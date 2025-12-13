Chàng du học sinh 23 tuổi mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối vì ăn món này 3 bữa một ngày cho… nhanh

Chàng trai này họ Tiêu, năm nay 23 tuổi, mới tốt nghiệp một trường đại học khá danh tiếng tại Châu Âu và trở về quê nhà Hồng Kông (Trung Quốc) vài tháng. Bạn bè cho biết, Tiểu Tiêu tuy gia cảnh khó khăn nhưng học giỏi từ khi còn nhỏ, cũng rất chăm chỉ, hiền lành. Anh nhận được học bổng nước ngoài trong khi đang học năm nhất đại học, thành tích rất tốt nên về nước liền có vài công ty chiêu mộ. Chẳng ngờ, công việc còn chưa ổn định đã phát hiện mắc ung thư dạ dày.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Tang Qiongxiong là người khám và điều trị cho Tiểu Tiêu. Ông kể lại, anh đến khám vì liên tục bị đau bụng và rối loạn tiêu hóa, sụt cân kèm mệt mỏi khó giải thích. Lúc đầu, Tiểu Tiêu tưởng rằng mình chưa quen đồ ăn và làm việc căng thẳng nên như vậy nên cứ tự mua thuốc uống. Chưa kể, trước đây khi đi du học tiêu hóa của anh cũng không tốt lắm, vẫn bị đau bụng dai dẳng khiến anh tưởng đó là "cơ địa".

Tiểu Tiêu không thể ngờ, mình mắc bệnh ung thư dạ dày mà còn tiến triển tới đầu của giai đoạn cuối. Chàng trai trẻ òa khóc nức nở, vừa khóc vừa kể những tháng ngày "đất khách quê người" đã cố gắng, đã tiết kiệm như thế nào. Bác sĩ Tang vừa nghe liền cảm thấy có điều bất thường. Hỏi kỹ hơn liền phát hiện ra nguyên nhân khiến anh mắc bệnh là món mì ăn liền.

Bác sĩ: Mì ăn liền không có lỗi, lỗi là ở cách ăn!

Bác sĩ Tang Qiongxiong nhấn mạnh: Bản thân mì ăn liền không gây ung thư trực tiếp, nhưng nếu ăn nó sai cách thì là chúng ta đang tự hại bản thân. Với trường hợp của Tiểu Tiêu, ăn ăn mì ăn liền gần như 3 bữa một ngày suốt 3 năm du học. Nguyên nhân lúc đầu là vì chưa quẻn đồ ăn và cũng không giỏi nấu nướng, nhưng về sau vì muốn tiết kiệm cả tiền bạc lẫn thời gian, công sức nên anh cứ ăn vậy qua ngày. Thậm chí còn ăn không đúng bữa, nhiều khi ăn sống luôn cho nhanh.

Theo giải thích của bác sĩ Tang, kiểu ăn mì này gây ra nguy cơ ung thư bởi:

1. Tổn thương niêm mạc do muối và natri cao

Bác sĩ Tang cảnh báo, gói gia vị đi kèm có hàm lượng natri và muối cực cao. Nếu dùng hết cả gói, nó sẽ tạo ra gánh nặng lớn mà Tiểu Tiêu lại ăn liên tục nhiều năm. Lượng muối dư thừa này gây tổn thương viêm nhiễm liên tục lên niêm mạc dạ dày. Tổn thương mãn tính là tiền đề cho sự phát triển của khối u, và việc lạm dụng natri đã được khoa học chứng minh là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày.

2. Thiếu hụt dưỡng chất

Ảnh minh họa

Việc chỉ ăn mì ăn liền mà không bổ sung đủ rau quả tươi khiến dạ dày thiếu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa cần thiết. Sự thiếu hụt dưỡng chất này làm suy yếu khả năng tự bảo vệ và phục hồi của niêm mạc dạ dày, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của khối u ác tính.

3. Ăn đồ nóng quá thường xuyên

Giống như nhiều người, Tiểu tiêu thích ăn mì ăn liền khi còn nóng hổi bốc khói. Bác sĩ Tang cảnh báo việc thường xuyên ăn mì khi còn quá nóng sẽ gây tổn thương trực tiếp và làm bỏng niêm mạc thực quản và dạ dày. Tổn thương nhiệt lặp đi lặp lại này, khi kết hợp với các yếu tố viêm nhiễm từ muối và thiếu chất xơ, có thể làm tăng tốc độ suy yếu và biến đổi tế bào.

Ngoài ra, Tiểu Tiêu vì quá bận rộn và áp lực với học tập, làm thêm nên giờ giấc ăn uống thất thường, thức khuya, thỉnh thoảng phải nhờ đến thuốc lá, nước tăng lực và cả rượu bia. Những yếu tố này ở anh là phụ nhưng cũng góp phần gây ung thư dạ dày.

7 dấu hiệu ung thư dạ dày cần chú ý

Bác sĩ Tang đau lòng chia sẻ, ung thư dạ dày ở người trẻ tuổi có xu hướng phát triển hung hăng hơn so với người lớn tuổi. Do đó, việc thay đổi thói quen ăn uống và sinh hoạt là tối quan trọng. Đặc biệt, không được chủ quan với các dấu hiệu ung thư dưới đây:

- Đau bụng trên kéo dài: Thường là cơn đau âm ỉ, không dứt.

- Sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân: Giảm cân đột ngột, dù không ăn kiêng hay tập luyện.

- Khó nuốt (nuốt nghẹn): Cảm giác thức ăn bị mắc kẹt khi nuốt.

- Nôn mửa liên tục: Đặc biệt là nôn ra thức ăn đã tiêu hóa một phần.

- Chán ăn và mau no: Cảm giác no nhanh ngay cả khi chỉ ăn một lượng nhỏ thức ăn.

- Phân đen hoặc nôn ra máu: Dấu hiệu chảy máu bên trong đường tiêu hóa.

- Thiếu máu/mệt mỏi kéo dài: Thiếu máu do chảy máu mãn tính trong dạ dày.