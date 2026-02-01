Chấn động giới thể hình: Nam VĐV thể hình 26 tuổi tử vong trong lúc ngủ, cơ thể từng phát ra nhiều “tín hiệu cầu cứu” nhưng bị bỏ qua

Nạn nhân là Bi Jiaqi, 26 tuổi, đến từ thành phố Ninh Ba, Trung Quốc. Sự ra đi đột ngột của anh khiến cả bạn bè trong giới lẫn người hâm mộ sửng sốt, nhất là khi cuộc sống của anh vừa bước sang một giai đoạn mới.

Theo chia sẻ từ bạn thân, Bi Jiaqi vừa hoàn thiện căn nhà mới và mới nhận chìa khóa không lâu trước khi xảy ra sự việc đau lòng. Trước lúc qua đời, anh được cho là đã xuất hiện một số biểu hiện bất thường như mạch máu nổi rõ bất thường, môi chuyển sang màu tím sẫm. Cái chết đến quá nhanh, để lại nỗi đau lớn cho gia đình và những người xung quanh.

Cùng lúc đó, nhiều người hâm mộ sau khi xem lại hình ảnh, video của anh trước thời điểm qua đời đã đặt ra nghi vấn: phải chăng cơ thể anh đã phát đi những tín hiệu cảnh báo từ sớm. Trong một bức ảnh chụp khi chơi mạt chược không lâu trước đó, Bi Jiaqi lộ rõ vẻ mệt mỏi, môi sẫm màu khác thường, khiến không ít người nghi ngờ anh có thể đã rơi vào tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng.

Bi Jiaqi là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng thể hình tại Ninh Ba, nổi tiếng với cường độ tập luyện cao và tinh thần thi đấu quyết liệt. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên đăng tải hình ảnh tập luyện, chuẩn bị cho các giải đấu, khoe thân hình săn chắc và khối cơ rõ nét. Anh thậm chí đã hẹn bạn bè sẽ tổ chức tiệc mừng sau thi đấu, nhưng mọi kế hoạch đều dang dở.

Đáng chú ý, trước đó không lâu, Bi Jiaqi từng đăng bài tự trêu rằng “đầu tôi sưng lên như bột đang lên men”. Khi ấy, nhiều người cho rằng đây chỉ là hệ quả của việc siết nước, giảm mỡ khắc nghiệt trước thi đấu nên không quá lo ngại. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, chi tiết này bị nghi ngờ là dấu hiệu bất thường, có thể liên quan đến tình trạng thiếu máu cơ tim hoặc rối loạn tuần hoàn.

Theo các chuyên gia y tế, hiện tượng môi chuyển sang màu tím thường liên quan đến nồng độ oxy trong máu thấp hoặc tuần hoàn máu kém, những vấn đề có mối liên hệ chặt chẽ với bệnh lý tim mạch và phổi. Nếu tình trạng này không phải do thời tiết lạnh và đi kèm các triệu chứng như khó thở, tức ngực, chóng mặt, người bệnh cần được thăm khám y tế ngay lập tức.

Trường hợp của Bi Jiaqi được xem là lời cảnh báo đáng suy ngẫm đối với cộng đồng thể hình nói riêng và những người tập luyện cường độ cao nói chung, khi các tín hiệu nguy hiểm từ cơ thể đôi khi bị che lấp bởi tham vọng thành tích và sự chủ quan với sức khỏe của chính mình.

