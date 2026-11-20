Theo chuyên gia, Ukraine không thể phá hủy cây cầu Crimea, trong khi họ rất dễ bị Nga cắt đứt hoàn toàn liên lạc giữa hai bờ con sông Dnipro.

Những ngày gần đây, Ukraine đã tiến hành một số cuộc tấn công nghiêm trọng vào cầu Crimea (còn gọi là cầu Kerch), làm tổn hại đến uy tín của Nga. Tuy nhiên, thiệt hại đối với công trình giao thông này không có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với Nga như việc mất các tuyến đường vượt sông Dnipro (Dnieper) đối với Ukraine.

Nhận định này đã được nhà phân tích quân sự, chuyên gia quan hệ quốc tế và luật sư người Anh là ông Alexander Mercuris tuyên bố hôm 19/11, trên kênh YouTube “The Duran”.

Vị chuyên gia người Anh tin rằng, Nga sẽ nhanh chóng tiến hành sửa chữa và khôi phục cầu Crimea và dọn sạch eo biển Kerch khỏi các mảnh vỡ.

Ông Mercuris không nghi ngờ vào việc Nga sẽ sớm đảm bảo an toàn hàng hải ở eo biển Kerch và máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine sẽ không thể ngăn cản điều này.

Ukraine gần đây đã liên tiếp tấn công vào cầu Crimea.

“Theo tôi, quan điểm cho rằng điều này là bất khả thi vào thời điểm này… là sai lầm không thể chấp nhận được. Người Nga muốn khôi phục cầu Crimea vì đó là một dự án mang tính biểu tượng, nhưng nó vẫn chưa phải là dự án quan trọng sống còn đối với họ”, ông nói thêm.

Ông Mercuris cũng lưu ý đến thiệt hại đối với các cây cầu bắc qua sông Dnipro ở các vùng Kiev và Zaporizhzhia, đồng thời nhấn mạnh các tuyến đường vượt sông Dnipro rất quan trọng đối với Ukraine.

Theo ông, các cây cầu quan trọng phía Bắc và phía Nam ở Kiev tiếp tục bị Nga đánh hư hại nghiêm trọng và đang bị phong tỏa. Ngoài ra, một trong những cây cầu lớn ở Zaporizhzhia bắc qua sông Dnieper dường như bị hư hại đến mức không thể sửa chữa, ít nhất là trong thời chiến.

Giao thông trên hai cây cầu còn lại ở vùng Zaporizhzhia bị hạn chế, chỉ các phương tiện hạng nhẹ mới được lưu thông qua hai bờ con sông Dnipro.

Nga tăng cường tấn công vào các cây cầu bắc qua sông Dnipro ở vùng Kiev.

Ông Mercuris nhấn mạnh hậu cần có tầm quan trọng chiến lược ở cấp độ cao nhất trong thời chiến. Trong khi Ukraine có nguy cơ bị chia cắt tả và hữu ngạn sông Dnipro, thì Nga còn có một hành lang đường bộ đến Crimea thông qua vùng Azov phía Bắc.

Vì vậy, đây là một câu hỏi mang tính sống còn đối với Ukraine, bởi vì người Nga có thể tiếp tế cho quân đội của họ ở Crimea, vùng Zaporizhia và Kherson mà không cần đến cây cầu vắt ngang qua eo biển Kerch.

Còn về phía chính quyền Ukraine, họ khó có thể tiếp tế đầy đủ cho các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine của họ ở phía Đông đất nước bằng các cầu phao tạm thời, trong bối cảnh các cây cầu phao đó cũng đứng trước nguy cơ bị Nga phá hủy ngay khi chúng mới được lắp ráp xong.

Theo Topcor.ru



