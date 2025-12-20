Cắt chanh theo chiều ngang hay chiều dọc được nhiều nước hơn?

Chanh thường được dùng làm gia vị ăn kèm các món chiên, món nướng, hoặc làm nguyên liệu cho bánh và đồ tráng miệng vị chanh hoặc pha nước chấm... Điểm chung của hầu hết các cách sử dụng này là đều cần vắt lấy nước cốt. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng chanh vắt mãi vẫn ít nước, lại còn hay bị bắn tung tóe ra ngoài, vừa lãng phí vừa bẩn bếp.

Để giúp mọi người vắt được nhiều nước cốt hơn mà không hao phí, các nông dân trồng chanh tại đảo Ōsakikamijima, một vùng trồng chanh nổi tiếng thuộc tỉnh Hiroshima, Nhật Bản, đã chia sẻ rằng: chỉ cần thay đổi cách cắt chanh, lượng nước cốt vắt ra có thể tăng gấp đôi, đồng thời hạn chế tình trạng nước chanh bắn ra xung quanh.

Cách cắt chanh thứ nhất giúp vắt ra gấp đôi nước cốt

Thông thường, khi vắt chanh, nhiều người có thói quen cắt ngang quả chanh làm đôi, hoặc cắt ngang rồi bổ dọc thành bốn miếng. Tuy nhiên, theo các nông dân trồng chanh tại Nhật Bản, chỉ cần thay cách cắt ngang hoặc dọc quen thuộc bằng cách cắt chéo hình chữ X, lượng nước cốt thu được sẽ nhiều hơn rõ rệt.

Cách thực hiện rất đơn giản. Trước tiên, đặt quả chanh nằm ngang, sau đó dùng dao cắt chéo hai nhát tạo thành hình chữ X. Tiếp theo, chỉ cần dùng tay vắt nước cốt như bình thường. Với cách cắt này, các múi chanh được mở ra theo nhiều hướng hơn, giúp nước cốt chảy tập trung xuống dưới, hạn chế tối đa việc bắn tung tóe.

So sánh trực quan cho thấy, nếu vắt chanh theo cách cắt thông thường, lượng nước thu được ít hơn đáng kể so với cách cắt chữ X.

Cách cắt chanh thứ hai, phù hợp khi chỉ cần dùng ít nước cốt

Trong trường hợp bạn chỉ cần một lượng nhỏ nước cốt và muốn cắt chanh thành miếng nhỏ hơn, vẫn có một cách cắt khác giúp vắt ra nhiều nước mà không bị bắn.

Đầu tiên, cắt chéo quả chanh làm đôi. Sau đó, với mỗi nửa quả, tiếp tục cắt thêm ba nhát dao theo hướng như minh họa, tạo thành nhiều rãnh nhỏ. Cuối cùng, dùng tay vắt nước cốt. Cách cắt này cũng giúp nước chanh chảy đều và tập trung, tránh bắn ra ngoài.

Nếu so sánh mặt cắt ngang của quả chanh, có thể thấy mặt cắt theo cách thông thường khá phẳng, trong khi cách cắt theo hướng trên tạo ra nhiều khe hở hơn, giúp việc vắt nước cốt trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều.

Chỉ với một thay đổi nhỏ trong thao tác cắt, quả chanh quen thuộc trong gian bếp có thể được tận dụng triệt để hơn, vừa tiết kiệm nguyên liệu, vừa giúp việc nấu nướng trở nên gọn gàng và thuận tiện hơn.

Nguồn và ảnh: ICook