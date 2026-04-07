Trong ngày thứ Ba, 7/4/2026, tức ngày 20 tháng 2 âm lịch, còn gọi là ngày Tân Hợi, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy đây là ngày Thoa Xuyến Kim, tức loại vàng trang sức đã được chế tác tinh xảo nên có vẻ đẹp thanh cao, lấp lánh và ưa sự sạch sẽ, chỉn chu.

Do tính chất "vàng trong tủ kính", năng lượng ngày này thiên về việc phô diễn giá trị bản thân và sự tinh tế, nhưng cũng dễ khiến con người trở nên nhạy cảm và có phần kiêu kỳ. Do đó, trong ngày này, bạn nên chú trọng đến hình thức và uy tín cá nhân khi giao dịch tài chính, đồng thời hãy giữ thái độ khiêm nhường, tránh phô trương quá đà để bảo vệ tài sản khỏi sự nhòm ngó hoặc đố kỵ.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất về tài lộc trong ngày Tân Hợi, chi tiết tài lộc và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp nhé.

1. Con giáp tuổi Dần: Nhị Hợp Quý Nhân

Theo tử vi học, ngày Tân Hợi là ngày Lục hợp với tuổi Dần (Dần - Hợi hợp Mộc), mang lại vận trình tài chính vô cùng viên mãn và ổn định cho con giáp này. Nếu biết tận dụng những điểm mạnh của mình, người tuổi Dần sẽ như "mãnh hổ xuống núi", gặt hái thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

- Chi tiết tài lộc: Bản mệnh dễ dàng ký kết được những hợp đồng quan trọng hoặc nhận được sự hỗ trợ tài chính từ người thân. Sự thông minh, nhạy bén đặc trưng của tuổi Dần giúp bạn tìm ra những ngách đầu tư mới mang lại lợi nhuận ngay trong ngày.

- Cách tối ưu: Con giáp này nên thực hiện các giao dịch tiền bạc vào giờ Quý Mùi (13h-15h) để gia tăng cát khí. Ngoài ra, tuổi Dần cũng có thể cân nhắc việc sử dụng trang phục màu xanh lá hoặc đen để thu hút thêm thủy khí sinh mộc, giúp tiền bạc dồi dào.

2. Con giáp tuổi Mão: Tam Hợp Cục

Nằm trong bộ Tam hợp (Hợi - Mão - Mùi), tuổi Mão tiếp tục là con giáp duy trì được đà tăng trưởng tài chính mạnh mẽ từ những ngày trước đó.

- Chi tiết tài lộc: Công việc kinh doanh tiến triển thuận lợi, khách hàng cũ quay lại ủng hộ giúp doanh thu của tuổi Mão tăng vọt. Đây cũng là thời điểm tốt để con giáp này thu hồi các khoản nợ khó đòi hoặc nhận được tiền thưởng từ cấp trên.

- Cách tối ưu: Hướng xuất hành tốt nhất cho tuổi Mão là hướng Tây Nam để đón Tài Thần. Ngoài ra, con giáp này hãy đặt một biểu tượng Tỳ Hưu hoặc thiềm thừ trên bàn làm việc để giữ chặt nguồn tài lộc đang đổ về.

3. Con giáp tuổi Mùi: Tam Hợp Trợ Lực

Theo các chuyên gia phong thủy, do cùng thuộc bộ Tam hợp, tuổi Mùi cũng sẽ là con giáp có một ngày tài lộc hanh thông nhờ sự tương trợ từ quý nhân và đồng nghiệp.

- Chi tiết tài lộc: Bản mệnh có cơ hội nhận được những khoản tiền từ nghề tay trái hoặc các dự án hợp tác ngắn hạn. Tài chính dư dả giúp tuổi Mùi thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân mà không cần quá lo lắng về ngân sách.

- Cách tối ưu: Tuổi Mùi nên mang theo một vật phẩm bằng thạch anh xanh để tăng cường vận may. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên chủ động kết nối với những người mệnh Thủy (như tuổi Tý, Hợi) để mở rộng mạng lưới làm ăn.

* Lưu ý chung:

Trong ngày Tân Hợi, địa chi Hợi tạo nên cục diện Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) và Lục Hợp (Dần - Hợi), tạo ra một mạng lưới năng lượng tương sinh mạnh mẽ giúp củng cố nền tảng tài chính cho các con giáp này. Tuy nhiên, do địa chi Hợi cũng nằm trong thế Lục Hình (Hợi - Hợi) và Lục Hại (Thân - Hợi), sự tự mãn hoặc những hiểu lầm trong giao tiếp có thể dẫn đến những tổn thất nhỏ về tiền bạc không đáng có.

Do đó, 3 con giáp (tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi) nên tận dụng tối đa sự ủng hộ của quý nhân nhưng cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và tránh can thiệp vào chuyện của người khác để giữ cho vận trình tài lộc được trọn vẹn nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.