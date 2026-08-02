Chẳng ai cản nổi Jennie lúc này: Mặc bra "đốt mắt", chẳng biết ngại là gì

Jennie tiếp tục hở bạo đốt mắt khán giả.

Ngày 1/8 (giờ địa phương), Jennie tiếp tục ghi thêm một cột mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên đảm nhận vị trí headliner tại Lollapalooza Chicago, một trong những lễ hội âm nhạc lớn và có sức ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Màn trình diễn kéo dài hơn một giờ đồng hồ nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi hàng loạt đoạn fancam được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Jennie mở màn set diễn tại Lollapalooza

Trong đêm diễn, Jennie lần lượt mang đến loạt ca khúc quen thuộc như Solo , Mantra , Like JENNIE, One Of The Girls, ExtraL, Love Hangover, Zen, Handlebars, Filter, Seoul City, Starlight, Twin ... cùng nhiều tiết mục thuộc album Ruby. Xuyên suốt phần biểu diễn, nữ ca sĩ duy trì nguồn năng lượng ổn định, liên tục khuấy động bầu không khí và khiến hàng chục nghìn khán giả hòa giọng theo từng bản hit.

Jennie trình diễn ca khúc mới Fallen Angel

Bên cạnh những ca khúc đã quen thuộc với người hâm mộ, Jennie còn tạo bất ngờ khi tiếp tục biểu diễn Less Than A Lover và lần đầu giới thiệu hai ca khúc chưa phát hành là Sweet Tooth cùng Fallen Angel. Hai tiết mục nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, với hàng loạt đoạn fancam được chia sẻ ngay sau khi đêm diễn kết thúc.

Bên cạnh âm nhạc, tạo hình của Jennie tiếp tục trở thành tâm điểm. Trong suốt hơn một giờ biểu diễn, nữ ca sĩ nhiều lần thay đổi áo khoác ngoài với các tông trắng và nâu nhưng vẫn giữ nguyên bộ trang phục hai mảnh màu đen làm điểm nhấn. Thiết kế ôm sát, kết hợp quần cạp cao giúp Jennie thoải mái di chuyển trên sân khấu và thực hiện liên tục những phần vũ đạo táo bạo.

Jennie tiếp tục hở bạo đốt mắt khán giả

Jennie lần này tiếp tục theo đuổi hình ảnh gợi cảm hơn. Không cần thay đổi quá nhiều phụ kiện, cô vẫn tạo được điểm nhấn nhờ bộ trang phục tối giản, mái tóc buông tự nhiên và cách làm chủ sân khấu. Jennie liên tục sải bước dọc đường băng, thực hiện những động tác vũ đạo quyến rũ, tương tác với máy quay và khán giả ở khoảng cách gần. Nhiều khoảnh khắc cận cảnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi.

Màn trình diễn tại Lollapalooza cũng tiếp tục nối dài chuỗi festival quốc tế dày đặc của Jennie trong năm 2026. Hồi tháng 3, cô đảm nhận vị trí headliner tại ComplexCon Hong Kong. Đến tháng 6, nữ ca sĩ tiếp tục trở thành nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên biểu diễn ở vị trí headliner tại Governors Ball ở New York. Chỉ trong tháng 7, Jennie lần lượt xuất hiện tại Roskilde Festival ở Đan Mạch, Open'er Festival tại Ba Lan và Mad Cool Festival tại Tây Ban Nha trước khi đặt chân tới Chicago.

Lollapalooza Chicago nối dài chuỗi biểu diễn với tư cách headliver festival của Jennie

Đáng chú ý, Lollapalooza Chicago không chỉ nối dài chuỗi festival của Jennie mà còn giúp cô tiếp tục ghi thêm một dấu mốc tiên phong. Sau Governors Ball, Jennie một lần nữa trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên đảm nhận vị trí headliner tại Lollapalooza Chicago, khẳng định sức hút ngày càng lớn của mình trên hệ thống các lễ hội âm nhạc hàng đầu thế giới.

Dù liên tiếp đối mặt với tranh cãi, Jennie vẫn là một trong số ít nghệ sĩ solo nữ châu Á được các festival quốc tế đặt niềm tin ở những khung giờ quan trọng nhất

Dù hành trình festival năm nay vẫn đi kèm không ít ý kiến trái chiều về phong cách thời trang gợi cảm hay những tranh luận xoay quanh phần trình diễn, Jennie vẫn duy trì sức hút tại các sự kiện âm nhạc lớn. Từ châu Á, châu Âu đến Bắc Mỹ, nữ ca sĩ liên tục được xếp vào nhóm nghệ sĩ nổi bật, thậm chí nhiều lần đảm nhận vị trí headliner tại những lễ hội danh tiếng. Việc liên tiếp xuất hiện trên các sân khấu quy mô hàng chục nghìn khán giả cho thấy Jennie vẫn là một trong số ít nghệ sĩ solo nữ châu Á được các festival quốc tế đặt niềm tin ở những khung giờ quan trọng nhất.

Ảnh: X