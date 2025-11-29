Khi quảng cáo phải nhường chỗ cho chất lượng thật

Thị trường Răng Hàm Mặt TP.HCM bùng nổ nhanh chóng, nhiều phòng khám treo biển "quốc tế", "công nghệ xịn", khiến thông tin nhiễu loạn. Người dân như lạc vào mê cung quảng cáo, khó phân biệt nơi uy tín hay chỉ làm màu, dẫn đến "tiền mất tật mang". Trước thực trạng này, Sở Y tế TP.HCM vào cuộc để sắp xếp lại thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân.

15 tiêu chí "soi" toàn diện: Đánh giá thực lực, nói không với ngoại lệ

Hệ thống 15 tiêu chí mà Sở Y tế áp dụng được xem như "bộ khung an toàn" dành cho các cơ sở khám chữa bệnh. Bộ tiêu chuẩn này bao trùm toàn bộ yếu tố cốt lõi của một phòng khám đạt chuẩn: từ năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, điều kiện cơ sở hạ tầng, phạm vi kỹ thuật được phép thực hiện, cho đến quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn bức xạ và tính minh bạch trong giá dịch vụ.

Bộ 15 tiêu chí chất lượng cho Phòng khám Răng Hàm Mặt

Đây là bộ tiêu chí chính thức dành riêng cho nhóm Phòng khám Răng Hàm Mặt do Sở Y tế TP.HCM ban hành.

Để kết quả đánh giá phản ánh đúng năng lực thực tế, Sở Y tế triển khai quy trình kiểm tra nghiêm ngặt. 5 tổ kiểm tra độc lập được phân công khảo sát tại các phòng khám theo nhiều khung giờ khác nhau, kể cả buổi tối và ngày cuối tuần, với lịch kiểm tra được thông báo trước. Cách thực hiện này vừa đảm bảo các cơ sở chuẩn bị đầy đủ, vừa giúp ghi nhận chính xác quy trình vận hành thường nhật.

Người dân có thể xem tại: Cổng thông tin Sở Y tế TP.HCM → Mục Nghiệp vụ Y → Chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt.

Hệ thống Nha Khoa Kim dẫn đầu Kết quả đánh giá chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt năm 2025 tại TP.HCM

Trong các đợt công bố kết quả (tính đến 10/11/2025), một cái tên đã gây sốt: Hệ thống Nha Khoa Kim liên tục lập kỷ lục khi giữ trọn 12 vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng.

Nha Khoa Kim là chuỗi phòng khám hiếm hoi đầu tư đồng bộ con người – thiết bị – hệ thống, triển khai dịch vụ "3 trong 1" gồm niềng răng, răng sứ thẩm mỹ và cấy ghép Implant, đồng thời nổi bật nhờ mô hình chuyên sâu kết hợp đa chuyên khoa với đội ngũ bác sĩ riêng cho từng mảng và cơ chế hội chẩn, giúp hệ thống đạt thứ hạng cao, đặc biệt ở các ca điều trị phức tạp.

Trụ sở chính Công ty TNHH Nha Khoa Kim tọa lạc tại vị trí đắc địa ở trung tâm Quận 1: 150 - 152 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, TP.HCM.

Họ chọn chiến lược "ngược dòng": không chạy theo khuyến mãi mà tập trung đầu tư mạnh vào hạ tầng và quy trình, với 300+ ghế nha khoa hiện đại, 100+ máy quét Oral Scan, 32+ CT Cone Beam, 32+ máy cấy ghép Implant tích hợp Robot X-Guide, 32 phòng vô trùng 1 chiều với máy hấp Class B và kính hiển vi CJ-Optik, đảm bảo chẩn đoán – điều trị chuẩn xác, an toàn và đồng bộ. Việc dẫn đầu bảng xếp hạng của Sở Y tế minh chứng cho chiến lược bền vững dựa trên An Toàn – Đẹp – Chi Phí Hợp Lý.

Công nghệ Robot X-Guide và máng định vị 3D: 'Trợ thủ đắc lực' giúp bác sĩ Nha Khoa Kim đạt tỷ lệ thành công và chính xác trong từng ca Implant.

Bác sĩ Nha Khoa Kim sử dụng công nghệ kỹ thuật số Oral Scan để lấy dấu và mô phỏng chính xác kết quả niềng răng.

Nhờ vậy, ngay tại một địa điểm, khách hàng được đánh giá tổng thể về khớp cắn, tư thế răng, mô nướu và cấu trúc xương. Các bác sĩ chuyên khoa sẽ cùng phân tích dữ liệu hình ảnh, thảo luận và xây dựng phác đồ cá nhân hóa.

Uy tín được "bảo chứng" toàn cầu

Vị thế dẫn đầu của hệ thống này không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của việc hội nhập chuẩn mực quốc tế từ sớm:

Hệ thống là đối tác chuyên môn toàn cầu của Đại học Harvard (Hoa Kỳ) và đơn vị nha khoa hiếm hoi nhận đầu tư chiến lược từ Quỹ Temasek (Chính phủ Singapore) – bảo chứng cho tính minh bạch tài chính và quản trị theo chuẩn quốc tế. Năm 2024, Nha Khoa Kim cũng vinh dự nhận giải thưởng "Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 – Y tế thông minh" do Sở Y tế TP.HCM trao tặng.

Nha Khoa Kim vinh dự được Sở Y Tế TP.HCM trao tặng giải thưởng "Thành Tựu Y Khoa Việt Nam – Y Tế Thông Minh", ghi nhận những đóng góp nổi bật cho cộng đồng.

Lựa chọn thông thái dựa trên tiêu chuẩn vàng

Bảng xếp hạng của Sở Y tế TP.HCM là "tấm gương" phản ánh chất lượng thực, giúp người dân chọn phòng khám Top đầu đảm bảo an tâm, minh bạch và xứng đáng với sức khỏe. Thực hiện theo quy trình kiểm tra độc lập, đây là tiêu chuẩn vàng phân biệt rõ chất lượng giữa hàng loạt lựa chọn trên thị trường.

Công ty TNHH Nha Khoa Kim hiện có 31 chi nhánh trên toàn quốc. Trụ sở chính tại 150–152 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM.