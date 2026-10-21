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Chăm uống nước cam ép mỗi ngày, người đàn ông "sốc" khi nhận kết quả khám gan

Ngọc Minh
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Chăm tập thể dục, ít uống rượu bia và không thừa cân, người đàn ông 48 tuổi bất ngờ phát hiện gan nhiễm mỡ độ 3 sau thói quen uống 2-3 lít nước cam ép mỗi ngày thay nước lọc.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, cho biết bệnh nhân đến khám trong tình trạng thể lực tương đối tốt, không thừa cân và thường xuyên vận động. Tuy nhiên, kết quả khám sức khỏe định kỳ khiến bệnh nhân bất ngờ khi phát hiện gan nhiễm mỡ ở mức độ nặng. Khi khai thác thói quen sinh hoạt, bác sĩ phát hiện người này uống khoảng 2-3 lít nước cam ép mỗi ngày, gần như thay thế hoàn toàn nước lọc bằng loại đồ uống này.

Theo bác sĩ Mạnh, nhiều người cho rằng nước ép trái cây giàu vitamin nên có thể uống thường xuyên với lượng lớn mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, thói quen này có thể khiến cơ thể hấp thụ quá nhiều đường, góp phần làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ trong gan, ngay cả ở người không béo phì.

Chăm uống nước cam ép mỗi ngày và nguy cơ gan nhiễm mỡ không ngờ tới - Ảnh 1.

Nước cam ép (Ảnh minh họa)

“Fructose là một loại đường có trong trái cây, được chuyển hóa chủ yếu tại gan. Khi tiêu thụ quá mức, đặc biệt qua các loại nước ép, lượng đường này có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp chất béo, làm tăng triglyceride và khiến mỡ tích tụ trong gan”, bác sĩ Mạnh cho hay.

Uống nhiều nước ép không đồng nghĩa với sống lành mạnh

So với việc ăn trái cây nguyên quả, uống nước ép có thể khiến người dùng tiêu thụ lượng đường lớn trong thời gian ngắn. Tùy cách chế biến, nước ép cũng có thể mất đi một phần chất xơ vốn có trong trái cây nguyên quả.

Đặc biệt, khi ép nhiều quả cam để làm một lượng lớn nước uống, người dùng có thể nạp lượng đường đáng kể mà không nhận ra. Việc uống nước ép thay nước lọc hằng ngày càng khiến tổng lượng đường tiêu thụ tăng cao.

Gan nhiễm mỡ không chỉ gặp ở người uống nhiều rượu bia, thừa cân hoặc ít vận động. Chế độ ăn dư thừa năng lượng, tiêu thụ nhiều đường và các yếu tố rối loạn chuyển hóa cũng có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Với trường hợp trên, bác sĩ yêu cầu bệnh nhân ngừng sử dụng nước cam ép thay nước lọc, hạn chế đường và điều chỉnh lượng trái cây ngọt theo hướng dẫn, đồng thời sử dụng thuốc hỗ trợ theo chỉ định.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo người dân không nên coi nước ép trái cây là thức uống có thể thay thế nước lọc hằng ngày. Dù cung cấp vitamin và một số chất dinh dưỡng, nước ép vẫn chứa đường tự nhiên. Uống quá nhiều có thể khiến lượng đường nạp vào vượt nhu cầu của cơ thể, làm giảm lợi ích của việc bổ sung dinh dưỡng.

Người dân nên ưu tiên nước lọc để giải khát, ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép và kiểm soát khẩu phần. Với người mắc đái tháo đường, không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn trái cây, nhưng cần lựa chọn loại phù hợp, ăn với lượng vừa phải và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ, xơ gan ở một số trường hợp. Vì vậy, người dân cần duy trì chế độ ăn uống hợp lý, khám sức khỏe định kỳ và không chủ quan với nguy cơ mắc bệnh chỉ vì cơ thể gầy, thể lực tốt hoặc thường xuyên tập thể thao.

Nữ bác sĩ Việt Nam từng là hiện tượng “lạ” tại Pháp, gây chấn động một thời
Tags

gan nhiễm mỡ

Nước cam ép

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh

bệnh mạch máu

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