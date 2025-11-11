Cậu bé 12 tuổi nằm liệt giường 2 năm vì bị cắt mất 6 nội tạng: Bệnh viện bồi thường 700 triệu đồng

Một vụ việc gây sốc về sai sót y khoa xảy ra tại Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, đang gây phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo một bài đăng từ gia đình nạn nhân, một bé trai 12 tuổi đã không thể ăn uống sau một ca phẫu thuật mà các bác sĩ mô tả là "thường quy" để cắt bỏ một khối u bụng.

Thế nhưng, ca phẫu thuật kéo dài gần 14 tiếng đồng hồ này đã cắt bỏ hầu hết hệ tiêu hóa của bé, khiến bé phải phụ thuộc vào dinh dưỡng tĩnh mạch để duy trì sự sống.

“Cháu không thể ăn uống gì được,” mẹ của cậu bé, bà Yue, viết trong bài đăng đầy nước mắt. “Gần như toàn bộ hệ tiêu hóa của cháu đều đã bị tổn thương. Họ (bác sĩ) nói với chúng tôi, nếu các gia đình không ký (giấy tờ), tức là đang từ chối điều trị.'”

Vụ việc, hiện đang được điều tra chính thức, đã làm dấy lên cuộc tranh luận trên toàn quốc về trách nhiệm giải trình y tế và đạo đức của các bệnh viện cấp quận tại Trung Quốc.

Người thân chia sẻ câu chuyện về cậu bé 12 tuổi từng bị bác sĩ cắt 6 cơ quan nội tạng khiến hệ tiêu hóa mất đi gần như hoàn toàn

Một ca phẫu thuật thông thường nhưng sai lầm

Vào tháng 10/2023, khi ấy cậu bé Xiao Ye đang học lớp 5. Trong giờ ra chơi, em bị một bạn khác vô tình đánh vào bụng. Cậu bé kêu đau nhưng bên ngoài không có vết thương. Bà Yue đưa con đến Bệnh viện Nhân dân huyện Thành Vũ khám, nơi bác sĩ chẩn đoán là tụ máu trong ổ bụng và khuyên nên làm thêm các xét nghiệm.

Sau khi chụp CT, các bác sĩ thông báo với gia đình rằng họ phát hiện một "khối u bất thường" giữa dạ dày và tuyến tụy của cậu bé, khuyến nghị phẫu thuật nội soi để thăm dò và cắt bỏ khối u.

"Họ nói với chúng tôi rằng đó có thể chỉ là một cục máu đông nhỏ", bà Yue nhớ lại. "Nhưng khi con trai vào phòng phẫu thuật, mọi thứ đã thay đổi."

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 14 giờ đồng hồ đau đớn, trong đó các bác sĩ liên tục quay lại xin phép gia đình để tiến hành thêm các thủ thuật khác. "Ngay sau khi bắt đầu, một bác sĩ vội vã chạy ra nói rằng có máu chảy ồ ạt và họ cần phải mở bụng", cô Yue kể lại. "Chúng tôi muốn chuyển bệnh viện, nhưng họ từ chối."

“Sau đó, họ nói rằng phát hiện một khối u lớn ở tuyến tụy và cần phải cắt bỏ nó cùng với tá tràng. Cứ mỗi một hoặc hai giờ, họ lại đến xin chữ ký. Chúng tôi ký tổng cộng 4 lần. Khi chúng tôi do dự, họ nói rằng nếu không ký là từ chối điều trị.”

Khi ca phẫu thuật cuối cùng kết thúc, gia đình mới được thông báo rằng hàng loạt nội tạng đã bị cắt bỏ gồm: tá tràng, ruột non, tuyến tụy, túi mật và hai phần ba dạ dày, chỉ còn lại chưa đầy nửa mét đại tràng. "Toàn bộ hệ tiêu hóa của con tôi về cơ bản đã không còn nữa", bà Yue nói.

Duy trì sự sống bằng máy móc

Giờ Xiao Ye đã 12 tuổi, phải nằm liệt giường suốt hai năm qua. "Con tôi sống sót nhờ truyền dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch", mẹ cậu bé nói. "Nồng độ bilirubin trong máu của con cứ tăng dần, và con trở nên trầm tính, khép kín. Con gần như không nói năng gì nữa."

Cậu bé sống bằng cách truyền dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch

Gia đình cũng đã đến nhiều bệnh viện lớn trên toàn quốc để tìm cách điều trị, nhưng được thông báo rằng Xiao Ye sẽ cần phải ghép nhiều cơ quan nội tạng - một thủ thuật cực kỳ khó khăn và tốn kém.

Vào tháng 7/2025, Bệnh viện Nhân dân huyện Thành Vũ đã chi trả 200.000 Nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng) làm “khoản bồi thường”, một phần nhỏ so với số tiền mà gia đình bỏ ra để điều trị cho cậu bé.

Hiện tại, gia đình đang yêu cầu bệnh viện công bố các cảnh quay phẫu thuật và hồ sơ theo dõi để làm rõ những gì thực sự đã xảy ra trong phòng phẫu thuật. “Chúng tôi chỉ muốn nhìn thấy sự thật,” bà Yue nói. “Chúng tôi muốn công lý cho con mình.”

Năm 2024, một báo cáo pháp y của bên thứ ba được công bố cho thấy hành vi y tế của bệnh viện thực sự có sai sót và có mối liên hệ giữa ca phẫu thuật và các thương tích của đứa trẻ. Một phản hồi bằng văn bản từ Ủy ban Y tế huyện Thành Vũ, ngày 28/9/2025, đã trích dẫn nhiều vi phạm, bao gồm:

Bệnh viện không hoàn thành hồ sơ bệnh án trong vòng 24 giờ. Mẫu đơn đồng ý phẫu thuật không đầy đủ và không được ký đúng cách. Các buổi tư vấn trước phẫu thuật không được tiến hành theo đúng quy trình.

Bà Yue cũng lập luận rằng bệnh viện thiếu chuyên môn và thiết bị cho một ca phẫu thuật phức tạp như vậy. Ngoài ra, việc phán đoán kém cũng như giao tiếp sai đã dẫn đến tổn hại không thể phục hồi.

Vụ việc hiện lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi các kênh truyền hình địa phương "Red Star News" và "Chao News" đăng tải video ghi lại cảnh gia đình phải chịu đựng.

"6 bộ phận nội tạng đã bị cắt bỏ", bà Yue nói trong một video. "Con tôi không thể ăn, không thể uống, và chỉ có thể sống sót nhờ truyền dịch."

Sự việc khiến cư dân mạng phản ứng với sự sốc và giận dữ: “Thật đáng sợ, liệu có khối u nào không?”; "Buôn bán nội tạng có phải là như vậy không?”; “Bệnh viện được cho là phải cứu người chứ không phải giết người. Sao họ có thể làm thế với một đứa trẻ?”; “Dù bác sĩ chỉ là những con cá nhỏ, nhưng đằng sau họ vẫn còn những con quỷ lớn hơn.”

Một số người đã so sánh vụ việc này với các vụ bê bối y tế khác, gọi vụ việc này là "sự phản ánh đen tối của một hệ thống đã đổ vỡ".

Năm 2018, một phụ nữ ở Thâm Quyến đã cáo buộc Bệnh viện Đại học Hồng Kông - Thâm Quyến "cắt bỏ năm nội tạng khỏe mạnh" của người mẹ 77 tuổi của cô trong một ca phẫu thuật.

“Họ đã làm giả chẩn đoán ung thư tuyến tụy để lừa chúng tôi ký tên,” cô nói trong một video đăng tải trên kênh mạng xã hội X. “Trong quá trình phẫu thuật, họ không tìm thấy khối u nào nhưng vẫn cắt bỏ tuyến tụy, túi mật, lá lách, tá tràng và một phần dạ dày của cô ấy. Mẹ tôi đã chết.”

Vụ kiện của gia đình đã dẫn đến phán quyết của tòa án năm 2023, yêu cầu bệnh viện phải bồi thường 620.000 nhân dân tệ. Con gái bà khẳng định "còn nhiều nạn nhân khác" và đã nộp đơn trình báo cảnh sát nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía chính quyền.