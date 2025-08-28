Chăm sóc sức khỏe thay lời tri ân cha mẹ mùa Vu Lan

Đừng quên - sức mạnh thầm lặng của thời gian trên đôi vai cha mẹ

Cha mẹ đã trải qua những thăng trầm với sự kiên cường thầm lặng qua thời gian dài vất vả lao động, chăm sóc gia đình và nuôi dạy các con. Những vòng tay từng rất chắc chắn giờ đã yếu đi, những bước chân vững vàng theo chúng ta giờ đây đã chậm lại, nhưng tình yêu thương và sự quan tâm vẫn chưa bao giờ vơi.

Chị Ngọc Tân (34 tuổi, Hà Nội) tâm sự: "Bố mẹ tôi đều là bộ đội về hưu nên sức khỏe của ông bà vốn tốt lắm. Trước kia, những việc nhà như bưng chậu cây hay lên cầu thang đều dễ dàng với ông bà, nhưng bây giờ chỉ cần đi bộ một quãng là đã thấy thấm mệt. Điều này làm tôi rất lo lắng và muốn tìm cách giúp bố mẹ cải thiện sức khỏe."

Quá trình lão hoá tự nhiên thường đi cùng sự suy giảm khối cơ và hệ miễn dịch. Nghiên cứu khoa học cho thấy trong khoảng độ tuổi từ 40 đến 80 tuổi, cơ thể có thể mất đến 40% khối cơ1, khiến người lớn tuổi suy giảm hoạt động thể chất, gặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Chị Thu Hà (36 tuổi, TP.HCM) tâm sự: "Mẹ tôi năm nay 65 tuổi, tôi để ý thấy mẹ thường xuyên mỏi lưng, đau khớp mỗi khi thời tiết thay đổi. Có lần mẹ bị cảm gần một tháng mới khỏe lại, trong khi trước đây chỉ cần vài ngày là ổn. Thật buồn khi sức khỏe của mẹ đã giảm đi rõ rệt so với trước."

Từ việc lên xuống cầu thang khó khăn hơn, bước chân chậm lại cho đến những dấu hiệu như: ốm vặt, mệt mỏi, sụt cân – đều có thể là dấu hiệu của sự mất cơ và suy giảm hệ miễn dịch ở người lớn tuổi. Nếu kèm với việc thiếu hụt dinh dưỡng thường xảy ra do việc ăn kém hoặc ăn không đầy đủ chất, quá trình này sẽ càng diễn ra nhanh hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe và làm giảm chất lượng cuộc sống.

Chăm sóc sức khỏe cha mẹ bắt đầu từ bữa ăn mỗi ngày

Mùa Vu Lan là dịp để mỗi người con nhìn lại và chăm sóc cha mẹ – không chỉ bằng lời tri ân, mà bằng sự quan tâm thiết thực mỗi ngày.

Việc duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng và hoạt động thể lực đều đặn là chìa khóa quan trọng giúp cha mẹ duy trì sức khỏe. Theo khuyến nghị của các chuyên gia, người lớn tuổi cần có chế độ ăn cân bằng, đầy đủ dưỡng chất: vừa đủ tinh bột, giảm dầu mỡ, đảm bảo protein chất lượng cao, nhiều rau xanh và trái cây 3.

Nhiều người con lựa chọn món quà chăm sóc dinh dưỡng cho cha mẹ dịp Vu Lan

Đồng hành cùng những người con để chăm sóc sức khỏe bậc sinh thành, Thực phẩm dinh dưỡng y học Ensure Gold từ Abbott là món quà ý nghĩa để gửi trao yêu thương đến cha mẹ. Ensure Gold cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, đặc biệt chứa: HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ, YBG giúp tăng cường miễn dịch và 39 dưỡng chất cần thiết giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Trong suốt nhiều năm qua, Ensure Gold đã trở thành lựa chọn dinh dưỡng của những người con trong những dịp ý nghĩa như Vu Lan, để chăm sóc sức khỏe cha mẹ. Thương hiệu dinh dưỡng của Abbott đã có lịch sử hơn 50 năm trên toàn cầu, hiện lưu hành tại hơn 85 quốc gia trên thế giới và có hơn 30 nghiên cứu khoa học chứng minh hiệu quả.

Hiếu nghĩa không chỉ thể hiện trong những dịp đặc biệt, mà nằm trong lựa chọn dinh dưỡng đủ đầy mà chúng ta dành cho cha mẹ mỗi ngày

Không chỉ mùa Vu Lan, sự hiếu nghĩa chính là những lần cùng cha mẹ chọn thực phẩm dinh dưỡng đầy đủ, cân đối hay đơn giản là cùng nhau dùng bữa vui vẻ sum vầy. Việc thể hiện lòng biết ơn, việc chăm sóc và đảm bảo dinh dưỡng cho cha mẹ chính là lời chúc sức khỏe và việc làm thiết thực của mỗi người con để giữ gìn điểm tựa yêu thương của cả gia đình.