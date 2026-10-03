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Cha ruột NSND Minh Vương từ Úc về nước: "Tôi đón tuổi 95 trên quê hương"

Tùng Ninh
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"Tôi đang rất xúc động khi đón tuổi 95 trên quê hương đất nước" – cha ruột NSND Minh Vương nói.

Mới đây, NSND Minh Vương đã tổ chức buổi tiệc mừng sinh nhật cha ruột mình tròn 95 tuổi, đồng thời kỷ niệm 77 năm ngày cưới cha mẹ ông.

Điều này khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ vì NSND Minh Vương cũng đã ở tuổi U80, không ai nghĩ cha mẹ ông vẫn còn và rất khỏe mạnh, minh mẫn.

Cha ruột NSND Minh Vương đón tuổi 95 trên quê hương đầy xúc động - Ảnh 1.

Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng với sự tham gia của nhiều bạn bè đồng nghiệp và khán giả. Rất nhiều người tới để chúc mừng đại thọ cha ruột nam NSND.

Vì NSND Minh Vương đi lại khó khăn nên em trai ông là nghệ sĩ cải lương Minh Quang đứng ra lo liệu cho cha mẹ. Ông tự tay dắt mẹ đi từng bước.

Cha ruột NSND Minh Vương chia sẻ: "Tôi xin cảm ơn các bạn, các em, các cháu đã tới dự buổi tiệc sinh nhật tôi ngày hôm nay. Sự hiện diện của quý vị là vinh hạnh cho gia đình chúng tôi.

Kính thưa quý vị, tôi đang rất xúc động khi đón tuổi 95 trên quê hương đất nước. Đồng thời, hôm nay cũng là kỷ niệm 77 năm ngày cưới của vợ chồng tôi sống bên nhau.

Đó là niềm tự hào lớn nhất, là tài sản quý giá nhất mà tôi có được trong suốt 95 năm cuộc đời tôi.

Cha ruột NSND Minh Vương đón tuổi 95 trên quê hương đầy xúc động - Ảnh 2.

Tôi rất mong có nhiều sức khỏe để trở về quê hương thăm bà con vì tôi cũng còn một người con trai là nghệ sĩ Minh Vương. Tôi xin cảm ơn tất cả quý anh, chị, con cháu có mặt ngày hôm nay, cũng như các cháu tôi ở Mỹ, Canada, Hà Lan, Úc nhiều sức khỏe.

Tôi xin cảm ơn gia đình em gái út đã bay từ Canada về dự sinh nhật tôi. Mong mọi người dùng tiệc ngon miệng, không say không về".

Chia sẻ dõng dạc của cha ruột NSND Minh Vương nhận được tràng pháo tay lớn từ khán giả, bạn bè.

Cha ruột của NSND Minh Vương sinh ra và lớn lên tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Sau đó, ông cùng gia đình sang sinh sống và định cư tại Úc.

Thân phụ của nghệ sĩ Minh Vương cũng rất yêu thích và có máu văn nghệ, từng có những khoảnh khắc vui vẻ ca vọng cổ giao lưu, ca thi cùng con trai trên sân khấu gia đình.

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Tags

NSND Minh Vương

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