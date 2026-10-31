CDC Cà Mau: Hai người tử vong do viêm não mô cầu đều chưa rõ nguồn lây

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cà Mau đã truy vết dịch tễ 2 trường hợp tử vong do viêm não mô cầu tại xã Sông Đốc, lập danh sách những người tiếp xúc gần để theo dõi sức khỏe, nhưng chưa xác định được nguồn lây bệnh, và 2 ca này cũng không lây từ nhau.

Ông Trần Hiến Khóa - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Cà Mau cho biết, địa phương đang rà soát, theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc gần với 2 người tử vong do viêm não mô cầu tại xã Sông Đốc. Đồng thời, khu vực xung quanh nơi bệnh nhân sinh sống cũng được giám sát, kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ để xử lý.

“Qua nhiều lần điều tra, xác minh, kể cả trao đổi với người thân trong gia đình, đến nay chưa ghi nhận thông tin cho thấy hai bệnh nhân tử vong có mối liên hệ với nhau. Nguồn lây nhiễm của cả hai trường hợp hiện vẫn chưa được xác định”, ông Khoá nói.

Đoàn công tác của Viện Pasteur TPHCM làm việc với Sở Y tế Cà Mau liên quan 2 người tử vong do viêm não mô cầu.

Theo ông Khoá, trong cộng đồng hiện nay có khi tới 10 – 15%, thậm chí tới 25% những người mang vi khuẩn nhưng không biểu hiện triệu chứng. Những người này vẫn có khả năng truyền vi khuẩn cho người khác, trong khi bản thân không biết mình đang mang mầm bệnh. Khi gặp điều kiện thuận lợi, đặc biệt ở người có sức đề kháng suy giảm, bệnh có thể khởi phát và diễn biến nghiêm trọng.

Thời gian tới, ngành y tế Cà Mau sẽ phối hợp với Viện Pasteur TPHCM và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM tổ chức tập huấn nâng cao năng lực nhận biết, tầm soát về công tác phòng, chống bệnh viêm não mô cầu trong cộng đồng. Đồng thời, hướng dẫn chuyên môn về chẩn đoán, điều trị cho các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.

CDC Cà Mau khuyến cáo người dân không chủ quan với các triệu chứng ban đầu như sốt, ho hoặc những biểu hiện bất thường về sức khỏe. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.

Theo điều tra bệnh sử, nữ bệnh nhân N.D.M (33 tuổi, ngụ ấp Rạch Dinh, xã Sông Đốc) có 50 người được xác định tiếp xúc gần. Chị M. nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời chiều 27/10, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau với các triệu chứng sốt, nổi ban khắp người, mạch nhẹ…

Trong vòng 2 tuần trước khi mắc bệnh, bệnh nhân không đi đâu và không tiếp xúc với người mắc bệnh do bệnh não mô cầu. Điều tra xung quanh chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do não mô cầu.

Qua điều tra thực tế nhà bệnh nhân M. ở, có 7 người tiếp xúc. Khoảng 6 ngày trước khi phát bệnh, bệnh nhân M. từng dự đám giỗ gần nhà, tiếp xúc gần với khoảng 10 người trong lúc ăn uống.

Trường hợp thứ 2 là nữ bệnh nhân Đ.K.N (46 tuổi, ở ấp Tân Hòa, xã Sông Đốc), có 37 người tiếp xúc gần. Ngày 20/10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ớn lạnh, ho, tự mua thuốc uống nhưng không giảm. Sáng 22/10, bệnh nhân nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, được theo dõi, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm. Đến trưa 23/10, bệnh diễn tiến nặng, tiên lượng xấu, gia đình xin đưa về nhà. Bệnh nhân tử vong lúc 19h10 cùng ngày.

Qua điều tra, có 22 người tiếp xúc gần với bệnh nhân N. Trong đó, có 2 người ở chung nhà, 1 người chở bệnh nhân đi bệnh viện, 10 người ngồi nhậu chung, 6 người tiếp xúc khi bệnh nhân tử vong và 3 người xử lý thi thể.