Cây lan ý "rất thích" được lau bộ phận này: Làm đúng thì cây xanh mướt, sinh trưởng mạnh mẽ

Lan ý (peace lily) nổi tiếng với những tán lá xanh đậm, bóng mượt. Khi bụi bẩn tích tụ trên lá, điều này không chỉ khiến cây trông xỉn màu mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của cây. Bụi bẩn làm tắc các lỗ khí trên lá, khiến lá “ngạt thở”, đồng thời cản ánh sáng chiếu tới, làm giảm khả năng quang hợp. Lá sạch có thể hấp thụ ánh sáng và không khí cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh của cây, vì vậy việc giữ cho lá không bị bám bụi là rất quan trọng.

Bạn nên lau lá lan ý vài tuần một lần hoặc một tháng một lần, hoặc bất cứ khi nào thấy lá bám bụi. Đây cũng là cách tốt để thường xuyên kiểm tra xem cây có sâu bệnh hay không, bởi bụi bẩn có thể che giấu côn trùng bám trên lá. Dưới đây là cách làm sạch lá lan ý mà không làm tổn hại đến cây.

Bao lâu thì nên lau lá lan ý?

Tần suất làm sạch lá phụ thuộc vào môi trường trong nhà bạn. Nếu đồ đạc trong nhà cần được lau bụi mỗi tuần, rất có thể cây cảnh của bạn cũng đang tích tụ bụi. Dù bạn không nhất thiết phải lau lá lan ý hằng tuần, bạn có thể đưa việc này vào lịch dọn dẹp định kỳ để tránh quên. Một mốc hợp lý là 2–4 tuần nên lau một lần.

Lan ý nổi tiếng với những tán lá xanh đậm, bóng mượt.

Cách làm sạch lá lan ý

Lá lan ý khá to nhưng mỏng và dễ rách nếu không nhẹ tay khi lau. Hãy làm theo các bước sau để vệ sinh lá mà không gây hư hại:

- Chuẩn bị một khăn microfiber và một bát nước ấm hoặc nước ở nhiệt độ phòng.

- Làm ẩm khăn, dùng tay còn lại đỡ mặt dưới của lá. Nhẹ nhàng lau mặt trên của lá, từ cuống lá đến đầu lá.

- Lau mặt dưới của lá theo cách tương tự, cẩn thận đỡ lá từ phía trên.

- Nếu lá bám nhiều bụi bẩn, bạn có thể thêm một giọt nước rửa chén vào nước trước khi lau.

- Nhẹ nhàng lau sạch toàn bộ lá, tránh làm cong lá hoặc gãy cuống.

Khi lau lá lan ý, hay dùng một tay đỡ lá.

Cách “tắm” cho lan ý

Nếu đã lâu bạn chưa làm sạch cây, hãy vệ sinh kỹ hơn bằng cách “tắm” cho cây:

- Đặt chậu lan ý dưới vòi sen, trong bồn tắm hoặc bồn rửa lớn.

- Dùng vòi nước nhẹ nhàng xả nước lên lá cho đến khi bụi bẩn, côn trùng và tạp chất được rửa trôi.

- Để cây trong bồn tắm hoặc bồn rửa cho đến khi nước thoát hết và lá khô hẳn, sau đó đặt cây lại vị trí cũ.

- Vào những tháng thời tiết ấm, bạn cũng có thể mang cây ra ngoài và dùng vòi nước trong vườn xịt nhẹ để rửa lá.

Các mẹo khác khi làm sạch lá lan ý

Việc vệ sinh lan ý thường xuyên giúp cây luôn khỏe mạnh. Càng nhận được nhiều ánh sáng và không khí, cây càng phát triển tốt, vì vậy giữ cho lá không bám bụi sẽ giúp cây sinh trưởng mạnh mẽ hơn. Khi chăm sóc lan ý, có một số điều nên làm để hạn chế bụi tích tụ và một số điều bạn nên tránh:

- Tránh chà xát mạnh lá vì có thể gây rách, gãy hoặc làm cong cuống lá.

- Vệ sinh định kỳ sẽ giúp bụi khó tích tụ và việc làm sạch trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể dùng chổi phủi bụi mềm để nhẹ nhàng phủi lá mỗi khi lau dọn đồ đạc.

- Cẩn trọng với các sản phẩm làm bóng lá bán sẵn vì hóa chất mạnh trong đó thường gây hại cho cây nhiều hơn là có lợi.

- Tránh phun sương lên lá lan ý vì độ ẩm có thể dẫn đến nấm bệnh.

- Không dùng khăn ướt hoặc khăn lau vệ sinh thông thường để lau lá cây, vì các thành phần trong đó có thể gây độc cho cây.