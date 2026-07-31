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Chân dài 1m78 là em gái thủ môn Lâm Tây, diện váy cưới bồng xòe đi casting người mẫu, visual búp bê Nga chiếm spotlight

Tú Tú.
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Đặng Thanh Giang - em gái thủ môn Đặng Văn Lâm - gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện tại buổi casting show diễn của NTK Đỗ Long. Dù mới theo đuổi nghề mẫu, cô vẫn thu hút ánh nhìn với chiều cao nổi bật cùng nhan sắc lai Việt - Nga.

Hotgirl Đặng Thanh Giang - em gái thủ môn Đặng Văn Lâm - thời gian gần đây luôn nhận được nhiều sự chú ý lớn của người hâm mộ khi ra mắt với vai trò người mẫu. Xuất hiện tại buổi tuyển chọn người mẫu cho show diễn váy cưới của NTK Đỗ Long hôm 25/7, Đặng Thanh Giang diện một thiết kế váy cưới trắng với phần chân váy bồng xòe khổng lồ. Kết hợp cùng áo hai dây ôm sát màu đen, mái tóc dài buông thẳng và lối trang điểm nhẹ nhàng, cô mang đến hình ảnh vừa nữ tính vừa hiện đại.

Dù chiếc váy có kích thước lớn khiến việc di chuyển không hề dễ dàng, Thanh Giang vẫn giữ thần thái tự tin. Người đẹp sải bước chậm rãi, giữ lưng thẳng, liên tục tạo dáng với hai tay chống hông và xoay người để ban giám khảo quan sát tổng thể thiết kế. Visual trong trẻo cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật giúp em gái Đặng Văn Lâm nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Visual và thần thái của em gái thủ môn Lâm Tây khi đi casting người mẫu (Video: Giang Dang)

Tuy nhiên, hành trình chinh phục sàn catwalk của Thanh Giang vẫn còn nhiều thử thách. Sau phần trình diễn, cô được ban giám khảo đánh giá có lợi thế về chiều cao và ngoại hình nhưng cần cải thiện thêm kỹ năng catwalk, đặc biệt là cách xử lý ánh mắt, thần thái và sự tự tin trong từng bước đi để tạo dấu ấn rõ nét hơn trên sàn diễn.

Đặng Thanh Giang sinh năm 2007, sở hữu chiều cao khoảng 1,78 m cùng gương mặt lai Việt - Nga thừa hưởng từ bố mẹ. Không chỉ gây chú ý vì là em gái của thủ môn Đặng Văn Lâm, cô còn được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt mới của làng thời trang nhờ ngoại hình sáng và vóc dáng chuẩn mẫu.

Trước buổi casting lần này, Thanh Giang cũng từng thử sức một số sân chơi thời trang. Có thời điểm, cô gây tiếc nuối khi chưa vượt qua vòng tuyển chọn của một show diễn lớn. Dù vậy, người đẹp không bỏ cuộc mà tiếp tục rèn luyện kỹ năng catwalk, tạo dáng và tích cực tham gia các buổi casting để tích lũy kinh nghiệm.

Visual cực phẩm của em gái Lâm Tây (Ảnh: Giang Dang)

Vóc dáng nuột nà của Đặng Thanh Giang ở tuổi 19 (Ảnh: Giang Dang)

Đặng Thanh Giang ngày càng quyến rũ (Ảnh: Giang Dang)

Ảnh: Giang Dang

Những lần xuất hiện gần đây cho thấy Thanh Giang ngày càng trưởng thành cả về phong cách lẫn thần thái. Dù vẫn còn những góp ý cần hoàn thiện, nhiều khán giả nhận xét em gái Đặng Văn Lâm đang có những bước tiến đáng kể trên hành trình theo đuổi nghề người mẫu.

Dưới đoạn clip casting, không ít cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của Thanh Giang như: "Đẹp như công chúa", "Gương mặt rất hợp làm mẫu ảnh", hay "Chỉ cần luyện catwalk thêm là sẽ rất sáng trên sàn diễn". Với lợi thế ngoại hình cùng sự kiên trì, Thanh Giang được kỳ vọng sẽ còn có nhiều cơ hội ghi dấu ấn trong làng thời trang thời gian tới.

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