Chàng trai 26 tuổi thức dậy giữa đêm vì mồ hôi ướt đẫm: Điều bác sĩ phát hiện sau đó gây bàng hoàng

Một chàng trai trẻ đã phải đối mặt với chẩn đoán ung thư hiếm gặp sau khi cho rằng những cơn đổ mồ hôi ban đêm chỉ là do virus.

Shafi Islam, 26 tuổi, sống tại Đông London, Anh, bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đổ mồ hôi đêm vào tháng 3. Anh đã bỏ qua các dấu hiệu này suốt một tháng, nghĩ rằng mình chỉ mắc bệnh vặt.

Tuy nhiên, khi tình trạng ngày càng nặng hơn, anh phải vào khoa cấp cứu. Sinh thiết hạch ở nách cho thấy anh mắc u lympho ác tính. Một lần sinh thiết gan sau đó xác nhận anh bị u lympho tế bào B lớn lan tỏa giai đoạn 4 (diffuse large B-cell lymphoma) – một dạng ung thư hiếm và rất tiến triển nhanh.

Hiện anh đang trong quá trình điều trị với hy vọng kiểm soát được bệnh.

Những dấu hiệu tưởng chỉ là bệnh vặt

Shafi kể rằng một ngày anh thức dậy với cảm giác sốt, đau đầu và chỉ muốn quay lại giường ngủ.

Sau đó, anh bắt đầu đổ mồ hôi đêm dữ dội, nhiều lần thức dậy giữa đêm và thấy gối cùng ga giường ướt sũng.

Bụng anh cũng sưng to bất thường. Các bác sĩ sau này xác định có dịch tích tụ trong ổ bụng, và anh đã phải hút ra tới 4 lít dịch.

Trước đó, anh từng làm việc trong một tuần với vai trò trợ lý khảo sát và cho rằng mình có thể đã nhiễm một loại virus nào đó ở nơi làm việc.

Mãi một tháng sau, anh mới đến gặp bác sĩ gia đình và được khuyên mua thuốc dạ dày.

Cú sốc mang tên ung thư giai đoạn 4

Shafi cho biết anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể bị ung thư.

“Tôi rất khỏe mạnh, tập thể dục đều đặn và ngày nào cũng đi tìm việc.”

Kết quả sinh thiết đầu tiên cho thấy bệnh ở mức độ thấp, nhưng các bác sĩ nhận thấy các triệu chứng quá nghiêm trọng nên tiếp tục sinh thiết gan.

Đến tháng 6, anh được thông báo mình đã ở giai đoạn 4.

Các bác sĩ cho rằng Shafi có thể đã mang một dạng u lympho phát triển chậm trong nhiều năm mà không có triệu chứng, trước khi nó đột ngột chuyển thành thể ung thư hiếm và hung hãn.

Bác sĩ nói cơ hội tiên lượng tốt chỉ khoảng hơn 50%, thấp hơn nhiều so với điều anh từng hy vọng.

Hóa trị và những tác dụng phụ nặng nề

Shafi bắt đầu hóa trị vào tháng 6, chỉ một tuần trước sinh nhật tuổi 26. Sau đợt điều trị đầu tiên, cơ thể anh run rẩy nhiều giờ, sốt tới 40°C và phải nhập viện dùng kháng sinh.

Tóc anh cũng bắt đầu rụng nên anh quyết định cạo trọc hoàn toàn. Dù chịu nhiều tác dụng phụ, anh vẫn giữ suy nghĩ thực tế: “Tôi sẽ điều trị, khỏe lại và tiếp tục cuộc sống.”

Shafi đã cạo trọc hoàn toàn sau khi hóa trị gây rụng tóc. (Ảnh: SWNS)

Vừa điều trị ung thư vừa đi tìm việc

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Shafi không từ bỏ kế hoạch tương lai.

Ngay cả khi đang hóa trị, anh vẫn tiếp tục tìm việc mỗi ngày và kết nối với các nhà tuyển dụng trên LinkedIn.

Trước khi mắc bệnh, anh đã nộp đơn vào hàng trăm chương trình tuyển dụng và học việc nhưng liên tục bị từ chối vì thiếu kinh nghiệm.

Một công việc tạm thời mà anh vừa nhận được cũng bị hủy sau khi anh nhập viện, điều mà anh gọi là “rất đau lòng”.

Dù vậy, Shafi vẫn kiên định với mục tiêu xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực tuyển dụng.

Hiện anh đã hoàn thành đợt hóa trị thứ hai và đang chờ kết quả chụp để đánh giá hiệu quả điều trị.

Shafi còn phải trải qua tổng cộng 6 chu kỳ hóa trị, nhưng anh vẫn cố gắng lên kế hoạch cho cuộc sống sau khi kết thúc điều trị.

“Tôi đang chuẩn bị cho cuộc sống sau khi điều trị và tôi tin rằng mình sẽ vượt qua được.”