Cập nhật tình hình mới nhất của ca sĩ Siu Black

Siu Black đã trở lại

Sau khi nhập viện và hôn mê, tình hình sức khỏe của ca sĩ Siu Black đặc biệt được khán giả quan tâm. Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu trong tình trạng phù phổi, suy hô hấp do suy thận, suy tim trên nền bệnh tiểu đường. Việc Siu Black phải nhập viện khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả lo lắng, liên tục gửi lời hỏi thăm, động viên.

Sau 5 ngày điều trị, tình hình hiện tại của nữ ca sĩ đã ổn định. Ngày 1-11, ca sĩ Siu Black được xuất viện với thể trạng tốt, các chỉ số bình thường.

Ca sĩ Siu Black gửi lời cảm ơn tập thể y, bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện vì đã tận tình, chăm sóc hết lòng với sự chuyên nghiệp và gần gũi, giúp chị nhanh chóng hồi phục.

Theo chỉ định của bác sĩ, Siu Black được dặn uống thuốc theo toa, điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp và tái khám định kỳ. Nữ ca sĩ được chẩn đoán mắc nhiều bệnh mãn tính liên quan tới hệ nội tiết như tiểu đường, suy thận, suy tim, huyết áp.

Trước đó, khi vẫn nằm trong bệnh viện điều trị, chồng ca sĩ Siu Black cho biết chị đã có thể tập hát lại trên giường bệnh. Theo tiết lộ, tinh thần Siu Black phấn chấn và lạc quan.

Nữ ca sĩ có thể ăn uống, đi lại và tự tắm rửa mà không cần hỗ trợ. Siu Black mong muốn sớm được trở lại sân khấu để gặp lại khán giả, những người luôn dành cho cô tình yêu và sự động viên suốt chặng đường dài.