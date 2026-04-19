Chàng trai ung thư qua đời ở tuổi 24 vì bỏ qua cảnh báo từ 1 nốt ruồi

Câu chuyện đau lòng về Xu Ping'an, một "chiến binh chống ung thư" người Trung Quốc đã truyền cảm hứng cho nhiều người, đã qua đời thanh thản lúc 2 giờ sáng ngày 14/4/2026, ở tuổi 24, sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh này. Sự ra đi của anh đã thu hút sự chú ý đáng kể khi gia đình anh phải đối mặt với bi kịch mất gần như toàn bộ người thân vì ung thư.

Trang tin Jimu News đưa tin, em trai 17 tuổi của Xu Ping'an tiết lộ rằng anh trai mình được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hắc tố ác tính vào tháng 6/2025. Khi đó, bệnh đã tiến triển đến giai đoạn cuối. Chưa đầy một năm sau, tình trạng của anh ấy xấu đi dẫn đến tử vong. Một bài đăng thông báo tin buồn đã được đăng tải trên tài khoản Weibo của anh ấy, nói rằng tài khoản này sẽ mãi mãi là nơi tưởng nhớ lòng dũng cảm và sự kiên cường của anh ấy.

Xu Ping'an từng kể lại khởi đầu căn bệnh của mình, cho biết vào năm 2018, anh nhận thấy một nốt ruồi đen gần tai và nó cứ lớn dần. Lúc đó, anh không nghĩ nhiều về nó và chọn cách loại bỏ bằng laser tại bệnh viện. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng xấu đi, cần đến liệu pháp điều trị nhắm mục tiêu. Nhưng chỉ sau hai tháng, cơ thể anh trở nên kháng thuốc, khiến khối u phát triển nhanh chóng và lan đến xương, cuối cùng buộc phải hóa trị.

Cuộc đời anh đầy rẫy khó khăn khi gia đình phải đối mặt với hàng loạt khủng hoảng lớn khi mẹ vừa qua đời vì ung thư dạ dày cách đây không lâu, chị gái qua đời vì bệnh bạch cầu, bố bị thương nặng trong 1 vụ tai nạn xe hơi và bị 1 mảnh kim loại đâm vào mắt. Hiện tại, gia đình 5 người của anh chỉ còn lại 2 thành viên là người cha và em trai của Xu Ping'an.

5 loại nốt ruồi có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư

- Nốt ruồi không cân xứng: Các tế bào hắc tố có thể xuất hiện một cách không cân xứng và khác hẳn so với hình dạng của những nốt ruồi thông thường. Nốt ruồi lành tính thường có tính đối xứng, nghĩa là khi bạn vẽ 1 đường chạy qua tâm nốt ruồi thì 2 phần nốt ruồi sẽ tương đồng với nhau. Còn nếu ngược lại, khi thấy 2 phần nốt ruồi ở 2 bên đường vẽ có sự khác lạ thì đồng nghĩa là nốt ruồi đang không có tính cân xứng và nhiều khả năng đang tiềm ẩn nguy cơ ung thư da bên trong.

- Nốt ruồi có màu sắc khác lạ: Việc nhìn vào màu sắc nốt ruồi cũng có thể cho bạn biết nốt ruồi đó đang bình thường hay không. Nếu thấy nốt ruồi chỉ có 1 màu duy nhất là nâu, đỏ hoặc đen thì đó là nốt ruồi lành tính. Còn nếu thấy nốt ruồi chuyển nhiều màu lạ từ đen sang nâu, xám, đỏ nhạt... thì chắc chắn đó là dấu hiệu sức khỏe bất thường mà bạn không nên chủ quan bỏ qua.

- Đường viền nốt ruồi mờ: Các cạnh của nốt ruồi không đều màu, bị mờ nhạt cũng có thể cảnh báo bệnh ung thư da trong cơ thể bạn. Còn nốt ruồi lành tính thì đường viền rất rõ ràng, sắc nét và dễ phân biệt với màu sắc da.

- Đường kính quá lớn: Để nhận biết một nốt ruồi lành tính và ác tính thì bạn cũng có thể quan sát qua độ lớn nhỏ của nó. Nếu đó là nốt ruồi nhỏ xíu thì không có gì bất thường, nhưng nếu nó có đường kính lớn hơn 6mm thì bạn cần chú ý theo dõi và chủ động đi khám để tìm hiểu xem đó có phải khối u hay không.

- Phát triển bất thường: Đến độ tuổi trưởng thành, các nốt ruồi trên cơ thể sẽ không phát triển và thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy mình có nốt ruồi phát triển về kích cỡ, màu sáng, hình dáng, đường viền... thậm chí còn gây ra tình trạng ngứa và chảy máu thì nên cẩn thận vì đó là một nốt ruồi báo hiệu ung thư. Ngay lúc này, bạn nên chủ động đi khám ở bệnh viện chuyên khoa để được phát hiện bệnh từ sớm.