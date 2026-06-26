Cậu bé mù Quách Bân - nạn nhân vụ án khoét mắt cách đây 13 năm: Từ bi kịch đến sự tái sinh từ lòng tốt của cộng đồng

Từng bị bác dâu khoét mắt năm 6 tuổi, cậu bé Quách Bân đạt 721 điểm đại học. Đây là hành trình tái sinh từ bi kịch và lòng tốt của cả xã hội.

Từng bị bác dâu khoét mắt năm 6 tuổi, cậu bé Quách Bân đạt 721 điểm đại học: Hành trình tái sinh từ bi kịch và lòng tốt của cả xã hội

13 năm trước, Quách Bân là cậu bé khiến hàng triệu người Trung Quốc rơi nước mắt sau vụ án chấn động mang tên "vụ án khoét mắt ở Sơn Tây". Hôm nay, cậu lại khiến cả đất nước xúc động theo một cách khác: đạt 721/800 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học dành cho người khuyết tật, đứng đầu toàn quốc ở ngành dự thi và trở thành sinh viên song bằng.

Đằng sau thành tích ấy không chỉ là nghị lực phi thường của một cậu bé mù, mà còn là câu chuyện về tình yêu thương, sự nâng đỡ của cộng đồng và hành trình tái sinh của cả một gia đình.

Bi kịch kinh hoàng khi mới 6 tuổi

Đáng lẽ Quách Bân đã có một tuổi thơ bình yên như bao đứa trẻ khác.

Thế nhưng ngày 24/8/2013, khi đang chơi trước cửa nhà ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, cậu bé 6 tuổi bị một người phụ nữ lạ mặt dụ dỗ ra khu vực vắng vẻ rồi ra tay tàn độc.

Khi cha mẹ tìm thấy, Bân Bân nằm trong tình trạng thoi thóp, toàn thân bê bết máu. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu sống em, đôi mắt của cậu bị tổn thương không thể phục hồi và vĩnh viễn mất đi ánh sáng.

Vụ việc gây chấn động dư luận Trung Quốc thời điểm đó. Hình ảnh cậu bé vô tội phải gánh chịu nỗi đau quá lớn khiến hàng triệu người xót xa.

Sau đó, cơ quan điều tra xác định hung thủ không phải người xa lạ mà chính là bác dâu của Quách Bân. Vì mâu thuẫn cá nhân với mẹ cậu bé, người phụ nữ này đã trút sự thù hận lên đứa trẻ vô tội. Sáu ngày sau khi gây án, hung thủ nhảy xuống giếng tự tử vì sợ tội.

"Mọi thứ như sụp đổ trước mắt chúng tôi. Khi ấy, chúng tôi hoàn toàn không biết tương lai của con sẽ ra sao" , mẹ của Quách Bân, bà Vương Văn Lệ, nhớ lại.

Khi cả xã hội dang tay đỡ lấy một đứa trẻ

Trong lúc gia đình chìm trong tuyệt vọng, rất nhiều người xa lạ đã xuất hiện và thay đổi số phận của cậu bé.

Tháng 9/2013, đội ngũ của bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng Hồng Kông Lâm Thuận Triều đã miễn phí điều trị và cấy ghép mắt giả cho Quách Bân, giúp em có ngoại hình gần như không khác biệt so với người bình thường.

Nhưng bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2014.

Sau khi biết đến câu chuyện của Quách Bân, ông Chu Đức Quân, khi đó là Phó Hiệu trưởng Trường Khiếm thị Vũ Hán, đã trực tiếp đến thăm em tại bệnh viện. Ông mang theo một học sinh khiếm thị để chia sẻ kinh nghiệm sống, giúp cậu bé lấy lại niềm tin và mời em đến Vũ Hán học tập.

Từ đó, bánh xe số phận bắt đầu chuyển hướng.

Quách Bân cùng cha mẹ chuyển tới Vũ Hán, nơi em được tiếp nhận vào Trường Khiếm thị Vũ Hán và được miễn toàn bộ học phí từ tiểu học đến hết trung học phổ thông.

Để cậu bé có thể yên tâm học tập, chính quyền và ngành giáo dục địa phương đã dành cho gia đình sự hỗ trợ đặc biệt:

Mở "kênh xanh" giải quyết toàn bộ thủ tục học tập liên tỉnh. Miễn học phí, sách vở và cấp trợ cấp sinh hoạt hằng tháng. Bố được nhận làm bảo vệ trường. Mẹ được bố trí làm giáo viên quản sinh. Chị gái được tạo điều kiện học tập tại địa phương.

Đến nay, chị gái của Quách Bân đã tốt nghiệp đại học và lập nghiệp tại Vũ Hán.

Ngoài ra, nhiều tổ chức từ thiện và cộng đồng mạng cũng liên tục hỗ trợ tài chính, đồng hành cùng gia đình trong suốt nhiều năm.

Xúc động nhớ lại quãng thời gian ấy, bà Vương Văn Lệ chia sẻ: "Nếu không đến Vũ Hán, có lẽ Bân Bân đã bỏ học từ lâu để đi làm thuê. Chính thành phố này và ngôi trường này đã cho gia đình chúng tôi một cuộc đời thứ hai."

Người thầy thay đổi cuộc đời cậu bé mù

Tại Trường Khiếm thị Vũ Hán, Quách Bân gặp cô giáo Trương Long - người sau này trở thành nhân vật có ảnh hưởng đặc biệt trong cuộc đời em.

Trong buổi học đầu tiên, cô Trương kể cho cậu nghe những câu chuyện thành công của các học sinh khiếm thị đi trước, giúp em tin rằng cuộc đời mình vẫn còn nhiều cơ hội.

Khi mới đến trường, Quách Bân từng rất khép kín và ngại tiếp xúc với người lạ. Chính âm nhạc đã mở cánh cửa trái tim em.

Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, cậu bé bộc lộ năng khiếu nghệ thuật đáng kinh ngạc.

Theo cô Trương, Quách Bân có thể chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ như: Hồ lô ti; Gốm tiêu; Sáo Ấn Độ; Guitar bass; Kèn sô-na.

Ngoài ra, em còn rất yêu thích cờ vây.

Năm 2017, Quách Bân trở thành tay bass của ban nhạc điện tử trong trường.

Năm 2019, em tham gia biểu diễn tại Đại hội Thể thao Quân sự Thế giới tổ chức ở Vũ Hán.

Đến năm 2022, em cùng các cựu học sinh khiếm thị thành lập ban nhạc VMV và phát hành ca khúc tự sáng tác mang tên "Ấm áp".

Mẹ em từng chia sẻ: "Thằng bé nhà tôi nghe lời cô Trương nhất. Lúc nào nó cũng mong sớm được quay lại trường."

Từ cậu bé mù đến thủ khoa toàn quốc

Không chỉ có năng khiếu nghệ thuật, Quách Bân còn nổi tiếng bởi sự kiên trì và kỷ luật.

Con đường học tập của em khó khăn hơn người bình thường rất nhiều.

Không thể đọc sách bằng mắt, mọi kiến thức đều phải tiếp nhận thông qua chữ nổi Braille, ghi nhớ bằng xúc giác và luyện tập lặp đi lặp lại.

Theo cô giáo Trương Long, năm lớp 11, tiếng Anh từng là môn học yếu nhất của em với số điểm chỉ khoảng 80.

Thế nhưng chỉ sau một năm nỗ lực, Quách Bân đã nâng điểm môn này lên 129.

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học dành cho người khuyết tật năm 2026, em đạt:

Toán: 145 điểm Ngữ văn: 123 điểm Tiếng Anh: 129 điểm Giải phẫu học: 139 điểm Hóa học: 94 điểm Vật lý: 91 điểm

Tổng điểm đạt 721/800.

Kết quả này giúp Quách Bân trở thành thủ khoa toàn quốc ngành y hệ đại học dành cho người khuyết tật và được Đại học Trường Xuân tuyển thẳng.

Theo kế hoạch, em sẽ theo học chương trình song bằng Khoa học máy tính và Y học, trở thành một trong những sinh viên khiếm thị hiếm hoi theo đuổi hai chuyên ngành cùng lúc.

Ước mơ lớn nhất: Trở về giúp những đứa trẻ giống mình

Điều khiến nhiều người xúc động nhất không phải số điểm 721, mà là ước mơ của Quách Bân.

Năm 2024, trong một lần trở lại Thâm Quyến để thay mắt giả, cậu từng chia sẻ mong muốn theo học ngành y để có thể giúp đỡ nhiều người hơn.

Còn hôm nay, sau khi nhận giấy báo trúng tuyển đại học, ước mơ lớn nhất của em vẫn không thay đổi.

Đó là một ngày nào đó sẽ trở về Trường Khiếm thị Vũ Hán làm giáo viên.

Cô Trương Long mỉm cười kể: "Quách Bân luôn nói rằng em muốn quay lại trường để giúp đỡ những đứa trẻ khiếm thị khác, giống như cách em từng được giúp đỡ."

Từ một cậu bé từng bị tước đi ánh sáng của đôi mắt, Quách Bân đã trở thành ánh sáng trong cuộc đời của rất nhiều người.

Câu chuyện của em cho thấy đôi khi một hành động tử tế có thể thay đổi số phận của một con người, còn hàng nghìn hành động tử tế cùng xuất hiện có thể tạo nên phép màu cho cả một gia đình.

Nguồn: Tổng hợp