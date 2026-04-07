Người phụ nữ thuê bạn thân giết người yêu cũ rồi tự sát khi bị cảnh sát truy đuổi

Gia Linh |

Vụ việc xảy ra tại Thái Lan đã khiến nhiều người bàng hoàng và tiếc nuối cho các nghi phạm. Chỉ vì sự thiếu suy nghĩ mà cả 2 đã phải trả giá đắt cho hành động của mình.

Mới đây, một phụ nữ Thái Lan và người bạn - người đã yêu đơn phương cô ta, bị cáo buộc đã dàn xếp vụ giết người yêu cũ của cô này trên đường cao tốc M6 ở Nakhon Ratchasima vào ngày 28 tháng 3 vừa qua. Người phụ nữ đã tự sát trong khi đang chạy trốn cảnh sát.

Nạn nhân, anh Suppakorn “Golf” Traiphopklang, 30 tuổi, được tìm thấy đã tử vong trên đường cao tốc với nhiều vết đạn trên cơ thể.

Nghi phạm Kueakool Sombat, 28 tuổi.

Cảnh sát đã xem xét đoạn phim CCTV và phát hiện hai nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc SUV Mitsubishi Pajero màu trắng. Các nhà điều tra sau đó đã xác định được các nghi phạm là Kueakool Sombat, 28 tuổi và Chomphunuch Huajaiphet, 28 tuổi. Cảnh sát đã bắt giữ Kueakool tại nhà riêng ở Lop Buri vào ngày 1 tháng 4, và sau đó anh ta đã khai Chomphunuch là bạn thân của mình.

Chomphunuch Huajaiphet, 28 tuổi.

Kueakool thừa nhận đã bắn Golf bốn phát. Anh ta khai rằng vụ giết người đã được Chomphunuch, người yêu cũ của Golf, lên kế hoạch.

Theo lời Kueakool, Chomphunuch không thể chấp nhận việc kết thúc mối quan hệ và muốn giết Golf sau khi anh này bắt đầu mối quan hệ mới. Ban đầu, cô ta nhờ Kueakool giúp thuê sát thủ giết người yêu cũ với giá 35.000 baht (tương đương khoảng 28 triệu VNĐ), nhưng sau đó anh ta đồng ý tự mình thực hiện vụ giết người.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể của Chomphunuch.

Hãng tin địa phương Khaw Khorach đưa tin rằng Kueakool có tình cảm với Chomphunuch và sẵn lòng giúp đỡ cô ta, kể cả trong kế hoạch giết người. Cảnh sát cho biết chiếc xe và khẩu súng được sử dụng trong vụ nổ súng thuộc về cha của Kueakool.

Vào ngày xảy ra vụ việc, Kueakool và Chomphunuch đã bám theo xe của Golf trên đường cao tốc trước khi Chomphunuch đâm vào xe của anh ta để buộc anh ta dừng lại. Sau khi Golf bước ra ngoài để kiểm tra vụ va chạm, Kueakool nói rằng anh ta đã bắn Golf hai phát, khiến đối phương gục ngã trên đường. Anh ta nói thêm rằng Chomphunuch sau đó bảo anh ta bắn Golf thêm hai phát nữa trước khi cả hai bỏ trốn.

Kueakool khai với cảnh sát rằng sau đó Chomphunuch đã dừng chiếc SUV và nói rằng cô ta định tự tử. Anh ta nói rằng cô ta đã xuống xe và nhảy khỏi đường cao tốc, bỏ lại anh ta, trước khi anh ta lái xe một mình trở lại Lop Buri, nơi anh ta bị bắt giữ sau đó.

Hôm mồng 2 tháng 4, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Chomphunuch dưới gầm đường cao tốc tại vị trí mà Kueakool đã chỉ ra. Cảnh sát cho biết Kueakool đang trong tình trạng căng thẳng cao độ và tâm thần bất ổn, khiến các sĩ quan phải theo dõi sát sao anh ta trong thời gian giam giữ.

Gia Linh (Theo The Thaiger)

