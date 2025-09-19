Cầu dây văng 5.000 tỷ phía Nam, hoàn toàn do người Việt xây, nhiều lần được Thủ tướng khen to đẹp hơn nhưng suất đầu tư chỉ bằng nửa cầu cũ: Có gì đặc biệt?

(Ảnh: Báo Chính phủ).

Chiều ngày 16/9, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại phiên đối thoại "Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt".

Tại phiên đối thoại, Thủ tướng kể lại câu chuyện về cầu Mỹ Thuận 2. Thủ tướng so sánh, cầu Mỹ Thuận 1 cách đây hơn 20 năm phải đi vay vốn, thuê chuyên gia nước ngoài, thì nay cầu Mỹ Thuận 2 "cao hơn, to hơn, dài hơn, đẹp hơn, rộng hơn" nhưng suất đầu tư chỉ bằng một nửa và hoàn toàn do người Việt Nam thực hiện.

Đây không phải lần duy nhất cầu Mỹ Thuận 2 được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dành lời khen. Trước đó, vào ngày 24/12/2023 phát biểu tại lễ khánh thành 4 công trình giao thông trọng điểm: Cảng hàng không Điện Biên; cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian phân tích "5 điểm hơn của công trình cầu Mỹ Thuận 2".

Đầu tiên, Thủ tướng nhớ lại hơn 20 năm trước, cầu Mỹ Thuận được xây dựng với chiều dài 1,5 km, rộng 23,7 m, cao 120 m. Cầu Mỹ Thuận 2 được khánh thành có chiều dài 1,9 km, đường dẫn 4,7 km (tổng chiều dài trên 6,6 km), rộng 28,3 m, cao 125 m. Như vậy, cầu Mỹ Thuận 2 dài hơn, cao hơn, rộng hơn cầu Mỹ Thuận.

Thứ hai, cầu Mỹ Thuận 2 có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng bằng nguồn vốn trong nước. Còn khi xây cầu Mỹ Thuận sử dụng vốn tài trợ nước ngoài.

Thứ ba, cầu Mỹ Thuận 1 thiết kế và thi công cơ bản phải thuê nước ngoài. Còn Mỹ Thuận 2 là công trình kỹ sư Việt Nam làm tất cả mọi việc, đảm nhận thiết kế, thi công, giám sát.

Thứ tư, suất đầu tư của cầu Mỹ Thuận 1 là khoảng 5.000 USD/m2 còn cầu Mỹ Thuận 2 khoảng 2.400 USD/m2, tức là tiết kiệm khoảng 50%.

Thứ năm, cầu Mỹ Thuận 2 tạo được việc làm, sinh kế cho người dân được nhiều hơn.

Cầu Mỹ Thuận 2 lúc xây dựng (Ảnh: Báo Chính phủ).

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 là dự án trọng điểm quốc gia, công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt. Dự án được khởi công tháng 3/2020, có tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước.

Cầu Mỹ Thuận 2 nằm trên trục đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Cần Thơ, kết nối 2 tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ, nối liền tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp) - Đây là trục đường huyết mạch, có lưu lượng giao thông lớn bậc nhất trong các trục quốc lộ chính trong khu vực.

Dự án Cầu Mỹ Thuận 2 có tổng chiều dài 6,61 km, cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu 350 m về phía thượng lưu.

Cầu Mỹ Thuận 2 là công trình có quy mô lớn, chiều cao trụ tháp tính từ đỉnh bệ đến đỉnh trụ là 119,5 m, kết cấu dầm thi công ở vị trí cao hơn mặt sông khoảng 38 m với khẩu độ nhịp chính 350 m - đây là một trong các cầu dây văng lớn nhất ở Việt Nam.

Cầu Mỹ Thuận 2 (Ảnh: Báo Chính phủ).

Công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, công nghệ phức tạp do các cán bộ, kỹ sư và công nhân Việt Nam quản lý, thiết kế, giám sát và thi công. Đây cũng được xem là lần Việt Nam thực sự làm chủ công nghệ và có được những nguồn lực tốt nhất. Các nhà thầu xây dựng có nhiều kinh nghiệm thi công các công trình lớn như: Cầu Trần Thị Lý (Đà Nẵng), cầu Bạch Đằng (Quảng Ninh - Hải Phòng) tham gia thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ, đặc biệt là khi thi công những hạng mục trên cao như trụ tháp, dầm dây văng…

Với các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, để đảm bảo cho chất lượng và thời gian, các công nhân, kỹ sư của công trình xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 đã được huy động thi công liên tục 3 ca/ngày, kể cả ngày Lễ, Tết.

Đi vào hoạt động, cầu Mỹ Thuận 2 đã góp phần hoàn thiện hệ thống vận tải, logistics trong khu vực. Đồng thời, giảm áp lực giao thông ngày càng lớn cho cầu Mỹ Thuận và Quốc lộ 1, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách ngày càng tăng cao, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội khu vực Tây Nam bộ.



