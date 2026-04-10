Mới đây, một vụ việc chấn động đã xảy ra tại Thái Lan, khi người đàn ông đã thú nhận hành hạ đến chết một bé trai một tuổi là con riêng của vợ hắn rồi sau đó dùng thiết bị kích điện để cố gắng hồi sinh đứa trẻ.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Khao Din ở Ratchaburi đã thẩm vấn mẹ của đứa trẻ, Saowarot, 30 tuổi, và gã cha dượng là Surasak, 38 tuổi, sau khi cậu bé, được xác định là Khai, mới 1 tuổi, tử vong trong hoàn cảnh đáng ngờ vào ngày 6 tháng 4 vừa qua.

Đám đông tập trung tại đồn cảnh sát định dạy cho cặp đôi bài học vì quá phẫn nộ.

Một bác sĩ nói với cảnh sát rằng cậu bé chết do chấn thương gây ra bởi một vật cứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến não. Đứa trẻ cũng được phát hiện có nhiều vết thương, vết bầm tím và vết bỏng trên lưng và mông, làm dấy lên thêm nghi ngờ về việc bị bạo hành. Cảnh sát cho biết, trong quá trình thẩm vấn hôm thứ Năm, ngày 9 tháng 4, nghi phạm Surasak đã thú nhận hành vi sát hại đứa trẻ.

Surasak thừa nhận đã bạo hành con riêng của mình trong hơn 2 tháng bằng cách đánh đập và dí điếu thuốc lá đang cháy vào người cậu bé.

Gã cha dượng và mẹ cậu bé tại đồn cảnh sát.

Surasak khai với cảnh sát rằng vào ngày xảy ra vụ việc, hắn đã nổi giận khi thấy bé Khai khóc lóc và đã đấm vào đầu cậu bé cho đến khi cậu bất tỉnh. Sau đó, hắn dùng một thiết bị đánh cá nối với dòng điện rồi dí vào người cậu bé, tin rằng nó sẽ giúp cậu bé tỉnh lại. Tuy nhiên, đứa trẻ bị chảy máu miệng và mũi và sau đó tử vong tại bệnh viện. Saowarot thừa nhận đã chứng kiến những vụ hành hung con trai mình trước đó và có mặt vào ngày con trai mình qua đời.

Cô ta nói với cảnh sát rằng cô đã cố gắng ngăn chặn hành vi bạo lực của chồng nhưng không thành công. Workpoint News đưa tin rằng Saowarot từ chối đến bệnh viện để đưa thi thể con trai làm lễ tang. Thay vào đó, mẹ Saowarot đã đến đưa thi thể cháu về nhà. Báo cáo cho biết thêm rằng Saowarot cũng đã sử dụng ma túy và thừa nhận trong quá trình thẩm vấn rằng cô ta đang bị ảnh hưởng bởi chất gây nghiện.

Cảnh sát đã buộc tội cả Surasak và Saowarot theo Điều 288 của Bộ luật Hình sự Thái Lan về tội giết người có chủ ý. Tội danh này có thể bị phạt tử hình, tù chung thân hoặc tù từ 15 đến 20 năm.

Saowarot cũng phải đối mặt với một cáo buộc khác liên quan đến việc sử dụng ma túy, mặc dù báo cáo không nêu rõ hình phạt. Các phương tiện truyền thông đưa tin do quá phẫn nộ, một nhóm cư dân sống gần cặp đôi đã tập trung tại đồn cảnh sát để định dạy cho cặp đôi một bài học. Tuy nhiên cảnh sát đã can thiệp để ngăn chặn tình hình leo thang.

Gia Linh (Theo The Thaiger)