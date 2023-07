Chàng trai mắc ung thư máu ở tuổi 19: Dấu hiệu đầu tiên ai cũng nên biết

Tháng 4 năm ngoái, Dylan Lamb (khi đó 19 tuổi) bắt đầu bị đau lưng dưới. Lúc đó, Dylan là sinh viên ngành kinh doanh quốc tế tại Đại học Liverpool, Anh. Cậu sinh viên không nghĩ nhiều về cơn đau và yêu cầu bác sĩ cho thuốc giảm đau.

Tuy nhiên, nhiều tuần sau, cơn đau trở nên "không thể chịu nổi" khiến cậu phải đến phòng cấp cứu.

Tại đây, xét nghiệm máu cho thấy số lượng bạch cầu của Dylan "cao ngất ngưởng". Các bác sĩ chỉ định nhập viện để làm thêm các xét nghiệm.

Sau đó, chàng sinh viên được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho tế bào T, một loại ung thư máu hiếm gặp. Chỉ ba ngày sau, cậu bắt đầu hóa trị.

Bạn gái của Dylan, Phoebe Cole, bằng tuổi Dylan, nói với Mail Online: "Cậu ấy bị đau lưng dưới có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, cậu ấy nghĩ rằng mình đã bị căng cơ".

"Chúng tôi về nhà vào dịp lễ Phục sinh và tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn, cậu ấy chán ăn và mệt mỏi".

"Mẹ của Dylan đưa cậu ấy đến phòng cấp cứu trong cơn đau không thể chịu nổi và xét nghiệm máu cho thấy các tế bào bạch cầu tăng vọt".

"Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu ấy được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu và ba ngày sau, cậu ấy phải hóa trị".

Điều trị thuyên giảm

Dylan, đến từ Staffordshire, đã được chuyển đến Bệnh viện thành phố Nottingham để được chăm sóc bởi một nhóm chuyên gia huyết học và một đơn vị của Quỹ Ung thư thiếu niên.

Cậu đã trải qua nhiều đợt hóa trị hơn cũng như sinh thiết tủy xương, sử dụng steroid liều cao. Dylan cũng quyết định đông lạnh tinh trùng của mình trong trường hợp hóa trị khiến cậu vô sinh.

Dì của Dylan, cô Kelly, mô tả việc điều trị thật "tàn khốc".

Gia đình đang gây quỹ cho Dylan trên trang GoFundMe. Tại đây, Kelly viết: "Dylan là một thanh niên tốt bụng, hài hước, chân thật, chu đáo và yêu đời. Chúng tôi vô cùng đau lòng khi biết tin".

"Ảnh hưởng của phương pháp điều trị này đối với cơ thể và sức khỏe tinh thần của Dylan là rất tàn khốc".

"Khuôn mặt của Dylan sưng húp do sử dụng liều cao steroid, bụng sưng to do các cơ quan nội tạng sưng tấy khiến Dylan không thể ngủ được và ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần khiến Dylan không muốn gặp những người thân yêu của mình".

Vào tháng 7 năm 2022, Dylan được thông báo rằng tình trạng bệnh đã thuyên giảm. Tháng 9, cậu trải qua một ca cấy ghép tế bào gốc trước khi được xuất viện vào tháng 10.

Dylan đã có thể trở lại trường đại học và nói rằng mình cảm thấy "bình thường trở lại".

Cơn đau quay lại

Nhưng vào tháng 6 năm nay, cơn đau ở lưng dưới quay trở lại.

Phoebe kể: "Thực sự là hai tuần trước, cơn đau thắt lưng lại quay trở lại và cậu ấy nói rằng cơn đau này rất quen thuộc".

"Cậu quay lại gặp các bác sĩ của mình tại Bệnh viện thành phố Nottingham và yêu cầu họ kiểm tra. Xét nghiệm máu không cho kết quả gì, và cậu đã về nhà".

"Cậu nhập viện vì muốn chụp MRI, kết quả không cho thấy gì, và cậu đã làm một xét nghiệm máu khác vào ngày 29 tháng 6…".

"Dylan được thông báo rằng bệnh bạch cầu đã quay trở lại và cậu ấy chỉ còn vài tuần hoặc vài tháng để sống. Đó là một cú sốc lớn đối với tất cả chúng tôi, đặc biệt là khi chúng tôi được thông báo rằng cậu ấy vẫn ổn, sau đó là không ổn rồi lại ổn".

"Gia đình cậu thật tuyệt vời và đang ủng hộ cậu ấy. Dylan đang cố gắng duy trì sự hài hước của mình nhưng tôi biết sâu thẳm bên trong, cậu ấy đang sợ hãi".

Gia đình tin rằng lựa chọn duy nhất để điều trị cứu sống Dylan là đăng ký tham gia một cuộc thử nghiệm lâm sàng ở Mỹ.

Phương pháp điều trị này sẽ liên quan đến việc lấy DNA của các tế bào T của Dylan và tái thiết kế nó để các tế bào tấn công căn bệnh chứ không tấn công lẫn nhau.

Do việc điều trị này tiêu tốn hơn 500.000 bảng Anh (khoảng 15,5 tỷ đồng), gia đình của Dylan đã tạo một trang GoFundMe để cố gắng quyên góp đủ tiền đưa cậu đến Mỹ.

Cho đến nay, các nhà hảo tâm đã quyên góp hơn 87.000 bảng Anh (khoảng 2,7 tỷ đồng) cho Dylan.

Phoebe nói thêm: "Được điều trị tại Mỹ sẽ thay đổi cuộc đời cậu ấy".

(Nguồn: Express)