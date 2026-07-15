Cặp vợ chồng Việt kiều đưa tiền cho 2 nữ nghệ sĩ từ Việt Nam qua Mỹ

Phương Dung và Phi Phụng đã có buổi gặp mặt vợ chồng mạnh thường quân là Việt kiều Mỹ chuyên gửi tiền hỗ trợ nhóm đi làm từ thiện.

Mới đây, hai nghệ sĩ nhóm Ngũ Long Du Ký (nhóm nghệ sĩ chuyên làm từ thiện cứu giúp nghệ sĩ nghèo) là Phương Dung và Phi Phụng đã có buổi gặp mặt vợ chồng mạnh thường quân là Việt kiều Mỹ chuyên gửi tiền hỗ trợ nhóm.

Vợ chồng mạnh thường quân Việt kiều và Phi Phụng, Phương Dung

Nghệ sĩ Phi Phụng chia sẻ: "Lần nào qua Houston chúng tôi cũng gặp vợ chồng em Dũng Hà này. Đây mạnh thường quân lớn nhất luôn đồng hành cùng nhóm Ngũ Long Du Ký tại chương trình Thương đời gạo chợ nước sông. Khi qua Mỹ, chúng tôi thường xuyên được vợ chồng em mời đi ăn rồi tặng quà cho chúng tôi.

Lần nào chúng tôi đi thăm các cô chú nghệ sĩ nghèo xong chia sẻ lên cũng được vợ chồng em vào hỏi han để hỗ trợ tiền. Hai vợ chồng em rất dễ thương, vì sống ở Mỹ nhưng không có con cái gì nên thương các mảnh đời cơ nhỡ lắm, cứ gửi tiền về liên tục cho nhóm chúng tôi đi hỗ trợ các cô chú nghệ sĩ".

Nghệ sĩ Phương Dung nói thêm: "Lần này chúng tôi từ Mỹ về Việt Nam sẽ tiến hành đi thăm hỏi các cô chú nghệ sĩ luôn. Trong đó, người chúng tôi muốn giúp đỡ nhất là anh Mai Trần đang bệnh nặng nằm liệt giường.

Sau đó, chúng tôi đi thăm cô nghệ sĩ Ngọc Xuân Hương và nghệ sĩ Ngọc Tâm Tâm đang không có tiền đóng tiền trọ, có cầu cứu chúng tôi. Chúng tôi đang tính sẽ giúp đỡ mọi người ra sao, chắc sẽ đưa luôn một khoản tiền cho các cô chú, anh chị tự sinh hoạt, chứ cứ mỗi tháng lại lên xin mạnh thường quân thì hơi ngại, ít nhất là hỗ trợ 1 năm tiền nhà nữa".

Vợ chồng mạnh thường quân Việt kiều nghe vậy liền đưa cho Phi Phụng và Phương Dung một khoản tiền rồi nói: "Vợ chồng tôi có một chút hỗ trợ muốn gửi cho nhóm Ngũ Long Du Ký. Tấm lòng của các chị rất quý báu khi dành thời gian đến thăm và thấu hiểu cho hoàn cảnh của các cô các chú. Tôi cảm ơn các chị rất nhiều và mong các chị tiếp tục hành trình".

Phi Phụng đáp lại: "Em cảm ơn tụi chị thì tụi chị cũng phải cảm ơn em. Phải có những mạnh thường quân như vợ chồng em giúp sức thì tụi chị mới có thêm kinh phí giúp đỡ các cô chú, bản thân tụi chị không có quá nhiều tiền, đi thăm đều móc tiền túi ra chứ tiền Youtube đâu được bao nhiêu".