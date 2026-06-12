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Chàng trai 19 tuổi làm shipper, sống ở gầm cầu để kiếm tiền đi học

Vân Anh
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Chàng trai đã thu hút nhiều chú ý nhờ câu chuyện truyền động lực của mình.

Tang Wei (19 tuổi), đến từ huyện Tân Cương, tỉnh Hồ Nam, đã được nhận vào một trường cao đẳng kỹ thuật ở thủ phủ của tỉnh. Nam sinh sẽ nhập học vào tháng 9 tới.Đầu tháng 5, Tang rời quê nhà đến thủ phủ tỉnh với hy vọng tìm được một công việc tạm thời.

“Tình hình tài chính gia đình tôi không tốt. Tôi cũng có một em trai. Tôi muốn tận dụng ba tháng tới để kiếm tiền trang trải học phí và chi phí sinh hoạt trong tương lai,” trích lời Tang.

Để tới thành phố làm việc, Tang đã đạp xe hơn 100km trước khi lên tàu hỏa. Khi rời quê, cậu chỉ mang theo 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu đồng). Sau khi mua vali, lều, túi ngủ và một số vật dụng cần thiết, số tiền còn lại không đáng là bao.

Công việc duy nhất Tang tìm được là giao đồ ăn bằng xe máy. Trong những chuyến đi, Tang luôn mang theo thú cưng của mình, một chú chó có biệt danh Bobo. Bobo được Tang nuôi dưỡng từ khi chú mới 1 tháng tuổi, sau khi ông nội tặng chú cho cậu. “Tôi cần nó hơn nó cần tôi”, Tang nói về Bobo.

Tang Wei

Những ngày đầu làm việc không hề dễ dàng. Trong tuần đầu tiên, Tang chỉ kiếm được khoảng 200 nhân dân tệ (gần 700.000 đồng). Không may, một nửa số tiền đó phải dùng để bồi thường cho chủ ô tô sau khi xe điện của cậu vô tình làm xước xe.

Ban đầu, Tang dựng lều ngủ trong công viên nhưng sau khi bị một nhóm người lạ mặt quấy rối, cậu chuyển xuống ngủ dưới gầm cầu. Cuối tháng 5, khu vực này có mưa lớn khiến cuộc sống tạm bợ của cậu ngày càng khó khăn. Tang chỉ có bốn bộ quần áo, bao gồm cả đồng phục giao hàng. 

Tang ngồi bên chú chó Bobo của mình.

Câu chuyện của Tang thu hút sự chú ý sau khi cậu gặp một phóng viên của tờ Changsha Evening News. Phóng viên này coi Tang là hình mẫu đáng khích lệ và đã viết bài đăng về cậu.

Sau khi câu chuyện của Tang thu hút sự chú ý rộng rãi trong thành phố, nhiều người đã quyên góp tiền và nhu yếu phẩm cho cậu.

Một quản lý họ Fan đến từ Tập đoàn Sany - một nhà sản xuất máy móc có trụ sở tại thành phố đã đề nghị Tang làm công việc bảo vệ kho chứa hàng trong ba tháng với mức lương là hàng nghìn nhân dân tệ/tháng. Quản lý này còn cung cấp cho Tang chỗ ở và bữa ăn miễn phí. Tại đây, Tang sẽ sống trong ký túc xá được trang bị máy lạnh, wifi và nước nóng.

“Tôi đã đọc tin tức về cậu bé này. Tôi nghĩ cậu rất tốt bụng và kiên cường. Vì vậy, tôi muốn tạo cơ hội cho cậu kiếm tiền bằng sức lao động của mình”, Fan chia sẻ.

Tin rất vui: Từ nay đến hết tháng 10, hàng triệu người trên cả nước được giảm giá thêm 1 dịch vụ

 

 







Tags

Trung Quốc

kiếm tiền

shipper

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