Chàng trai 23 tuổi tiểu ra máu, suýt mất mạng vì mê loại đồ uống nhiều người trẻ không có là “bứt rứt trong người”

Bác sĩ Huang Pinrui thuộc Bệnh viện Đa khoa Đại Gia Lý (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, trà sữa hay các loại đồ uống có đường nói chung ngon miệng nhưng không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, trên thực tế thì rất nhiều người mê mẩn nó, thậm chí nhiều bệnh nhân chia sẻ với ông rằng nếu một ngày không uống trà sữa thì sẽ cảm thấy “bứt rứt trong người”, làm gì cũng không tập trung.

Trong số đó, có một nam bệnh nhân 23 tuổi họ Lâm (Đài Loan, Trung Quốc) bị viêm bể thận cấp tính và nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì ngày nào cũng uống loại đồ uống này. Được biết, anh làm việc 12 tiếng mỗi ngày tại một quán ăn nhẹ. Môi trường làm việc nóng bức lại sẵn nhiều loại đồ uống khiến anh hình thành thói quen giải khát bằng trà sữa. Mỗi ngày, anh uống đều đặn ít nhất 2 cốc trà sữa cỡ lớn, thậm chí uống trà sữa thay luôn cho nước lọc. Ngoài ra, anh Lâm còn có thói quen nhịn tiểu vì công việc bận rộn.

Ảnh minh họa

Theo anh Lâm kể lại, anh bắt đầu bị đau âm ỉ vùng thắt lưng đã gần nửa năm. Đôi khi cơn đau lan xuống vùng chậu hoặc đi kèm cảm giác buốt nhẹ khi tiểu. Tuy nhiên anh cho rằng mình đứng và đi lại nhiều cả ngày, nhịn tiểu nên vậy, không quá để tâm. Đến gần đây, cơn đau ngày càng dữ dội và đỉnh điểm là sốt cao, nôn mửa kèm tiểu ra máu rồi được chủ quán đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ Huang phát hiện có 2 viên sỏi 0,1 cm ở thận phải, thận phải to, chỉ số viêm tăng vọt lên 27mg/dL - gấp 90 lần so với mức bình thường là 0,3mg/dL. Chỉ một lát sau, huyết áp của anh đột ngột giảm xuống dưới 60 mmHg, rơi vào hôn mê. May mắn là sau nhiều nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, anh Lâm thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên chỉ số viêm vẫn cao, gan cũng bị tổn thương. Hiện tại đang tiếp tục điều trị tích cực trong bệnh viện.

Bác sĩ cảnh báo hiểm họa sức khỏe từ sở thích uống quá nhiều trà sữa

Khi biết rằng mình suýt mất mạng ở tuổi 23 chỉ vì mê trà sữa, anh Lâm sốc vô cùng. Anh luôn cho rằng mình còn rất trẻ, hơn nữa giới trẻ ngày nay phần lớn đều mê trà sữa giống như mình, không thể nào hậu quả lại nghiêm trọng như vậy.

Bác sĩ Hoàng Pinrui giải thích, viêm bể thận cấp tính là một bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu trên phổ biến, do vi khuẩn gây viêm cấp tính ở thận và bể thận. Nguyên nhân gây sỏi thận ở anh Lâm là uống quá nhiều đồ uống có đường - trà sữa và nhịn tiểu thường xuyên. Khi sỏi thận không được phát hiện và điều trị kịp thời, ngày càng nghiêm trọng và có thể gây ra nhiễm trùng huyết nguy hiểm.

Ảnh minh họa

Ông cũng cho biết thêm, không chỉ trà sữa mà bất cứ loại đồ uống có đường nào khi tiêu thụ nhiều cũng hại thận, đồng thời gây hàng loạt vấn đề sức khỏe khác. Có thể kể đến như: béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh gan, bệnh răng miệng, tăng nguy cơ ung thư…

WHO khuyến nghị chỉ nên tiêu thụ dưới 25g đường tự do (khoảng 6 muỗng cà phê) mỗi ngày. Nhưng 1 cốc trà sữa cỡ M 500ml thường chứa 40-60g đường, gấp 2-3 lần lượng đường khuyến nghị. Bác sĩ Huang khuyên hãy hạn chế tối đa hoặc tốt nhất là không uống đồ uống có đường và ưu tiên nước lọc đun sôi để đảm bảo sức khỏe.

Nguồn và ảnh: ETtoday, QQ