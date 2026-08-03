Chân dài Lạng Sơn lấy chồng đại gia đã có 1 con riêng: Sở hữu BST siêu xe trăm tỷ, chủ đầu tư dự án biệt thự cao cấp

Sau đám cưới năm 2019, cô gần như rút khỏi mọi hoạt động giải trí.

Đàm Thu Trang từng được biết đến qua nhiều cuộc thi nhan sắc trước khi rời xa các hoạt động showbiz để tập trung cho cuộc sống riêng. Năm 2008, Đàm Thu Trang tham gia Miss Teen và giành giải Miss Teen được yêu thích nhất. Hai năm sau, cô đoạt danh hiệu Hoa khôi xứ Lạng, sau đó góp mặt tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010 và lọt Top 20 chung cuộc.

Cô từng đoạt giải "Miss Teen được yêu thích nhất" năm 2008, "Hoa khôi xứ Lạng" năm 2010 và lọt Top 20 Hoa hậu Việt Nam cùng năm. Ảnh: FBNV

Đàm Thu Trang được biết đến là một trong những mỹ nhân showbiz có cuộc sống hôn nhân kín tiếng. Cô kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường vào tháng 7/2019. Sau khi về chung nhà, người đẹp dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh.

Cặp đôi lần lượt đón hai con chung là Suchin và Sutin. Trên mạng xã hội, Đàm Thu Trang và ông xã hay chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ những chuyến du lịch đến các dịp đặc biệt của gia đình.

Đàm Thu Trang và Cường Đô La công khai mối quan hệ vào tháng 9/2017. Ảnh: FBNV

Đàm Thu Trang cùng chồng sinh sống trong căn biệt thự lớn tại TP.HCM. Ảnh: FBNV

Không chỉ được biết đến với vai trò vợ của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, Đàm Thu Trang còn nhận nhiều sự chú ý bởi cách ứng xử với con riêng của chồng. Sau khi Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La chia tay, cả hai vẫn cùng nhau chăm sóc con trai Subeo. Tháng 9/2021, Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ con trai luân phiên ở với bố và mẹ, mỗi bên khoảng 2 tuần.

Đàm Thu Trang cũng từng chia sẻ quan điểm về việc đồng hành và dạy dỗ Subeo. Người đẹp cho biết cô thường xuyên trao đổi với Hồ Ngọc Hà về lịch trình của Subeo, từ những chuyện như việc đưa đón con đến các vấn đề trong sinh hoạt.

Cô từng thẳng thắn chia sẻ: "Quan điểm dạy con là của anh Cường và Hà, còn tôi chỉ góp ý cho chồng chứ không thể can thiệp, tôi đã nói rõ với anh Cường điều này ngay từ hồi mới quen. Bởi dù gì, tôi vẫn ở vị trí rất khó xử. Dù mình có tốt đến đâu đi nữa thì Subeo cũng chỉ có một người mẹ ruột là Hà mà thôi. Nhiều cái mình muốn tốt cho con nhưng nói ra lại nhạy cảm. Ranh giới giữa quan tâm và chiếm quyền mong manh lắm".

Mới đây, Cường Đô La đăng tải khoảnh khắc bật khóc khi nói lời cảm ơn bà xã sau 7 năm kết hôn. Nam doanh nhân dành lời nhắn gửi đến Đàm Thu Trang, nhắc đến sự chăm lo của cô dành cho mình, Subeo và hai con chung là Suchin, Sutin. Anh chia sẻ: "Cảm ơn vợ đã lo lắng, cho ba (Cường Đô La - PV), cho Subeo, Suchin, Sutin. Và sau tất cả, dù có như thế nào chăng nữa, chỉ cần mình cần đồng vợ đồng chồng thì gì cũng làm được".

Đàm Thu Trang nhận được lời khen vì cách ứng xử với con riêng của chồng. Ảnh: FBNV

Cả hai có hôn nhân viên mãn sau 7 năm về chung một nhà. Ảnh: FBNV

Cường Đô La, tên thật là Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982. Anh tốt nghiệp cử nhân Quản trị kinh doanh và từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai từ năm 2006. Đến năm 2018, anh rút khỏi Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ tại doanh nghiệp này.

Tháng 9/2018, Nguyễn Quốc Cường thành lập Công ty Chánh Nghĩa Quốc Cường, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và quản lý bất động sản. Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp này là công ty con của Quốc Cường Gia Lai với vốn điều lệ 1.169 tỷ đồng, trong đó Quốc Cường Gia Lai góp 873 tỷ đồng, tương đương 74,68%.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường hiện làm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai và là Chủ tịch HĐQT Công ty C-Holdings, chủ đầu tư của dự án căn hộ cao cấp The Felix Bình Dương. Bên cạnh công việc kinh doanh, Cường Đô La còn được biết đến với niềm đam mê đặc biệt dành cho xe hơi. Anh sở hữu nhiều mẫu xe sang và siêu xe đắt tiền, trong đó có những cái tên thuộc các thương hiệu như Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren... có giá trị hàng chục tỷ đồng.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường hiện làm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai và là Chủ tịch HĐQT Công ty C-Holdings, chủ đầu tư của dự án căn hộ cao cấp The Felix Bình Dương.