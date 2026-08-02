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Cha mẹ dạy con: Nên làm người tốt nhưng tuyệt đối đừng tử tế với 5 kiểu người này

Hiểu Đan (Theo QQ)
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Lòng tốt cần đi cùng sự tỉnh táo.

Ai cũng mong con mình lớn lên trở thành một người tử tế, biết yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, lòng tốt cũng cần đặt đúng chỗ. Nếu trao đi không đúng người, sự tử tế đôi khi lại trở thành cơ hội để người khác lợi dụng.

Dưới đây là 5 kiểu người mà cha mẹ nên dạy con biết giữ khoảng cách hoặc ứng xử có giới hạn.

- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (QQ)

1. Người vô ơn

Có những người chỉ tìm đến bạn khi cần giúp đỡ. Khi được giúp, họ coi đó là điều hiển nhiên; nhưng chỉ cần một lần bạn từ chối, họ lập tức trách móc hoặc quay lưng. Với những người như vậy, lòng tốt rất khó được trân trọng. Cha mẹ nên dạy con biết giúp đỡ trong khả năng, nhưng cũng cần biết nói "không" khi cần thiết.

2. Người được đằng chân lân đằng đầu

Bạn càng nhường nhịn, họ càng lấn tới. Bạn càng bao dung, họ càng coi đó là điều mặc định. Ban đầu chỉ là một lời nhờ vả nhỏ, nhưng nếu không biết đặt ra ranh giới, những yêu cầu sẽ ngày càng nhiều và quá đáng hơn. Lòng tốt không có nghĩa là chấp nhận để người khác lợi dụng.

3. Người giả tạo

Có người chỉ tỏ ra thân thiết khi cần bạn, nhưng khi không còn lợi ích, họ lập tức trở nên lạnh nhạt. Họ nói những lời rất ngọt ngào nhưng hiếm khi hành động thật lòng. Trước mặt thì coi bạn là bạn bè, sau lưng lại cư xử hoàn toàn khác. Cha mẹ nên dạy con nhìn vào hành động thay vì chỉ nghe lời nói.

4. Người bất hiếu, thiếu tôn trọng cha mẹ

Cách một người đối xử với cha mẹ thường phản ánh phần nào nhân cách của họ. Nếu một người thường xuyên quát mắng, coi thường hoặc vô lễ với chính những người đã sinh thành mình, rất khó kỳ vọng họ sẽ chân thành và biết trân trọng người khác.

Đó cũng là một dấu hiệu để con cân nhắc khi lựa chọn bạn bè.

5. Người thích chia rẽ, nói xấu sau lưng

Đây là những người thích tung tin đồn, thêm mắm dặm muối, kích động mâu thuẫn hoặc "nói hai lời". Họ có thể nói tốt về bạn khi gặp mặt, nhưng lại nói xấu sau lưng. Ở gần những người như vậy rất dễ bị cuốn vào những rắc rối không đáng có.

Cha mẹ luôn mong con trở thành người tử tế, nhưng tử tế không đồng nghĩa với việc làm hài lòng tất cả mọi người hay chấp nhận bị lợi dụng.

Điều quan trọng là dạy con biết phân biệt ai xứng đáng để trao sự tin tưởng, ai cần giữ khoảng cách. Một trái tim ấm áp đi cùng sự tỉnh táo sẽ giúp con vừa giữ được lòng nhân ái, vừa biết bảo vệ chính mình trên hành trình trưởng thành.

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