Cầu hôn xong thì phát hiện ung thư giai đoạn cuối di căn gan, người đàn ông hối hận vì bỏ qua 1 thứ khi đại tiện

Anh Lương (Hồng Kông, Trung Quốc) ngoài 30 tuổi, có ngoại hình hơi gầy nhưng khỏe mạnh, chơi thể thao đều đặn, không hút thuốc, không bệnh nền. Anh và bạn gái ở bên nhau đã vài năm, quyết định tiến tới hôn nhân sau một màn cầu hôn lãng mạn, được chúc phúc từ bạn bè và gia đình. Thế nhưng, ngay sau đó lại phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối.

Mọi chuyện bắt đầu từ một điều rất nhỏ: máu trong phân. Tình trạng này không phải mới xuất hiện. Anh Lương nhớ lại, từng thấy máu trong phân khi đại tiện nhiều lần từ hơn 1 năm trước. Tuy nhiên, anh chỉ đơn giản nghĩ là ăn gì đó khó tiêu, thỉnh thoảng rối loạn tiêu hoá.

Thậm chí, gần đây khi nó xuất hiện liên tục kèm nhiều bất thường thì anh cũng chỉ nghĩ là mình bị trĩ do ngồi nhiều, chẳng hề lo lắng. Các triệu chứng sụt cân, mệt mỏi, đau bụng âm ỉ, sốt nhẹ về đêm thì anh Lương "gán" cho công việc cuối năm căng thẳng, lại vất vả chuẩn bị cho đám cưới.

Phải đến khi anh đau bụng quặn dữ dội, sốt cao, người lạnh toát và phải vào cấp cứu giữa đêm thì sự thật mới được phơi bày. Anh Lương không phải bị trĩ mà mắc ung thư đại trực tràng, đã chớm bước vào giai đoạn cuối. Lúc này, khối u đã di căn đến gan và nhiều hạch bạch huyết lân cận.

Ảnh minh họa

Bác sĩ phẫu thuật Hung Ka-wai (Hồng Kông, Trung Quốc) nói thêm, sở dĩ anh bị sốt cao và đau đến mức ngất đi là do khối u gây ra viêm ruột nặng. “Điều đáng tiếc là anh ấy từng có dấu hiệu cảnh báo rõ rệt khi đại tiện, nhưng vì nghĩ mình còn trẻ nên bỏ qua" - ông chia sẻ.

Ca mổ của anh Lương được tiến hành khẩn cấp. Ngoài việc cắt bỏ khối u, bác sĩ cố gắng nối lại ruột tối đa để bệnh nhân không phải mang hậu môn nhân tạo. Sau khoảng 10 ngày, anh xuất viện và tiếp tục hóa trị, điều trị nhắm trúng đích.

Anh Lương nói mình không sợ mổ, không sợ hóa trị, anh chỉ sợ tương lai của mình và vợ sắp cưới rơi vào ngõ cụt. Anh không muốn cô ấy khổ vì mình. Càng như vậy, anh càng cảm thấy hối hận tột cùng khi đã bỏ qua triệu chứng ụng thư đại trực tràng bấy lâu nay.

Ung thư đại trực tràng: Vì sao máu trong phân không thể coi thường?

Bác sĩ Hung Ka-wai cho biết, báo cáo của Cơ quan Đăng ký Ung thư Hồng Kông (Trung Quốc) chỉ ra rằng năm 2023 có 5.467 ca ung thư đại trực tràng mới, đứng thứ ba trong các loại ung thư phổ biến ở Hồng Kông. Ông đặc biệt nhấn mạnh, dù bệnh này khoảng 10 năm trước thường gặp ở người trên 50 tuổi nhưng đang trẻ hoá rất nhanh. Lứa tuổi 20 - 40 như anh Lương không hề hiếm gặp.

Cũng theo ông, ung thư đại trực tràng thường phát triển từ polyp nhỏ trong ruột. Khi khối u còn nhỏ, triệu chứng rất mờ nhạt và dễ dẫn tới phát hiện muộn, điều trị khó. Máu trong phân là một trong những tín hiệu sớm quan trọng nhất của loại ung thư này, nhưng lại dễ bị nhầm với trĩ hay rối loạn tiêu hoá. Đặc biệt là với người trẻ tuổi, người không có thói quen kiểm tra phân sau đại tiện.

"Ung thư đại trực tràng gây máu trong phân vì khối u phát triển trên niêm mạc ruột, làm tổn thương và loét lớp lót bên trong. Khi phân đi qua, bề mặt khối u dễ bị cọ xát và chảy máu. Nếu khối u nằm ở đại tràng trái hoặc trực tràng, máu thường có màu đỏ tươi. Nếu ở đoạn cao hơn, máu có thể sẫm màu hoặc lẫn kín trong phân và chỉ phát hiện qua xét nghiệm" - bác sĩ Hung giải thích.

Ảnh minh họa

Ngoài có máu trong phân, ông đưa ra các triệu chứng thường gặp khác cần chú ý như:

- Phân mỏng, nhỏ hơn bình thường do khối u làm hẹp lòng ruột

- Cảm giác đi tiêu không hết

- Rối loạn đại tiện kéo dài: tiêu chảy, táo bón hoặc xen kẽ

- Đau bụng âm ỉ

- Thiếu máu, mệt mỏi, da xanh xao

- Sụt cân không rõ nguyên nhân

- Khi ung thư tiến triển và di căn gan, người bệnh có thể xuất hiện đau hạ sườn phải, vàng da, men gan tăng.

May mắn là nội soi đại tràng định kỳ có thể phát hiện và cắt bỏ polyp trước khi chúng trở thành ung thư đại trực tràng. Nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ chữa khỏi rất cao và nhiều trường hợp chỉ cần phẫu thuật.

