Chàng trai 25 tuổi suy tim suýt mất mạng vì một sở thích ban đêm cực quen với người trẻ tuổi

Anh Trần (Đài Loan, Trung Quốc) năm nay 25 tuổi, còn độc thân và sống một mình xa nhà. Giống như nhiều bạn bè của mình, anh thích thức khuya để nghịch điện thoại, lướt mạng xã hồi, trò chuyện, chơi game, xem phim... Thậm chí, vào những ngày cuối tuần hay ngày lễ anh còn thức trắng đêm và cho rằng ngủ bù hôm sau là đủ. Thế nhưng, sau lần nhập viện cấp cứu vì suy tim gần đây thì anh hứa không bao giờ đi ngủ sau 23 giờ nữa!

Nhớ lại ngày nhập viện, anh cho biết hôm sau là thứ 7 nên rủ vài người bạn qua nhà ăn uống rồi chơi game. Khoảng 2 giờ sáng, 2 người bạn của anh Trần quyết định đi ngủ trước. Còn lại anh và 1 người bạn khác tiếp tục chơi tới gần 4 giờ. Đang chơi hăng thì anh Trần bỗng nhiên ôm ghì lấy ngực, thở rất khó khăn rồi ngã lăn ra đất. Bạn bè của anh hoảng loạn, người thì học cách sơ cứu trên mạng, người thì gọi xe cấp cứu.

Ảnh minh họa

Vài phút sau đó, anh Trần ngất xỉu khi xe cấp cứu còn chưa kịp đến nơi. Bác sĩ phát hiện anh bị suy tim từ lâu mà không hề hay biết. Bạn bè cũng xác nhận thời gian gần đây anh thường xuyên than thở rằng mệt mỏi, tăng cân dù ăn ít, ngủ không ngon giấc và đi bộ một chút đã tức ngực. Tuy nhiên, anh cho rằng đó là do áp lực công việc lại ít có thời gian vận động. Ỷ lại mình còn trẻ, cơ thể có thể tự cân bằng sau một thời gian.

Thời điểm nhập viện, anh Trần rơi vào rối loạn nhịp tim cấp tính dẫn tới ngừng tim tạm thời, phổi bị phù nặng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, anh thoát khỏi nguy kịch, nhưng sức khỏe tổn hại nghiêm trọng. Anh phải uống thuốc suốt đời và sống chung với rối loạn nhịp, phù nề, suy giảm sức bền và khả năng hồi phục.

Thủ phạm "phá tim" là sở thích ban đêm khó bỏ của nhiều người

Theo bác sĩ Guo Zhidong, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Cathay (Đài Loan, Trung Quốc), nguyên nhân chính khiến anh Trần suy tim là thói quen thức khuya kéo dài. Việc đảo lộn nhịp sinh học khiến hormone cortisol và adrenaline tăng cao bất thường. Cả hai loại hormone này duy trì tình trạng căng thẳng, khiến tim đập nhanh, huyết áp cao và cơ tim phải làm việc liên tục. Khi bị “ép” như vậy trong thời gian dài, tim yếu dần và dễ dẫn đến suy tim.

Thiếu ngủ còn làm gián đoạn giai đoạn “ngủ sâu” - thời điểm cơ thể phục hồi và tái tạo tế bào. Cơ tim nếu không được nghỉ ngơi đủ sẽ giảm khả năng bơm máu, máu lưu thông kém, lâu dần gây mệt mỏi, chóng mặt, rối loạn nhịp tim. Những người thường xuyên thức khuya có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao gấp đôi người ngủ đủ giấc.

Ngoài ra, anh Trần còn có thói quen ăn khuya và uống nước ngọt để tỉnh táo khi thức khuya. Những loại game anh thường chơi cũng là đối kháng căng thẳng, dễ làm cảm xúc lên cuống thất thường. Tất cả những điều này hiệp đồng lại gây hại cho trái tim và dẫn tới suy tim.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Guo cảnh báo: "Không chỉ trái tim, việc thức khuya kéo dài còn âm thầm tàn phá toàn cơ thể. Thiếu ngủ thường xuyên khiến hệ thần kinh căng thẳng, miễn dịch suy yếu, dễ mệt mỏi và kém tập trung. Nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư hay đột quỵ tăng cao. Gan, thận, dạ dày, não bộ... cũng bị ảnh hưởng tiêu cực và dễ mắc bệnh. Ngoài ra còn gây tăng cân, lão hóa sớm, suy giảm chức năng sinh dục".

Ông khuyến cáo, dù làm việc hay giải trí, người trẻ nên ngủ trước 23 giờ và duy trì giấc ngủ từ 7 - 8 tiếng mỗi ngày, trên 80% là giấc ngủ ban đêm. Hạn chế dùng cà phê, trà sữa hoặc rượu vào buổi tối vì chúng khiến tim đập nhanh và khó ngủ hơn. Trước khi ngủ nên tránh màn hình điện thoại hoặc máy tính để cơ thể dễ đi vào giấc sâu.