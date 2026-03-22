Cây lan ý sẽ tươi tốt và nở hoa rực rỡ nếu được đặt ở vị trí này trong nhà

Trà My (Theo Express) |

Không cần phải mua các loại phân bón đắt tiền, bởi cách duy nhất để giúp cây lan ý ra hoa là dành vài giây để di chuyển nó đến vị trí phù hợp nhất trong nhà.

Lan ý nổi tiếng với những bông hoa trắng đặc trưng, nhưng vào mùa xuân chúng thường trông trơ trụi hoặc héo rũ nếu được đặt ở vị trí không phù hợp. Cây trồng trong nhà cần nhiều ánh sáng để ra hoa trở lại, nhưng đa số mọi người lại mắc sai lầm khi đặt lan ý trên bệ cửa sổ hoặc ở nơi có ánh sáng mạnh.

Loài cây này vốn phát triển tự nhiên trong rừng mưa nhiệt đới, dưới những tán cây lớn, nên trong môi trường tự nhiên, chúng chỉ nhận ánh sáng đã được lọc. Điều đó có nghĩa là lá của chúng không chịu được ánh sáng quá mạnh. Khi đặt trực tiếp cạnh cửa sổ, lan ý dễ bị “stress”, lá rũ xuống và kém phát triển.

Chuyên gia làm vườn Kassi Kuppinger từ trung tâm cây cảnh Bath Garden Centre (Anh) cảnh báo rằng cách tốt nhất để lan ý ra hoa là chỉ cần mất vài giây để di chuyển cây đến gần cửa sổ hướng Đông.

Cô cho biết: “Ánh nắng trực tiếp có thể dễ dàng làm cháy lá cây, vì vậy tôi khuyên bạn nên đặt cây tránh ánh nắng trực tiếp. Tôi có một chậu lan ý đặt cách cửa sổ hướng Đông khoảng 2–2,5 mét, nơi cây nhận được ánh sáng nhẹ, gián tiếp, và nó phát triển rất tốt.”

Vì sao nên đặt lan ý gần cửa sổ hướng Đông?

Các cửa sổ hướng Đông thường nhận được ánh nắng buổi sáng – loại ánh sáng yếu hơn và dịu nhẹ hơn, rất phù hợp với những cây như lan ý.

Ánh nắng buổi chiều thường mạnh và gay gắt hơn, nhưng khi mặt trời di chuyển, khu vực cửa sổ hướng Đông sẽ trở nên râm mát hơn.

Nhờ đó, cửa sổ hướng Đông cung cấp nguồn ánh sáng ổn định nhưng gián tiếp, giúp cây tích trữ năng lượng mà không bị cháy lá hay stress, từ đó tăng khả năng ra hoa vào mùa xuân.

Bạn chỉ cần đặt chậu lan ý trên bàn, kệ bếp hoặc bàn làm việc cách cửa sổ hướng Đông vài mét là cây có thể phát triển tốt trong những tháng ấm áp.

Nên đặt lan ý ở phòng nào?

Lan ý có thể phát triển tốt ở bất kỳ phòng nào có đủ ánh sáng nhưng không quá chói, vì vậy nên tránh đặt chúng trong nhà kính.

Tuy nhiên, nếu muốn cây ra hoa đẹp nhất, lan ý ưa môi trường ẩm, nên phòng tắm là lựa chọn lý tưởng – miễn là có cửa sổ để cây nhận được ánh sáng.

Bạn cũng có thể đặt lan ý trong bếp, vì độ ẩm sau khi nấu ăn khá cao. Tuy nhiên, cần lưu ý không đặt cây gần bát trái cây.

Trái cây phát ra khí ethylene giúp chúng chín, nhưng khí này cũng ảnh hưởng đến cây trồng, có thể làm giảm tuổi thọ và khiến hoa héo sớm.

Lan ý cũng phát triển tốt trong phòng khách hoặc phòng ngủ, miễn là được đặt gần cửa sổ. Điều này giúp cây dễ ra hoa tươi tốt và khỏe mạnh hơn.

