệnh viện Hồng Ngọc đã trực tiếp thăm khám, sàng lọc và phẫu thuật dưới sự tham vấn của đội ngũ PGS, TS, BS từ tổ chức NUOY, mang đến cơ hội tái tạo vòng một và tìm lại sự tự tin cho nhiều phụ nữ sau đoạn nhũ.

Buổi thăm khám được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc dưới sự tham vấn chuyên môn của các PGS, TS, BS thuộc tổ chức NUOY

Trong số các bệnh nhân, câu chuyện của chị P.T.K.L (46 tuổi, Hà Nội) để lại nhiều xúc động. Năm 2017, chị phát hiện ung thư vú và phải đoạn nhũ một bên. Ban đầu chị chỉ mong giữ được sức khỏe để lo cho các con, không nghĩ đến thẩm mỹ. Nhưng sau khi điều trị thành công, vòng một không còn nguyên vẹn khiến chị dần tự ti, mặc cảm, dù luôn mong được tái tạo nhưng điều kiện chưa cho phép.

Biết đến "Chắp cánh ước mơ 2025" qua MXH, chị L đã đăng ký thăm khám. Sau khi đánh giá đủ điều kiện, các bác sĩ chỉ định tái tạo vú cho chị bằng vạt D.I.E.P vi phẫu - kỹ thuật hiện đại bậc nhất trong tái tạo vòng một sau điều trị ung thư vú. Phương pháp này đòi hỏi bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, thao tác với độ chính xác tuyệt đối và thời gian mổ kéo dài nhiều giờ. Vạt da và mô mỡ từ bụng được chuyển lên vùng ngực, nối với hệ thống mạch máu bằng kỹ thuật vi phẫu tinh vi. Nhờ đó, vùng mô sống tốt, bầu ngực được tái tạo mềm mại, tự nhiên, đồng thời vẫn đảm bảo thẩm mỹ và chức năng tại cả vùng cho vạt. Ca mổ diễn ra thành công, dưới bàn tay khéo léo của ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc, vòng một của chị L được khôi phục cân đối và hài hòa với vóc dáng.

Chị L cùng ThS. BS Võ Tùng tại phòng hậu phẫu sau khi tái tạo vú

Không chỉ riêng chị L, chương trình còn ghi dấu nhiều câu chuyện đầy nghị lực. Như chị L.T.H (46 tuổi, Thanh Hóa), phát hiện ung thư vú và phải cắt bỏ tuyến vú bên phải cách đây một năm. Cú sốc khiến chị khóc nhiều ngày, nhưng nhờ chồng và con gái luôn ở bên động viên, chị dần vượt qua. Khi sức khỏe ổn định, điều chị trăn trở nhất là vòng một không còn nguyên vẹn. Chị chia sẻ: "Tôi biết mình đã chiến thắng bệnh tật, nhưng mỗi lần nhìn vào gương lại thấy vòng 1 thiếu hụt. Tôi chỉ mong có thể tái tạo để lấy lại vóc dáng như một người phụ nữ bình thường."

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định chị đủ điều kiện phẫu thuật. Trước đây, trong quá trình điều trị ung thư vú, chị đã được các bác sĩ ung bướu thực hiện phẫu thuật bảo tồn phức hợp quầng và núm vú. Do đó, với trường hợp của chị, các bác sĩ tại Bệnh viện Hồng Ngọc chỉ định tái tạo phần tuyến vú bằng vạt cơ lưng rộng cuống liền. Ca mổ diễn ra thuận lợi, bầu ngực được tái tạo đầy đặn, cân đối với bên còn lại. Nhờ giữ được quầng và núm vú, kết quả sau phẫu thuật càng tự nhiên, gần như dáng ngực ban đầu.

Trực tiếp phẫu thuật bởi đội ngũ ThS BS tạo hình thẩm mỹ giỏi tại Bệnh viện Hồng Ngọc

Trực tiếp tham gia trong chương trình phẫu thuật từ thiện lần này, ThS. BS Bùi Tuấn Anh - Phó Trưởng khoa Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc chia sẻ: "Mỗi bệnh nhân có một câu chuyện riêng nhưng đều chung mong muốn được tái tạo để có vóc dáng cân đối, trọn vẹn và cảm thấy tự tin hơn. Chúng tôi luôn thăm khám kỹ càng, lắng nghe nguyện vọng và lựa chọn phương pháp, kỹ thuật tái tạo vú hiện đại và phù hợp nhất. Mục tiêu là đảm bảo an toàn và mang lại kết quả thẩm mỹ tự nhiên và bền vững."

Tất cả bệnh nhân trong chương trình được phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, đạt chuẩn quốc tế ACHS về chất lượng y tế, đảm bảo an toàn, quyền lợi, lợi ích tối đa. Trước phẫu thuật, bệnh nhân được thăm khám kỹ lưỡng và xây dựng phác đồ cá nhân hóa. Các ca mổ được thực hiện trong phòng mổ vô khuẩn một chiều với hệ thống lọc khí Hepa hiện đại. Quy trình gây mê hồi sức an toàn, áp dụng chiến lược đường thở khó DAS, cùng sự phối hợp của đội ngũ bác sĩ tạo hình thẩm mỹ và vi phẫu giàu kinh nghiệm ở từng khâu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc 24/24 tại khu lưu viện chuẩn 5 sao, từ dinh dưỡng, vệ sinh vết mổ đến hướng dẫn sinh hoạt.

Nhờ nền tảng chuyên môn vững chắc cùng sự chăm sóc toàn diện và tinh thần nhân ái sâu sắc, "Chắp cánh ước mơ 2025" đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. Chương trình không chỉ dừng lại ở việc tái tạo vòng 1, khôi phục vóc dáng mà còn trao cho phụ nữ sau đoạn nhũ cơ hội được sống tự tin, yêu thương bản thân và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Hy vọng trong những năm tới, hoạt động này sẽ tiếp tục được lan tỏa, để ngày càng nhiều chị em sau đoạn nhũ có hoàn cảnh khó khăn được chạm tới ước mơ tái tạo, tìm lại chính mình và mở ra một cuộc đời tươi đẹp hơn!