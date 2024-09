Chăm ăn những thực phẩm này, dù nam hay nữ cũng sẽ cải thiện "chuyện ấy"

Thành thật mà nói, bàn về tình dục, kéo dài thời gian "quan hệ" và giữ cho mọi thứ luôn thú vị là mục tiêu mà nhiều người hướng đến. Tin tốt là có những loại thực phẩm có thể giúp các cặp đôi làm được việc này.



Khi nói đến việc kéo dài thời gian "quan hệ", những loại thực phẩm làm tăng lưu lượng máu và chứa các loại vitamin tăng cường sức bền là chìa khóa. Chúng bao gồm:

1. Dưa hấu

Dưa hấu là một trong những nguồn tự nhiên giàu L-citrulline nhất. Đây là một loại axit amin không thiết yếu mà cơ thể bạn chuyển đổi thành L-arginine.

Giống như viagra tự nhiên, L-arginine kích thích sản xuất oxit nitric, tăng lưu lượng máu đến dương vật, tăng cường khả năng cương cứng.

2. Ớt

Một chút ớt vào món ăn không chỉ tăng thêm khoái khẩu mà còn có lợi cho "chuyện ấy". Ớt chứa một lượng lớn capsaicin, làm tăng nhịp tim, phản ánh các dấu hiệu kích thích và giải phóng endorphin tạo cảm giác dễ chịu.

Ăn những thực phẩm cay này không chỉ thúc đẩy quá trình trao đổi chất mà còn kích thích ham muốn, kéo dài thời gian "quan hệ".

3. Táo

Một quả táo mỗi ngày, không chỉ giúp bạn tránh xa bác sĩ mà còn giúp kéo dài sức bền trong quan hệ tình dục. Tất cả là nhờ hàm lượng quercetin cao trong táo, một loại flavonoid chống oxy hóa có tác dụng cải thiện sức bền.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Sarah-Jane Bedwell (tác giả của cuốn sách Schedule Me Skinny: Plan to Lose Weight and Keep It Off in Just 30 Minutes a Week), quercetin giúp cải thiện sức bền và ngăn ngừa việc giải phóng cortisone - nguyên nhân gây ra tình trạng suy nhược cơ. Nghĩa là, bạn sẽ có thể kéo dài thời gian "quan hệ" mà không bị mệt mỏi sớm.

4. Gừng

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Tim mạch Quốc tế, chỉ cần tiêu thụ một thìa cà phê gừng vài lần một tuần, bạn đã có thể tận hưởng những lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Chúng cũng giúp cải thiện đời sống tình dục bằng cách hỗ trợ lưu thông máu.

5. Cá hồi

Theo một nghiên cứu trên tạp chí Food & Function, loại cá này là nguồn axit béo omega-3 dồi dào, giúp hỗ trợ sản xuất oxit nitric, giúp quý ông duy trì sự cương cứng.

Nghiên cứu bổ sung phát hiện, cắt giảm lượng calo và tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải, có thể cải thiện chức năng cương dương ở nam giới mắc hội chứng chuyển hóa.

6. Chuối

Chuối chứa đầy carb đơn giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động. Chúng cũng giàu kali, một khoáng chất thư giãn cơ giúp giảm chuột rút và co thắt cơ cản trở thời gian "quan hệ" tình dục.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết, kali có thể giúp hạ huyết áp, tăng cường hiệu suất tình dục bằng cách đảm bảo lưu lượng máu thích hợp đến một số bộ phận nhất định của cơ thể, bao gồm cả bộ phận sinh dục.

7. Yến mạch

Mặc dù không phải là thực phẩm hấp dẫn nhất theo bất kỳ nghĩa nào, loại ngũ cốc ăn sáng phổ biến này cung cấp nguồn axit amin phong phú, thường được sử dụng để điều trị rối loạn cương dương.

Nó cũng giúp giảm mức cholesterol. Cholesterol cao có thể dẫn đến xơ vữa động mạch, một tình trạng làm tắc nghẽn và thu hẹp động mạch, làm suy yếu lưu lượng máu. Điều này cuối cùng có thể dẫn đến các vấn đề về tim. Bạn cũng có thể nhận thấy các vấn đề dưới thắt lưng. Nói một cách đơn giản, mức cholesterol của bạn càng ổn, khả năng cương cứng của bạn cũng sẽ càng tốt.

8. Tỏi

Theo các nhà sử học, người Ai Cập cổ đại đã sử dụng tỏi để tăng cường sức bền.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng đã xác nhận, ăn tỏi giúp ngăn chặn sự hình thành các mảng bám mỡ mới, bên trong thành động mạch. Lưu thông máu thuận lợi sẽ cải thiện quan hệ tình dục.

9. Các loại hạt

Để đảm bảo bạn có thể kéo dài thời gian "quan hệ" lâu như mong muốn, hãy thử thêm một số loại hạt vào chế độ ăn uống. Hạt dẻ cười, đậu phộng và quả óc chó đều chứa axit amin L-arginine, tốt để duy trì sự cương cứng.

Các loại hạt cũng chứa nhiều magiê, có thể tăng cường năng lượng và sức bền.

10. Nước ép lựu

Nước ép lựu giàu chất chống oxy hóa hỗ trợ lưu thông máu, có thể giúp cải thiện chứng rối loạn cương dương.

11. Nước ép củ cải đường

Nitrat có trong củ cải đường, giúp tăng lưu lượng máu tổng thể, có thể hữu ích cho bạn trong "chuyện ấy". Nitrat có thể giúp tăng sức bền trong khi tập thể dục, cũng có thể hữu ích trong hoạt động tình dục.

12. Cải bó xôi

Cải bó xôi giàu arginine. Khi axit amin này đi vào cơ thể, nó sẽ chuyển hóa thành oxit nitric, giúp khởi phát và duy trì sự cương cứng.

Theo nghiên cứu về Sinh học phân tử của tế bào, oxit nitric cũng có thể giúp tăng tốc độ phát triển cơ và thời gian phục hồi.

13. Bơ

Không chỉ giàu vitamin B giúp giảm căng thẳng, quả bơ là nguồn chất béo không bão hòa đơn. Chúng đã được chứng minh giúp hỗ trợ lưu thông máu đến toàn bộ cơ thể, bao gồm cả bộ phận sinh dục.

14. Măng tây

Măng tây là nguồn folate lành mạnh ngon miệng trong chế độ ăn uống của chúng ta. Chỉ cần 6 ngọn măng tây là cung cấp cho bạn khoảng 1/5 lượng folate được khuyến nghị hàng ngày.

Loại vitamin B này giúp duy trì mức oxy trong máu và sản sinh ra các tế bào khỏe mạnh. Nó được biết có vai trò hỗ trợ chức năng nhận thức tổng thể, giúp bạn cảm thấy tỉnh táo hơn và sẵn sàng hơn khi quan hệ tình dục.

15. Thịt bò

Một nghiên cứu của Tạp chí Y học Tình dục phát hiện, những người đàn ông bị bất lực đã dùng viên bổ sung niacin báo cáo, "chuyện ấy" cải thiện đáng kể so với những người dùng giả dược.

Điều này cho thấy thịt bò chính là một thực phẩm hữu ích để tăng ham muốn tình dục của bạn.

16. Sô cô la đen

Căng thẳng và lo lắng về hiệu suất có thể là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề về cương cứng. Thay vì khiến bạn và đối tác cảm thấy chán nản, hãy cân nhắc ăn những thực phẩm có thể chống lại căng thẳng như sô cô la đen.

Cacao làm tăng mức độ hormone serotonin giúp tăng cường tâm trạng. Trong một nghiên cứu, người ta thấy rằng tiêu thụ sữa hoặc sô cô la đen hàng ngày trong 2 tuần giúp giảm mức độ căng thẳng ở phụ nữ.

(Nguồn: Eat this, Health)