Cắt 1 lát gừng tươi đặt lên rốn, 4 lợi ích sức khỏe quý như vàng này sẽ thuộc về bạn!

Nói tới những cách tận dụng gừng để bảo vệ sức khỏe, chủ yếu mọi người sẽ nhớ tới dùng khi nấu nướng, uống trà, ngửi trực tiếp. Nhưng bên cạnh đó, còn có một cách sử dụng gừng đặc biệt: đặt một lát gừng tươi lên rốn.

4 lợi ích khi đắp gừng tươi lên rốn

Phương pháp này đơn giản nhưng rất hữu ích, tốt nhất là nên làm vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nhờ vậy, bạn sẽ nhận được 4 lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc:

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi

Những người có thói quen ăn uống không điều độ, thường xuyên ăn quá nhiều hoặc tiêu hóa kém rất dễ bị đầy hơi, táo bón, hoặc viêm ruột. Gừng có đặc tính kháng viêm, giúp làm dịu đường tiêu hóa và giảm các triệu chứng khó chịu. Khi đặt gừng lên rốn, các hoạt chất có trong gừng sẽ tác động gián tiếp đến hệ tiêu hóa, giúp kích thích nhu động ruột, giảm đầy bụng và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Giữ ấm cơ thể, giảm đau bụng kinh

Vào mùa lạnh, nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, dễ bị lạnh tay chân và đau bụng kinh. Gừng có tính ấm, giúp kích thích tuần hoàn máu và giữ ấm cơ thể. Đắp gừng lên rốn có thể giúp làm ấm vùng bụng dưới, từ đó giảm đau bụng kinh hiệu quả. Với những ai có cơ địa lạnh, phương pháp này còn giúp giảm cảm giác rét buốt và tăng cường sức đề kháng.

Cải thiện giấc ngủ

Khó ngủ, mất ngủ do căng thẳng hoặc mệt mỏi có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Đặt gừng lên rốn giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng và thúc đẩy giấc ngủ sâu hơn. Gừng còn giúp tăng cường tuần hoàn máu, giúp cơ thể thả lỏng và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Nếu bạn thường xuyên mất ngủ, hãy thử áp dụng phương pháp này để cải thiện chất lượng giấc ngủ một cách tự nhiên.

Giảm say tàu xe, say sóng

Nếu bạn dễ bị say tàu xe nhưng không muốn uống thuốc vì lo ngại tác dụng phụ, hãy thử đặt một lát gừng lên rốn. Gừng có khả năng điều hòa hệ thần kinh, giảm buồn nôn và chóng mặt – những triệu chứng phổ biến khi say xe. Phương pháp này không chỉ an toàn mà còn có hiệu quả cao, đặc biệt với những người nhạy cảm với chuyển động.

Hướng dẫn đắp gừng lên rốn đúng cách

Cách thực hiện rất đơn giản:

- Cắt một lát gừng tươi, không quá mỏng cũng không quá dày.

- Làm sạch vùng rốn bằng khăn ấm hoặc rượu trắng để tăng hiệu quả hấp thụ.

- Đặt lát gừng vào rốn, có thể thêm một chút giấm trắng hoặc rượu trắng để tăng cường tác dụng.

- Nên dùng băng cá nhân hoặc khăn mỏng cố định lại, giữ trong khoảng 1-2 giờ hoặc để qua đêm.

Lưu ý: Gừng có tính cay, có thể gây kích ứng da. Nếu cảm thấy nóng rát, hãy gỡ bỏ ngay và rửa sạch bằng nước ấm. Người có làn da nhạy cảm nên thử trước trên một vùng da nhỏ để kiểm tra phản ứng.

Duy trì thói quen này đều đặn, bạn sẽ cảm nhận rõ những thay đổi tích cực của cơ thể!

Nguồn và ảnh: Pingluo, Health GVM