Cặp vợ chồng tiểu ra máu, suy hô hấp sau khi ăn cải thảo non: Chuyện gì đã xảy ra?

Bữa tối với món cải thảo non tưởng chừng thanh đạm đã biến thành thảm kịch kinh hoàng đối với chị Yang và chồng tại Chiết Giang (Trung Quốc).

Chỉ một ngày sau khi ăn, cả hai đồng loạt xuất hiện các triệu chứng xuất huyết toàn thân. Chị Yang bàng hoàng nhớ lại, ban đầu chị chỉ bị chảy máu mũi, sau đó khoang miệng đầy phồng rộp máu và chảy máu không ngừng. Tình trạng chuyển biến nhanh đến mức chị bắt đầu tiểu ra máu, trong khi người chồng rơi vào cảnh phù phổi, suy hô hấp cấp tính và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Chị Yang bị ngộ độc nguy kịch, nằm ICU 1 tháng sau khi ăn cải thảo non mua trên mạng

Tại Bệnh viện nhân dân huyện Thiên Đài (Chiết Giang, Trung Quốc), các bác sĩ chẩn đoán cặp vợ chồng này bị ngộ độc thuốc diệt chuột nghiêm trọng kèm theo thiếu máu nặng. Kết quả xét nghiệm máu của người chồng cho thấy dư lượng chất độc diệt chuột ở mức báo động.

Để giữ lại mạng sống, chị Yang phải nằm phòng hồi sức tích cực (ICU) hơn một tháng và cần truyền máu toàn phần. Chi phí điều trị của hai vợ chồng đã lên tới gần 300.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1 tỷ tiền Việt), một con số khổng lồ sau sai lầm mà họ không bao giờ ngờ tới.

Bí mật kinh hoàng từ tờ giấy báo cũ gói cải thảo non

Sự việc ban đầu vô cùng bí ẩn. Vì cải thảo vốn rất lành, cải thảo non lại càng mềm, ngọt hơn so với cải thảo già. Không ai nghĩ ngộ độc chỉ vì ăn cải thảo non.

Đến khi bác sĩ chỉ ra ngộ độc thuốc diệt chuột, họ vẫn thấy ngỡ ngàng vì gia đình khẳng định không hề sử dụng hay lưu trữ thuốc diệt chuột trong nhà. Tuy nhiên, cuộc điều tra của cảnh sát đã phanh phui một sự thật ngỡ ngàng.

Hoá ra, nguồn gốc chất độc không nằm ở rau cải thảo mà từ chính lớp giấy báo cũ dùng để gói rau. Chị Yang kể mình vốn rất thích ăn cải thảo khi còn non. Ngay khi thấy trên một kênh mua sẵm trực tuyến ở Trung Quốc (Pinduoduo) bán rất rẻ, chỉ 17 nhân dân tệ (khoảng 60.000đ tiền Việt) cho 8kg cải thảo non thì chị vội mua ngay. Chẳng ngờ, người bán vì muốn tiết kiệm chi phí đã sử dụng loại báo cũ bị nhiễm thuốc diệt chuột trong quá trình tái chế và bảo quản tại kho.

Ảnh minh họa

Bác sĩ cấp cứu cho biết, thuốc diệt chuột thực chất là hợp chất chống đông máu cực mạnh. Khi được dùng gói thực phẩm, chất độc đã ngấm sâu vào từng kẽ lá của cải thảo non, khiến việc rửa sạch hay luộc chín rau cũng hoàn toàn vô hiệu.

Cảnh báo dấu hiệu ngộ độc thuốc diệt chuột

Theo các chuyên gia y tế, thuốc diệt chuột loại này hoạt động bằng cách ngăn chặn quá trình đông máu tự nhiên, khiến nạn nhân bị chảy máu nội tạng âm thầm cho đến chết. Các triệu chứng thường không xuất hiện ngay lập tức mà sẽ bùng phát dữ dội trong vòng 48 giờ sau khi cơ thể nuốt phải chất độc. Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết quan trọng:

- Tiểu ra máu: Đây là biểu hiện phổ biến nhất, cho thấy hệ tiết niệu đã bị tổn thương và xuất huyết nghiêm trọng.

- Chảy máu nướu răng và chảy máu cam: Máu chảy từ lợi hoặc mũi không rõ lý do, thường kèm theo các vết phồng rộp máu trong khoang miệng.

- Bầm tím và tụ máu dưới da: Các mảng bầm tím xuất hiện dày đặc khắp cơ thể dù không hề có va chạm vật lý, dấu hiệu của việc máu không thể đông.

Ảnh minh họa

- Suy hô hấp và phù phổi: Chất độc tấn công hệ hô hấp khiến nạn nhân khó thở, hụt hơi, như trường hợp nguy kịch của chồng bà Yang.

- Sốc do mất máu: Khi máu nội tạng chảy quá nhiều không kiểm soát được, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái sốc, hôn mê và có thể tử vong nhanh chóng.

Sai lầm lớn nhất của cặp vợ chồng là ban đầu chỉ nghĩ mình bị "nóng trong người" nên đã chậm trễ cứu chữa. Các bác sĩ nhắc nhở, nếu thấy các dấu hiệu bên trên, nhất là sau khi ăn uống thì phải nhanh chóng tới cơ sở yu té gần nhất. Hãy mang theo bao bì hay bất cứ thứ gì nghi ngờ có thuốc diệt chuột, hoá chất độc hại để bác sĩ kiểm tra.

Bên cạnh đó, bi kịch này cũng là lời cảnh báo đanh thép cho thói quen tận dụng giấy báo cũ hãy túi ni lông cũ để gói thực phẩm tại các chợ truyền thống hay khi mua hàng trực tuyến. Những dụng cụ gói hàng không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ nhiễm hóa chất và vi khuẩn từ kho bãi. Dù là người bán hay người mua, cũng cần hết sức cẩn trọng!