CDC Mỹ bình chọn loại rau duy nhất đạt 100/100 điểm về xếp hạng bổ dưỡng

Trong bảng xếp hạng Powerhouse Fruits and Vegetables do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) xây dựng, loại rau đạt điểm tuyệt đối 100 về bổ dưỡng hay còn gọi là "siêu thực phẩm" chính là cải xoong. Những cái tên quen thuộc như rau bina, lá củ dền, cải cầu vồng hay kale đều xếp sau, với điểm số chỉ ở mức 80 trở xuống.

Vậy cải xoong tốt như thế nào mà được bình chọn cao đến như vậy?

Cải xoong chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là Vitamin K

Cải xoong có lượng calo thấp nhưng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Một cốc (34 gram) rau cải xoong có chứa:

Rau cải xoong được coi là "siêu thực phẩm"

Calo: 4 Carbs: 0,4 gram Protein: 0,8 gram Chất béo: 0 gram Chất xơ: 0,2 gram Vitamin A: 22% nhu cầu tiêu thụ hàng ngày (RDI) Vitamin C: 24% RDI Vitamin K: 106% RDI Canxi: 4% RDI Mangan: 4% RDI.

Như vậy, chỉ 1 cốc rau cải xoong đã cung cấp hơn 100% nhu cầu vitamin K hàng ngày. Đây một loại vitamin tan trong chất béo, cần thiết cho quá trình đông máu và giúp xương khỏe mạnh. Ngoài ra, cải xoong cũng chứa một lượng nhỏ vitamin E, thiamine, riboflavin, vitamin B6, folate, axit pantothenic, magie, phốt pho, kali, natri và đồng.

Hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính

Các hợp chất thực vật chống oxy hóa được tìm thấy nhiều trong cải xoong, có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương do các gốc tự do - các phân tử có hại, dẫn đến stress oxy hóa. Ăn nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa - như rau cải xoong, có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bao gồm tiểu đường, ung thư và tim mạch.

Chứa các hợp chất ngăn ngừa một số loại ung thư

Cải xoong và các loại rau họ cải có chứa glucosinolates, kích hoạt thành các hợp chất isothiocyanates khi chúng ta nhai hoặc cắt bằng dao. Isothiocyanate - bao gồm các hóa chất như sulforaphane và phenethyl isothiocyanate (PEITC), chống ung thư bằng cách:

Bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi bị hư hại Làm bất hoạt hóa chất gây ung thư Ngăn chặn sự phát triển và lan rộng của các khối u.

“Isothiocyanates” tìm thấy trong rau cải xoong đã được chứng minh có khả năng ngăn ngừa ung thư ruột kết, phổi, tuyến tiền liệt và da. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chứng minh rằng isothiocyanates và sulforaphane có trong cải xoong giúp ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư vú.

Có lợi cho sức khỏe tim mạch theo nhiều cách khác nhau

Theo nghiên cứu theo dõi hơn 500.000 cá nhân, ăn rau họ cải giúp giảm 16% nguy cơ mắc bệnh tim. Hàm lượng carotenoids cao không chỉ chống lại sự phát triển của bệnh tim, mà còn làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Cải xoong cũng chứa nitrat, giúp tăng cường sức khỏe mạch máu bằng cách giảm viêm, cũng như giảm độ cứng và độ dày của mạch máu. Nhờ khả năng giúp giảm cholesterol, rau cải xoong có thể cải thiện sức khỏe của tim. Trong một nghiên cứu kéo dài 10 ngày ở những con chuột bị cholesterol cao, điều trị bằng chiết xuất cải xoong đã làm giảm 34% tổng lượng cholesterol và 53% LDL cholesterol xấu.

Hàm lượng khoáng chất và vitamin K chống loãng xương

Cải xoong chứa nhiều khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của xương, bao gồm canxi, magie, kali và phốt pho. Ngoài ra, trong cải xoong còn chứa vitamin K và kali. Đây là thành phần của Osteocalcin - một loại protein tạo nên mô xương khỏe mạnh, đồng thời điều chỉnh sự biến đổi của xương.

Lượng Vitamin C cao tăng cường miễn dịch

Mỗi cốc 34gram cải xoong chứa 15 mg vitamin C, chiếm 20% nhu cầu hàng ngày cho phụ nữ và 17% cho nam giới.

Vitamin C có lợi cho sức khỏe miễn dịch, thúc đẩy sản xuất các tế bào bạch cầu chống nhiễm trùng để tăng cường sức đề kháng. Thiếu vitamin C có liên quan đến giảm chức năng miễn dịch và tăng viêm.

Mật độ dinh dưỡng cao giúp giảm cân

Cải xoong có thể ích lợi trong kiểm soát cân nặng. Cải xoong là một loại rau chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, nhưng lại cực ít calo. Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, nên thử bổ sung loại rau chứa ít calo này vào chế độ ăn giảm cân của mình.

Có thể dễ dàng thêm rau cải xoong vào bữa ăn hàng ngày

Nitrat tăng cường hiệu suất tập thể thao

Các loại rau họ cải chứa hàm lượng nitrat cao. Chúng giúp thư giãn mạch máu và tăng lượng oxit nitric trong máu, nhờ đó có thể cải thiện hiệu suất tập thể dục.

Giàu Carotenoids và Vitamin C, bảo vệ sức khỏe đôi mắt

Cải xoong chứa lutein và zeaxanthin - những hợp chất chống oxy hóa thuộc họ caroten. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lutein và zeaxanthin rất cần thiết cho sức khỏe của mắt. Đặc biệt, dưỡng chất này bảo vệ mắt khỏi bị hư hại do ánh sáng xanh. Hơn nữa, lutein và zeaxanthin, cũng như vitamin C có trong rau cải xoong còn làm giảm nguy cơ phát triển thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác.

Dễ dàng bổ sung cho tất cả bữa ăn

Cải xoong còn có thể được sử dụng trong nhiều món ăn. Nhưng để có được nhiều lợi ích nhất từ các hợp chất chống oxy hóa, tốt nhất là nên ăn rau cải xoong sống hoặc hấp nhẹ.

Sau đây là một số gợi ý đơn giản để thêm cải xoong vào chế độ ăn uống:

Là nguyên liệu trong món salad Thêm vào nồi súp khi gần tắt bếp Kẹp trong bánh sandwich Chế biến với tỏi và dầu ô liu Ăn kèm với trứng Sử dụng để trang trí bất kỳ món ăn nào.