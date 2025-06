Cậu bé 12 tuổi mở mắt sau 2 tuần hôn mê, cả phòng hồi sức bật khóc

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU), Bệnh viện Bạch Mai, trong không gian đầy tiếng máy móc và dây truyền chằng chịt, khoảnh khắc Khánh Nguyên mở mắt, nhận ra bố mẹ khiến các bác sĩ không cầm được nước mắt. Sau gần hai tuần chiến đấu giành lại sự sống, cậu bé tỉnh lại trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình và các y bác sĩ.

Trước đó, khi đang chơi cùng bà ở nhà, Nguyên bất ngờ đổ gục, mất ý thức. Cậu được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ) trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, suy hô hấp, huyết áp tụt, phù phổi nặng.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy Nguyên bị vỡ dị dạng động tĩnh mạch (AVM) tủy cổ - bệnh lý hiếm gặp, gây xuất huyết quanh cuống não và não thất IV, đe dọa tính mạng từng phút.

Anh Nguyễn Việt Hà – bố của Nguyên túc trực bên giường bệnh của con trai. (Ảnh: Nguyên Hà)

Sau khi được sơ cứu, Nguyên chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Tại đây, em được theo dõi áp lực nội sọ, hạ thân nhiệt trung tâm và lọc máu liên tục. Tuy nhiên, tình trạng ngày một xấu đi, oxy máu tụt, phổi không trao đổi được khí. Bệnh viện quyết định hội chẩn khẩn với Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS Đỗ Ngọc Sơn – Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực – chỉ đạo sử dụng ECMO (tim phổi nhân tạo) ngay tại Phú Thọ, hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp cho bệnh nhi trước khi chuyển về Bạch Mai. “Đây là nước cờ mạo hiểm, bởi ECMO cần dùng thuốc chống đông – thứ có thể khiến não em chảy máu thêm” , bác sĩ Sơn nói.

Nguyên được chuyển về Bạch Mai, kết nối hàng loạt thiết bị hỗ trợ sự sống: máy thở, ECMO, theo dõi nội sọ... Phổi tổn thương nặng, viêm phổi biến chứng ARDS, xuất huyết não tại thân não.

Sau hội chẩn toàn viện, các bác sĩ nút mạch dị dạng – can thiệp ở vùng tủy cổ sâu và cực kỳ nguy hiểm. Ê kíp do PGS.TS Vũ Đăng Lưu (Trung tâm Điện quang can thiệp) phụ trách thực hiện ca can thiệp “tử thần rình rập”. Chỉ hơn một giờ sau, ông bước ra với nụ cười: “Can thiệp thành công”.

Nút mạch thành công không chỉ kiểm soát nguy cơ xuất huyết tái phát, mà còn tạo tiền đề cho các bước hồi phục sau đó. Từng ngày sau đó là chuỗi chiến đấu của đội ngũ y bác sĩ, kiểm soát phù phổi, nhiễm trùng, giảm dần hỗ trợ ECMO, cai máy thở.

Sau 2 tuần hôn mê, Nguyên mở mắt, nhận ra người thân. Nguyên được tháo ECMO, dần dần toàn bộ thiết bị hỗ trợ sự sống được rút hoàn toàn. Cậu bé có thể nói chuyện, uống nước, cầm nắm đồ vật.

Sau hơn 4 tháng, Nguyên phục hồi hoàn toàn về nhận thức, trí nhớ và vận động. Sự sống được hồi sinh từ chính nơi tưởng chừng kết thúc.

Anh Nguyễn Việt Hà – bố của Nguyên, đồng thời là bác sĩ ngoại khoa – nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến Bệnh viện Bạch Mai: “Nếu bố mẹ sinh con lần đầu, thì chính các bác sĩ đã sinh con tôi lần thứ hai”.